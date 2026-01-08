Спікер парламенту Чехії Окамура обіцяє й надалі чинити опір наданню допомоги Україні

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура впевнений, що його новорічна промова, в якій він образив Україну, була правильною. Він обіцяє продовжувати працювати в рамках правлячої коаліції, щоб країна не надавала військової допомоги Україні.

Про це політик заявив в інтерв’ю телеканалу ČT24, передає Цензор.НЕТ.

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Окамура просуватиме свою позицію

Партія "Свобода та пряма демократія" (SPD), за його словами, виступає за припинення будь-якого надсилання фінансування для України

"Це позиція SPD, від якої ми не відмовилися… Ми виступаємо проти надсилання зброї та грошей Україні, і будемо цю позицію просувати", - наголосив Окамура.

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Зокрема, сказав чеський політик, партія виступає за припинення снарядної ініціативи та буде продовжувати відстоювати цю позицію, а те, що прем’єр-міністр Андрей Бабіш оголосив про те, що вона буде продовжена, назвав "компромісом у межах коаліції".

Реальність така, стверджує Окамура, що Чехія не витрачатиме на неї гроші, хоча й продовжить координацію. Він додав, що ціллю є досягнення миру в Україні, і це важливий пункт у програмній заяві уряду.

"Власне, це єдине речення, яке там стосується України, і я з ним повністю погоджуюся: ми будемо підтримувати дипломатичні кроки, що ведуть до завершення війни в Україні та зменшення ризиків війни в Європі", - заявив спікер чеського парламенту.

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Суперечка навколо заяв Окамури

Конфлікт виник після новорічної промови спікера Палати депутатів Томіо Окамури, у якій він різко розкритикував надання військової допомоги Україні, виступив проти її членства в Європейському Союзі та негативно висловився про керівництво української держави.

Ці заяви викликали гостру реакцію як у чеському політикумі, так і в Україні. 5 січня МЗС України запросило на розмову тимчасового повіреного Чехії через неприпустимі, на думку Києва, висловлювання Окамури.

Посол України в Празі Василь Зварич публічно розкритикував позицію спікера чеського парламенту. Водночас міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що не вважає коректним, коли іноземний дипломат відкрито оцінює заяви одного з ключових конституційних посадовців країни.

У відповідь глава МЗС України Андрій Сибіга відкинув критику чеської сторони та став на захист українського посла.

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