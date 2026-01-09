Глава МЗС Чехії Мацінка прибув до України
До України з візитом прибув міністр закордонних справ Петр Мацінка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
У Києві заплановано, зокрема, переговори чеського міністра із Андрієм Сибігою.
Це перший візит нового глави чеського МЗС в Україну.
- Раніше спікер парламенту Чехії Томіо Окамура у своєму новорічному зверненні назвав президента України Володимира Зеленського та його оточення "хунтою" та виступив проти вступу України до ЄС.
- У відповідь посол України у Чехії Василь Зварич назвав слова Окамури позицією, сформованою під впливом російської пропаганди.
- Після дипломатичного скандалу Україна та Чехія погодили стратегічне партнерство.
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