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Новини Відносини України та Чехії
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Глава МЗС Чехії Мацінка прибув до України

Глава МЗС Чехії Мацінка вперше прибув до України

До України з візитом прибув міністр закордонних справ Петр Мацінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

У Києві заплановано, зокрема, переговори чеського міністра із Андрієм Сибігою.

Це перший візит нового глави чеського МЗС в Україну.

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Читайте: Спікер парламенту Чехії Окамура обіцяє й надалі чинити опір наданню допомоги Україні

Автор: 

візит (1786) Чехія (1852) Мацінка Петр (7)
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