Глава МЗС Чехії Мацінка прибув до України

До України з візитом прибув міністр закордонних справ Петр Мацінка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо?

У Києві заплановано, зокрема, переговори чеського міністра із Андрієм Сибігою.

Це перший візит нового глави чеського МЗС в Україну.

Читайте: Спікер парламенту Чехії Окамура обіцяє й надалі чинити опір наданню допомоги Україні

Раніше спікер парламенту Чехії Томіо Окамура у своєму новорічному зверненні назвав президента України Володимира Зеленського та його оточення "хунтою" та виступив проти вступу України до ЄС.

У відповідь посол України у Чехії Василь Зварич назвав слова Окамури позицією, сформованою під впливом російської пропаганди.

Після дипломатичного скандалу Україна та Чехія погодили стратегічне партнерство.

Читайте: Спікер парламенту Чехії Окамура обіцяє й надалі чинити опір наданню допомоги Україні