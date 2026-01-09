РУС
Делегация Украины готова снова отправиться в США, если будет "сигнал" от американцев, - Сибига

Мирные переговоры: делегация Украины готова к визиту в США

Делегация Украины готова отправиться в США для продолжения мирных переговоров, если будет соответствующий сигнал с американской стороны.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время пресс-конференции с чешским коллегой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что известно

"Украина выступает за максимальную динамику переговорного процесса ... как президент, так и украинская делегация готовы отправиться в США для максимального ускорения, приближения справедливого мира для Украины", - отметил он.

Глава МИД напомнил, что в Париже завершились переговоры между украинской и американской делегациями. Сейчас президент ожидает подробного отчета от руководителя делегации и членов делегации о прогрессе в переговорах.

"А у нас есть именно прогресс. У нас действительно есть прогресс по многим направлениям", - сказал Сибига.

Читайте также: Украина и США обсудили ключевые элементы базовой рамки для завершения войны, - Умеров

Также, добавил министр, сейчас есть "еще понимание гарантий безопасности".

"Если будет соответствующий сигнал с американской стороны, украинская сторона готова отправиться для продолжения переговоров в США", - подытожил он.

Читайте: Посланца Путина Дмитриева заметили в Париже возле посольства США после переговоров по Украине, - Le Monde

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
  • Накануне президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции.

Читайте также: Буданов о переговорах в Париже: Не вся информация может быть публичной, но результаты уже есть

+7
Туристы.бл...
09.01.2026 14:17 Ответить
+6
Я тоже готов в Вашингтон вырушить,дайте визу, командировочные и я с вами
09.01.2026 14:22 Ответить
+3
Я свого амстаффа зву свистком,,,🤣🤣як сибізі сигналять американці??
Не мзс а зборище низькопробних жуліків
09.01.2026 14:29 Ответить
Туристы.бл...
09.01.2026 14:17 Ответить
Я свого амстаффа зву свистком,,,🤣🤣як сибізі сигналять американці??
Не мзс а зборище низькопробних жуліків
09.01.2026 14:29 Ответить
Даже не помню, когда у Украины началась война с США(старость не радость). Но мирные переговоры приветствую, после "сигналов", конечно...
09.01.2026 14:20 Ответить
Я тоже готов в Вашингтон вырушить,дайте визу, командировочные и я с вами
09.01.2026 14:22 Ответить
думаю что на спецборте в США, уже нет свободных мест
09.01.2026 14:31 Ответить
За хабарец найдут.
09.01.2026 14:35 Ответить
Українські родовища літію для друзів Трампа: https://bastion.tv/zelemskij-viddav-sionistam-rodovishe-************-litiyu_n77370 Лаудер отримує контроль над «Доброю».
Ну дуж-же цікава статейка, але заходити треба через проксі. Зєля заблокував - сцикотно...
09.01.2026 14:50 Ответить
Якщо буде відповідний сигнал з американського Джерело: https://censor.net/ua/n3594620 - перднуть вам .... Що холодно в Україні? Щури. І президент, і всі прям до США готові.
09.01.2026 14:22 Ответить
шо там продовжувати?
мирний план Штати учора ***** у Парижі передали? - передали
відповідь учора та сьогодні від ***** вже отримали
09.01.2026 14:30 Ответить
а план перемоги шмарклей повезти?
09.01.2026 14:59 Ответить
Досить кататися за бюджетні кошти. Це не має сенсу
09.01.2026 14:39 Ответить
ну да, в киеве бомбят, гайда в амерыку
09.01.2026 14:44 Ответить
Дома нудно. Світло то хто немає. Бо ***** ракетами. Так хочеться в США.
09.01.2026 14:52 Ответить
ждут чтоб трам пернул
09.01.2026 14:58 Ответить
Вирушати для чого, за 'томагавками', 'мінітменами' та ядерними бомбами? Якщо ні, тоді який в цьому сенсі? Краще вже придумати щось таке, що спонукало би Трампа без варіантів відкрито ввязатися в цю війну.
09.01.2026 15:11 Ответить
 
 