Делегация Украины готова снова отправиться в США, если будет "сигнал" от американцев, - Сибига
Делегация Украины готова отправиться в США для продолжения мирных переговоров, если будет соответствующий сигнал с американской стороны.
Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время пресс-конференции с чешским коллегой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что известно
"Украина выступает за максимальную динамику переговорного процесса ... как президент, так и украинская делегация готовы отправиться в США для максимального ускорения, приближения справедливого мира для Украины", - отметил он.
Глава МИД напомнил, что в Париже завершились переговоры между украинской и американской делегациями. Сейчас президент ожидает подробного отчета от руководителя делегации и членов делегации о прогрессе в переговорах.
"А у нас есть именно прогресс. У нас действительно есть прогресс по многим направлениям", - сказал Сибига.
Также, добавил министр, сейчас есть "еще понимание гарантий безопасности".
"Если будет соответствующий сигнал с американской стороны, украинская сторона готова отправиться для продолжения переговоров в США", - подытожил он.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
- Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
- Накануне президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не мзс а зборище низькопробних жуліків
Ну дуж-же цікава статейка, але заходити треба через проксі. Зєля заблокував - сцикотно...
мирний план Штати учора ***** у Парижі передали? - передали
відповідь учора та сьогодні від ***** вже отримали