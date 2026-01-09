Делегация Украины готова снова отправиться в США, если будет "сигнал" от американцев, - Сибига

Делегация Украины готова отправиться в США для продолжения мирных переговоров, если будет соответствующий сигнал с американской стороны.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время пресс-конференции с чешским коллегой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что известно

"Украина выступает за максимальную динамику переговорного процесса ... как президент, так и украинская делегация готовы отправиться в США для максимального ускорения, приближения справедливого мира для Украины", - отметил он.

Глава МИД напомнил, что в Париже завершились переговоры между украинской и американской делегациями. Сейчас президент ожидает подробного отчета от руководителя делегации и членов делегации о прогрессе в переговорах.

"А у нас есть именно прогресс. У нас действительно есть прогресс по многим направлениям", - сказал Сибига.

Также, добавил министр, сейчас есть "еще понимание гарантий безопасности".

"Если будет соответствующий сигнал с американской стороны, украинская сторона готова отправиться для продолжения переговоров в США", - подытожил он.

Что предшествовало?

Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.

Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Накануне президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции.

