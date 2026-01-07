Украина и США обсудили ключевые элементы базовой рамки для завершения войны, - Умеров
Украинская и американская делегации во время консультаций в Париже предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны.
Об этом секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Переговоры в Париже
По его словам, это была уже третья встреча с американской стороной за два дня в Париже.
Отдельно делегации сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США.
Представители сторон
- От Соединенных Штатов в переговорах участвовали спецпредставитель президента страны Стив Уиткофф, посол Чарльз Кушнер, Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.
- С украинской стороны в переговорах приняли участие секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник Офиса Президента Александр Бевз.
Умеров пообещал также после всех встреч представить подробный отчет президенту Украины Владимиру Зеленскому.
тобто США займає позицію кацапів
Ключова рамка
- не переслідувати ЗЕ за розкрадання грошей
- не питати родину Умерова в США звідки в них гроші
- не кинути їх всіх в есмінець і потягти в суд
все інше їм ПОФІГУ
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка! Зверніть увагу та засвоюйте ******** діалект дипломатичної мови для повідомлень у соцмережах від Рустема
що тільки люди не зроблять заради хла,
та кандидата на нобелівську премію миру...