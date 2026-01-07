РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11319 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
714 19

Украина и США обсудили ключевые элементы базовой рамки для завершения войны, - Умеров

Секретарь СНБО Рустем Умеров

Украинская и американская делегации во время консультаций в Париже предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны.

Об этом секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Переговоры в Париже

По его словам, это была уже третья встреча с американской стороной за два дня в Париже.

Отдельно делегации сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уитакер о встрече "Коалиции желающих": Мы можем быть "на пороге" мирного соглашения по Украине

Представители сторон

  • От Соединенных Штатов в переговорах участвовали спецпредставитель президента страны Стив Уиткофф, посол Чарльз Кушнер, Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум. 
  • С украинской стороны в переговорах приняли участие секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник Офиса Президента Александр Бевз.

Умеров пообещал также после всех встреч представить подробный отчет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Читайте также: Умеров рассказал о переговорах с советниками по нацбезопасности стран-партнеров: Есть четкое понимание движения к реализации договоренностей

Автор: 

Кушнер (40) переговоры (5498) Умеров Рустем (738) война в Украине (7434) Стив Уиткофф (247)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
ДАЙТЕ ВГАДАЮ.

Ключова рамка

- не переслідувати ЗЕ за розкрадання грошей
- не питати родину Умерова в США звідки в них гроші
- не кинути їх всіх в есмінець і потягти в суд

все інше їм ПОФІГУ
показать весь комментарий
07.01.2026 18:21 Ответить
+6
пройдисвіти !!!...
показать весь комментарий
07.01.2026 18:16 Ответить
+4
тампоновці примушують Україну віддати кацапам свої територрії.
тобто США займає позицію кацапів
показать весь комментарий
07.01.2026 18:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пройдисвіти !!!...
показать весь комментарий
07.01.2026 18:16 Ответить
тампоновці примушують Україну віддати кацапам свої територрії.
тобто США займає позицію кацапів
показать весь комментарий
07.01.2026 18:21 Ответить
ДАЙТЕ ВГАДАЮ.

Ключова рамка

- не переслідувати ЗЕ за розкрадання грошей
- не питати родину Умерова в США звідки в них гроші
- не кинути їх всіх в есмінець і потягти в суд

все інше їм ПОФІГУ
показать весь комментарий
07.01.2026 18:21 Ответить
казнокрад і зрадник чєбурєк обговорює ключові моменти-це сценарій з квартал 95.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:24 Ответить
Ключовим елементом закінчення війни є смерть Путлера (бажано, насильницька, бо природню можна очікувати порівняно довго). Сподіваюся, вони саме це обговорювали?
показать весь комментарий
07.01.2026 18:27 Ответить
Громадянин США (?але вірогідність дуже велика) Умєров, обсосав з представниками американського уряду і по сумісництву парламентерами пітерського недоноска долю України і як швидше та зручніше змусити її до капітуляції на умовах агресора. Ось які повинні бути заголовки для подібних комюніке.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:32 Ответить
Умеров, пора домой, НАБУ заждалось... И параша тюремная тоже...
показать весь комментарий
07.01.2026 18:34 Ответить
Базова рамка веймарського трикутника, ***ть.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:34 Ответить
Це для цього американці стягують літаки до Перської затоки?)))
показать весь комментарий
07.01.2026 18:36 Ответить
Досить локшину вішати нам на вуха Мало того що корупціонер,брехун,то ще і моральний дегенерат і місце такому в КАМЕРІ вязниці.
показать весь комментарий
07.01.2026 18:57 Ответить
Коли ти відповісиш за корупцію на крові ?
показать весь комментарий
07.01.2026 18:59 Ответить
І до чого домовились ?
показать весь комментарий
07.01.2026 19:05 Ответить
До ключових елементів базової рамки.
показать весь комментарий
07.01.2026 19:11 Ответить
Українська й американська делегації під час консультацій у Парижі предметно обговорили ключові елементи базової рамки завершення війни. Про це секретар РНБО Рустем Умєров http://www.facebook.com/rustemumerov.ua/posts/pfbid0igjXafyNYqNRpVV7wBKak1dTMQCCYPDtWHZe7b6JPPh8sCvg2eCqw4Bf95WciBDSl повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3594303
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка! Зверніть увагу та засвоюйте ******** діалект дипломатичної мови для повідомлень у соцмережах від Рустема
показать весь комментарий
07.01.2026 19:09 Ответить
ключові елементи базової рамки для завершення війни ..

що тільки люди не зроблять заради хла,
та кандидата на нобелівську премію миру...
показать весь комментарий
07.01.2026 19:16 Ответить
Ну молодцы . Только мне раньше почему-то казалось , что война идёт не между Америкой и Украиной .
показать весь комментарий
07.01.2026 19:17 Ответить
Травел-блогер "Чебурек" умеров продовжує за державний кошт вояжувати по мальовничим куточкам нашої планети!
показать весь комментарий
07.01.2026 19:38 Ответить
Навіть, представника людиноподібних мавп включили в делегацію, аби не тих, хто справді опікується долею країни!
показать весь комментарий
07.01.2026 19:43 Ответить
 
 