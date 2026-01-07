Украина и США обсудили ключевые элементы базовой рамки для завершения войны, - Умеров

Украинская и американская делегации во время консультаций в Париже предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны.

Об этом секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Переговоры в Париже

По его словам, это была уже третья встреча с американской стороной за два дня в Париже.

Отдельно делегации сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США.

Представители сторон

От Соединенных Штатов в переговорах участвовали спецпредставитель президента страны Стив Уиткофф, посол Чарльз Кушнер, Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груэнбаум.

С украинской стороны в переговорах приняли участие секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник Офиса Президента Александр Бевз.

Умеров пообещал также после всех встреч представить подробный отчет президенту Украины Владимиру Зеленскому.

