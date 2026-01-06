РУС
Уитакер о встрече "Коалиции желающих": Мы можем быть "на пороге" мирного соглашения относительно Украины

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер

Украина и ее союзники близки к согласованию гарантий безопасности, которые проложат путь к мирному соглашению с Россией.

Об этом в эфире Fox News заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, информирует Цензор.НЕТ.

Мирные переговоры

Уитакер отметил, что "Коалиция желающих" собирается согласовать "рамочное соглашение" с гарантиями для Украины. В этом процессе участвуют и США – как часть "коалиции желающих", так и самостоятельно.

По его словам, после завершения переговоров по этому вопросу соответствующие документы между Украиной, "Коалицией желающих" и США должны быть подписаны в ближайшее время.

"Одновременно с этим, как предполагается, украинцы и президент Зеленский смогут перейти к заключению финального соглашения с Россией в рамках 20-пунктного плана. Мы действительно очень далеко продвинулись. Это замечательное событие, и мы можем быть на пороге мирного соглашения. Пока мы продолжаем молиться о мире, мы также прилагаем все усилия, чтобы этот мир сохранился", - добавил американский посол.

Встреча "Коалиции желающих"

Балабол !
06.01.2026 19:25 Ответить
А не буде так з цим порогом:
Причесався, прилизався,
В білі штанці вбрався.
А як прийшов до дівчини,
На порозі всрався!
06.01.2026 19:27 Ответить
1. Ніхто за нас воювати не буде. Вот реально. 2. Немає механізмів примусити виконати всі "гарантії безпеки". Плюс їх можуть просто відмінити, просто потому, забити на них чи просто забути. Як каже Трамп, і чо ви зробите?
06.01.2026 19:29 Ответить
Вже десь майже 2 роки отак на порозі стоять і рухаються..а зосталося всього 5 метрів.
06.01.2026 19:31 Ответить
Такі заяви треба закидати коровʼяками.
06.01.2026 19:32 Ответить
українці та президент Зеленський зможуть перейти до укладення фінальної угоди з Росією в рамках 20-пунктного плану. Джерело: https://censor.net/ua/n3594118
- а кацапи бажають укладати цю угоду ?
Питання риторичне
06.01.2026 19:35 Ответить
Тільки лишилося постукати у двері.
06.01.2026 19:36 Ответить
А якої висоти цей поріг, перестрибните?
06.01.2026 19:43 Ответить
Навіщо стояти на порозі? Заходьте вже до хати
06.01.2026 19:46 Ответить
 
 