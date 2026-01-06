Уитакер о встрече "Коалиции желающих": Мы можем быть "на пороге" мирного соглашения относительно Украины
Украина и ее союзники близки к согласованию гарантий безопасности, которые проложат путь к мирному соглашению с Россией.
Об этом в эфире Fox News заявил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, информирует Цензор.НЕТ.
Мирные переговоры
Уитакер отметил, что "Коалиция желающих" собирается согласовать "рамочное соглашение" с гарантиями для Украины. В этом процессе участвуют и США – как часть "коалиции желающих", так и самостоятельно.
По его словам, после завершения переговоров по этому вопросу соответствующие документы между Украиной, "Коалицией желающих" и США должны быть подписаны в ближайшее время.
"Одновременно с этим, как предполагается, украинцы и президент Зеленский смогут перейти к заключению финального соглашения с Россией в рамках 20-пунктного плана. Мы действительно очень далеко продвинулись. Это замечательное событие, и мы можем быть на пороге мирного соглашения. Пока мы продолжаем молиться о мире, мы также прилагаем все усилия, чтобы этот мир сохранился", - добавил американский посол.
Встреча "Коалиции желающих"
- Известно, что 6 января президент Владимир Зеленский прибыл в Париж, где состоится встреча "Коалиции желающих".
- Руководители Генштабов "Коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что заседание "Коалиции желающих" 6 января в Париже не приведет к конкретным решениям по прекращению огня в Украине, но подтвердит готовность США и европейских союзников сотрудничать для обеспечения безопасности страны.
- СМИ рассказали о 5 пунктах, которые планируют согласовать участники "Коалиции желающих".
- а кацапи бажають укладати цю угоду ?
Питання риторичне