Турция готова сделать Стамбул центром мирных переговоров между Украиной и РФ, - Эрдоган

Турция заявляет о готовности при благоприятных обстоятельствах вновь предоставить Стамбул в качестве площадки для мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил в письменных ответах на вопросы Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что говорит Эрдоган?

Как Турция, мы являемся единственным игроком, который может напрямую разговаривать как с господином Путиным, так и с господином Зеленским; и в то же время проводить прочные и сбалансированные дипломатические контакты, предпринимая конкретные инициативы в Вашингтоне, Брюсселе, НАТО и ООН", - отметил Эрдоган.

Президент Турции указал на то, что "когда сложатся условия, Турция готова снова сделать Стамбул центром мирных переговоров между Украиной и Россией".

Эрдоган также напомнил о том, что Турция играет ключевую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта.

Что предшествовало?

Ранее Эрдоган отмечал, что Украина и Россия могут вернуться к стамбульским переговорам и расширить их содержание.

Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.

По его словам, Украина рассчитывает до конца этого года возобновить процесс обмена военнопленными.

19 ноября Владимир Зеленский встретится в Турции со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом.

