Турция готова сделать Стамбул центром мирных переговоров между Украиной и РФ, - Эрдоган
Турция заявляет о готовности при благоприятных обстоятельствах вновь предоставить Стамбул в качестве площадки для мирных переговоров между Украиной и Россией.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил в письменных ответах на вопросы Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что говорит Эрдоган?
Как Турция, мы являемся единственным игроком, который может напрямую разговаривать как с господином Путиным, так и с господином Зеленским; и в то же время проводить прочные и сбалансированные дипломатические контакты, предпринимая конкретные инициативы в Вашингтоне, Брюсселе, НАТО и ООН", - отметил Эрдоган.
Президент Турции указал на то, что "когда сложатся условия, Турция готова снова сделать Стамбул центром мирных переговоров между Украиной и Россией".
Эрдоган также напомнил о том, что Турция играет ключевую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта.
Что предшествовало?
Ранее Эрдоган отмечал, что Украина и Россия могут вернуться к стамбульским переговорам и расширить их содержание.
- Зеленский сообщил, что 19 ноября посетит Турцию, чтобы "активизировать" переговоры.
- По его словам, Украина рассчитывает до конца этого года возобновить процесс обмена военнопленными.
- 19 ноября Владимир Зеленский встретится в Турции со специальным представителем Трампа Стивом Уиткоффом.
А тоді поділися з кацапнею досвідом.
А поки що do dupy тебе!
І що там уреґульовано?