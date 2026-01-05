РУС
Новости Стамбульский процесс
438 9

Турция готова сделать Стамбул центром мирных переговоров между Украиной и РФ, - Эрдоган

Эрдоган поговорит с Путиным

Турция заявляет о готовности при благоприятных обстоятельствах вновь предоставить Стамбул в качестве площадки для мирных переговоров между Украиной и Россией.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил в письменных ответах на вопросы Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что говорит Эрдоган?

Как Турция, мы являемся единственным игроком, который может напрямую разговаривать как с господином Путиным, так и с господином Зеленским; и в то же время проводить прочные и сбалансированные дипломатические контакты, предпринимая конкретные инициативы в Вашингтоне, Брюсселе, НАТО и ООН", - отметил Эрдоган.

Президент Турции указал на то, что "когда сложатся условия, Турция готова снова сделать Стамбул центром мирных переговоров между Украиной и Россией".

Читайте также: Эрдоган в понедельник проведет телефонный разговор с Трампом по Украине

Эрдоган также напомнил о том, что Турция играет ключевую роль в урегулировании палестино-израильского конфликта.

Что предшествовало?

Ранее Эрдоган отмечал, что Украина и Россия могут вернуться к стамбульским переговорам и расширить их содержание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представителей РФ на встрече Зеленского и Виткоффа в Стамбуле не будет, - Песков

Автор: 

переговоры (5494) Эрдоган Реджеп Тайип (976)
Дуже охочі допомогати Московії.
05.01.2026 16:09 Ответить
іди ти на к...й пердоган... як ти дістав флюгерок путінський
05.01.2026 16:11 Ответить
Це ж було вже. Йди лісом,хитрозадий турок.
05.01.2026 16:11 Ответить
Ердоґане, спочатку звільни окуповану Туреччиною частину Кіпру.

А тоді поділися з кацапнею досвідом.

А поки що do dupy тебе!
05.01.2026 16:13 Ответить
"Ердоган також нагадав про те, що Туреччина відіграє ключову роль у врегулюванні палестино-ізраїльського конфлікту".

І що там уреґульовано?
05.01.2026 16:20 Ответить
Ердогане, а може ти проведеш мирні переговори з Грецією, щоб повернути Константинополь?
05.01.2026 16:25 Ответить
Турки дуже зацікавлені у збереженні мацковського ринку помідор
05.01.2026 16:25 Ответить
то шо туречинна ******** кацапам то всім відомо, незрозуміло як турків в НАТО взагалі взяли, вони туди ніяким боком
05.01.2026 16:39 Ответить
А як же , купувати нафту в рф, а не братньому Азербайджані.
показать весь комментарий
