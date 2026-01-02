РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10263 посетителя онлайн
Новости рдоган провел разговор с Трампом
336 6

Эрдоган в понедельник проведет телефонный разговор с Трампом по поводу Украины

эрдоган,трамп

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 января проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого будут обсуждать войну России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Переговоры запланированы на вечер понедельника, примерно в 16:00 по местному времени.

Турецкий лидер уточнил, что во время разговора с президентом США планируется обсудить как войну России против Украины, так и ситуацию в Палестине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США помогут, если Иран "жестоко будет убивать мирных протестующих", - Трамп

"Между тем в понедельник вечером, примерно в 16:00, у нас снова запланирован контакт с господином Трампом. И мы будем иметь возможность обсудить как вопросы между Россией и Украиной, так и ситуацию в Палестине", - отметил Эрдоган.

Напомним,Турция хочет вернуть зенитные ракетные системы С-400, которые она приобрела у России почти десять лет назад. Этот шаг положит конец спорной сделке, которая ухудшила ее отношения с США и другими членами НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган предостерег РФ и Украину от атак в Черном море после инцидента со сбитым БПЛА

Автор: 

Эрдоган Реджеп Тайип (975) Трамп Дональд (7378)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А я сегодня покакал - равноценно важные новости для посетителей Цензор.нет
показать весь комментарий
02.01.2026 15:01 Ответить
Цікаво, Реджеп стару сраку старого педофіла-шахрая теж поцілує?
показать весь комментарий
02.01.2026 15:01 Ответить
умєров не даром "ганяв" в Туреччину.Шукає протеже для "зе" .котрого не знайшов у шефа фбр Петеля.Може турецький дружбан куйла домовиться...???
показать весь комментарий
02.01.2026 15:17 Ответить
Нехай нагадає Трампу , ЩО КРИМ- ЦЕ УКРАЇНА. І раша вбиває кримських татар і завозить у Крим вонючих кацапів
показать весь комментарий
02.01.2026 15:03 Ответить
 
 