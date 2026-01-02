Эрдоган в понедельник проведет телефонный разговор с Трампом по поводу Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 января проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого будут обсуждать войну России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Переговоры запланированы на вечер понедельника, примерно в 16:00 по местному времени.

Турецкий лидер уточнил, что во время разговора с президентом США планируется обсудить как войну России против Украины, так и ситуацию в Палестине.

"Между тем в понедельник вечером, примерно в 16:00, у нас снова запланирован контакт с господином Трампом. И мы будем иметь возможность обсудить как вопросы между Россией и Украиной, так и ситуацию в Палестине", - отметил Эрдоган.

Напомним,Турция хочет вернуть зенитные ракетные системы С-400, которые она приобрела у России почти десять лет назад. Этот шаг положит конец спорной сделке, которая ухудшила ее отношения с США и другими членами НАТО.

