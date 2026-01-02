США помогут, если Иран "жестоко будет убивать мирных протестующих", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

"Если Иран, как обычно, откроет огонь и жестоко убьет мирных протестующих, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действиям", - заявил он.

По данным СМИ, общенациональные протесты в Иране начались среди владельцев магазинов, возмущенных резким падением курса национальной валюты по отношению к доллару США на открытом рынке. К вторнику, 30 декабря, к акциям присоединились студенты университетов. Протесты называют самыми масштабными с 2022 года - после смерти Махсы Амини.

Хотя демонстрации начались из-за ухудшения экономических условий, участники также выражали недовольство системой управления страной. Активистки за права женщин, владельцы магазинов и студенты скандировали лозунги "Смерть диктатору" и "Женщина, жизнь, свобода". В разных городах Ирана также раздавались призывы к свержению верховного лидера Али Хаменеи.

По информации Iran International, 1 января в городе Марвдашт иранские силы безопасности застрелили протестующего - отца двоих детей. Издание также сообщало о стрельбе и применении слезоточивого газа полицией в городах Нахаванд, Асадабад и Хамадан.

Ранее иранские государственные СМИ сообщали о 13 раненых полицейских и членах формирования "Басидж" во время столкновений в городе Кухдашт. Агентство IRNA также заявило о гибели 21-летнего члена "Басидж".

Почему люди вышли протестовать?

Причинами беспорядков в разные годы в Иране становились экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди людей. После этого глава Центрального банка страны подал в отставку.

