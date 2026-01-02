РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9048 посетителей онлайн
Новости Трамп об Иране Смена режима в Иране
1 512 29

США помогут, если Иран "жестоко будет убивать мирных протестующих", - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вмешаться, если иранские власти будут применять насилие против мирных протестующих.

Об этом Трамп заявилв своей соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Если Иран, как обычно, откроет огонь и жестоко убьет мирных протестующих, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действиям", - заявил он.

По данным СМИ, общенациональные протесты в Иране начались среди владельцев магазинов, возмущенных резким падением курса национальной валюты по отношению к доллару США на открытом рынке. К вторнику, 30 декабря, к акциям присоединились студенты университетов. Протесты называют самыми масштабными с 2022 года - после смерти Махсы Амини.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цены на нефть выросли после крупнейшей годовой потери с 2020 года

Хотя демонстрации начались из-за ухудшения экономических условий, участники также выражали недовольство системой управления страной. Активистки за права женщин, владельцы магазинов и студенты скандировали лозунги "Смерть диктатору" и "Женщина, жизнь, свобода". В разных городах Ирана также раздавались призывы к свержению верховного лидера Али Хаменеи.

По информации Iran International, 1 января в городе Марвдашт иранские силы безопасности застрелили протестующего - отца двоих детей. Издание также сообщало о стрельбе и применении слезоточивого газа полицией в городах Нахаванд, Асадабад и Хамадан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Протесты в Иране против низкого уровня жизни: поджог военной базы и трое погибших

Ранее иранские государственные СМИ сообщали о 13 раненых полицейских и членах формирования "Басидж" во время столкновений в городе Кухдашт. Агентство IRNA также заявило о гибели 21-летнего члена "Басидж".

Почему люди вышли протестовать?

Причинами беспорядков в разные годы в Иране становились экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди людей. После этого глава Центрального банка страны подал в отставку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Политику Трампа в отношении Украины не одобряют 49% респондентов: опрос The Hill

Автор: 

Иран (2093) США (28815) Трамп Дональд (7377)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Там аквафреш намалювали, а це для Пентагону страшне колдунство, майже як ладан для чорта 🤔
показать весь комментарий
02.01.2026 11:12 Ответить
+8
Якшо вбиватимуть не жорстоко то ну їх нах
показать весь комментарий
02.01.2026 11:09 Ответить
+7
Допоможе вбивати? Треба уточнити, бо с трампа це станеться.
показать весь комментарий
02.01.2026 11:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Допоможе вбивати? Треба уточнити, бо с трампа це станеться.
показать весь комментарий
02.01.2026 11:08 Ответить
А якщо будуть вбивати, але не жорстко?
показать весь комментарий
02.01.2026 11:12 Ответить
Чудова заява. Головне щоб не застав діяти.
показать весь комментарий
02.01.2026 11:08 Ответить
Якшо вбиватимуть не жорстоко то ну їх нах
показать весь комментарий
02.01.2026 11:09 Ответить
а чому ж українцям не допомагає?
показать весь комментарий
02.01.2026 11:09 Ответить
Тому що дурень, та ще боязкий.
показать весь комментарий
02.01.2026 11:48 Ответить
А втручалка не зламається? Що там по Венесуелі та Сектору Газа?
показать весь комментарий
02.01.2026 11:10 Ответить
Там аквафреш намалювали, а це для Пентагону страшне колдунство, майже як ладан для чорта 🤔
показать весь комментарий
02.01.2026 11:12 Ответить
Можно і дешевше: *********, що вже ядєрка є.
Одразу стануть "хорошімі парнямі".
Трамп же у "Валдай" повірив, а рушники чим гірші?
показать весь комментарий
02.01.2026 11:14 Ответить
Ніхто не повірить. І ніхто не дозволить щоб в наркокаотелі була ядерна зброя.
показать весь комментарий
02.01.2026 11:29 Ответить
Вони вже пробували "скасувати". Результат - "цар-бомби" лише подряпали Фордо.
показать весь комментарий
02.01.2026 11:31 Ответить
І там уже "усрався"... Тепер, "на порядку денному" - "припинення громадянської війни в Ірані"...
показать весь комментарий
02.01.2026 11:14 Ответить
Трамп человек слова. Готов как никогда. Всякое случается.
показать весь комментарий
02.01.2026 11:14 Ответить
Потужний балабол
показать весь комментарий
02.01.2026 11:17 Ответить
Ага, так і шукає яку б ще війну закінчити.
показать весь комментарий
02.01.2026 11:19 Ответить
шоб закінчити потрібно почати
показать весь комментарий
02.01.2026 11:30 Ответить
А якщо іранська влада одягне на голови полотенця з триколором?
показать весь комментарий
02.01.2026 11:18 Ответить
Зараз Іран терміново перейде у склад рф та Трамп всереться знову.
показать весь комментарий
02.01.2026 11:19 Ответить
Президент США - а що б не сказав виглядає як клоун стендапер
показать весь комментарий
02.01.2026 11:21 Ответить
Тема "кому допоможуть" не розкрита.
показать весь комментарий
02.01.2026 11:27 Ответить
А, якщо Іран нежорстоко вбиватиме мирних протестувальників? То норм?
показать весь комментарий
02.01.2026 11:29 Ответить
Це, типу, тарифи підвищать? Чи нафтові танкери будуть відловлювати?
показать весь комментарий
02.01.2026 11:30 Ответить
звісно втрутяться! хай іраньці у афганьців попитають, як що довіряють тіки єдиновірцям
показать весь комментарий
02.01.2026 11:37 Ответить
США, тобто Трампон призначить "дедлайн", після якого він постарається згадати - у звязку з чим цей "дедлайн" був призначений. Після цього буде призначений новий "дедлайн"...
показать весь комментарий
02.01.2026 11:39 Ответить
Але, якщо Ізраїль знову знищить все ППО Ірану, тоді ого-го - США може й кілька бомб скинути куди небудь...
показать весь комментарий
02.01.2026 11:48 Ответить
А якщо ху.....лостан, то трампонутий допомогу не може надати, бо це його друзі, да і валізи у нього не має. Трампонутий може народити на слабких, в на убогих типу ху......лостану, тут сцікотно
показать весь комментарий
02.01.2026 11:43 Ответить
Хоч Іран нам не друзі, але можу підказати вихід - поміняйте свої прапори на триколор кацапстану і тоді сам Трампон стане на захист "режиму аятолл".
показать весь комментарий
02.01.2026 11:44 Ответить
А якщо вбиватиме не жорстоко - як в Україні, наприклад - то ніякої рекції?
показать весь комментарий
02.01.2026 11:45 Ответить
- Лікарю, допоможіть, я помираю!
- Зараз допоможу...
показать весь комментарий
02.01.2026 11:46 Ответить
 
 