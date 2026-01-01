Протесты в Иране против низкого уровня жизни: поджог военной базы и трое погибших

В Иране усилились массовые протесты из-за низкого уровня жизни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Bild и Reuters.

На улицы вышло больше людей

Журналисты отмечают, что протестующие в новогоднюю ночь подожгли военную базу ополчения Басидж в городе Ченар недалеко от Асадабада в провинции Хамедан.

Этот объект подчиняется Корпусу стражей исламской революции и десятилетиями использовался для подавления массовых выступлений.

Критика политического режима

Люди выходят на улицы, несмотря на закрытые магазины, баррикады и слезоточивый газ, скандируя антиправительственные лозунги. Изначально протесты были вызваны экономическим кризисом и обвалом национальной валюты, но быстро переросли в критику всего политического режима.

Силы безопасности применяют слезоточивый газ, массовые задержания и демонстративное присутствие полиции. Погибли по меньшей мере три человека, среди которых сотрудник сил безопасности.

"Это последняя битва - Пехлеви вернется", - отмечают участники протестов в публичном пространстве, выражая поддержку бывшему монарху.

В свою очередь кронпринц Реза Пехлеви призвал силовиков не противодействовать собственному народу и назвал нынешнюю ситуацию историческим шансом для перемен.

Почему люди вышли протестовать?

Причинами беспорядков в разные годы в Иране становились экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди людей. После этого глава Центрального банка страны подал в отставку.

