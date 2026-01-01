РУС
Новости Смена режима в Иране
1 357 14

Протесты в Иране против низкого уровня жизни: поджог военной базы и трое погибших

Протесты в Иране

В Иране усилились массовые протесты из-за низкого уровня жизни. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Bild и Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На улицы вышло больше людей

Журналисты отмечают, что протестующие в новогоднюю ночь подожгли военную базу ополчения Басидж в городе Ченар недалеко от Асадабада в провинции Хамедан.

Этот объект подчиняется Корпусу стражей исламской революции и десятилетиями использовался для подавления массовых выступлений. 

Читайте также: Иран возобновляет ракетную программу с помощью Китая, - CNN

Критика политического режима 

Люди выходят на улицы, несмотря на закрытые магазины, баррикады и слезоточивый газ, скандируя антиправительственные лозунги. Изначально протесты были вызваны экономическим кризисом и обвалом национальной валюты, но быстро переросли в критику всего политического режима.

Силы безопасности применяют слезоточивый газ, массовые задержания и демонстративное присутствие полиции. Погибли по меньшей мере три человека, среди которых сотрудник сил безопасности.

"Это последняя битва - Пехлеви вернется", - отмечают участники протестов в публичном пространстве, выражая поддержку бывшему монарху.

В свою очередь кронпринц Реза Пехлеви призвал силовиков не противодействовать собственному народу и назвал нынешнюю ситуацию историческим шансом для перемен.

Читайте: ГУР раскрывает устройство новых иранских Shahed-107, которые РФ применяет против Украины

Почему люди вышли протестовать?

Причинами беспорядков в разные годы в Иране становились экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди людей. После этого глава Центрального банка страны подал в отставку.

Читайте также: Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран возобновит ядерную программу

Автор: 

Иран (2092) протест (5923)
Топ комментарии
+4
НАФТУ !!!!!!!!!!!!!!
море дешевої іранської нафти, після зняття санкцій !
море нафти, яке потопить рашку !
01.01.2026 23:34 Ответить
01.01.2026 23:35 Ответить
+3
зубожіння робить свою справу

проти нього не допоможуть ніякі вартові

.
01.01.2026 23:11 Ответить
01.01.2026 23:11 Ответить
+3
лох, перелогіньсся, тупий кацап
01.01.2026 23:46 Ответить
01.01.2026 23:46 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

По поводу протестов в Иране я бы пока особо не обольщался.

Да, они идут по нарастающей, народ дошел до точки кипения, но в такого рода революциях есть свои закономерности и условия, без которых успеха не бывает.

Силовой составляющей у протестующих нет. Нет оружия и нет возможности его получить. С камнями и палками против пулеметов и брони много не повоюешь. Единственный вариант обзавестись силовой компонентой - когда армия переходит на сторону восставших. Как было, например, в 1974 году в Португалии, но там армия, скорее, была мотором этих процессов. У этого режима репрессивный аппарат очень развит, КСИР - прямая альтернатива армии, причем сильнее и лучше вооруженная, с богатым боевым опытом из той же Сирии, плюс другие органы, Басидж. Пока режим не задействовал, я думаю, и пятой части своих возможностей, но при необходимости колебаться не станет - протесты утопят в крови, перестреляют-перевешают, куча народу пропадет без вести, опыт имеется, причем богатый.

Центра и структур, способных взять управление на себя у восставших нет. Это дает им некоторое преимущество в моменте, нельзя разом накрыть/уничтожить условный протестный штаб, что продлевает время восстания, но из-за отсутствия координации, управления, плана и, главное, точки выхода (к какому результату стремимся), протест постепенно выдыхается, его раскалывают и добивают по частям. У этого режима цель одна - выживание, что делает его нечувствительным к страданиям, порога кровавости нет, сколько надо, столько и убьют, хоть миллион. Смотри Гражданская война в Сирии.

Иранцы уже пишут вовсю, мол, самое время для Израиля бомбить, чтобы народ почувствовал поддержку, но результат может быть совсем обратным, а может и вовсе никаким. Всех не убомбишь, а под сурдинку войны власть начнет натурально истреблять протестующих. Это от налета израильских ВВС не отбиться, а стрелять по гражданским самое разлюбезное дело.

Но уровень эскалации растет, посмотрим.
01.01.2026 23:06 Ответить
01.01.2026 23:06 Ответить
зубожіння робить свою справу

проти нього не допоможуть ніякі вартові

.
01.01.2026 23:11 Ответить
01.01.2026 23:11 Ответить
в Иране двоевластие, там протесты организовывают либо одна сторона либо другая.
02.01.2026 00:07 Ответить
02.01.2026 00:07 Ответить
Іншалла !

.
01.01.2026 23:09 Ответить
01.01.2026 23:09 Ответить
було б гарно, щоб було як у Сирії
01.01.2026 23:10 Ответить
01.01.2026 23:10 Ответить
багато іранців не проти повернення до монархії.
після чорного бєспрєдєла мул та фанатиків колишній шахський Іран видається квітучим раєм.

.
01.01.2026 23:13 Ответить
01.01.2026 23:13 Ответить
що ви чи Україна від цього отримаєте?
01.01.2026 23:18 Ответить
01.01.2026 23:18 Ответить
НАФТУ !!!!!!!!!!!!!!
море дешевої іранської нафти, після зняття санкцій !
море нафти, яке потопить рашку !
01.01.2026 23:35 Ответить
01.01.2026 23:35 Ответить
лох, перелогіньсся, тупий кацап
01.01.2026 23:46 Ответить
01.01.2026 23:46 Ответить
>лох

це ти пишеш рандомним людям, у тебе проблеми з цим? старшаки мокали головою в унітаз, і обзивали лохом в школі?
01.01.2026 23:49 Ответить
01.01.2026 23:49 Ответить
кацап - ти не людина , і ваші кацапські методи шкільного виховання нас не цікавлять
02.01.2026 00:03 Ответить
02.01.2026 00:03 Ответить
у кацапстана стане менше на одного союзника
01.01.2026 23:56 Ответить
01.01.2026 23:56 Ответить
Іран випаде з осі зла - Північна Корея - Китай - рашка - Іран.
01.01.2026 23:58 Ответить
01.01.2026 23:58 Ответить
Козлостан буде мати на одного партнера меньш. Нафта буде трошкi дешевше.
02.01.2026 00:02 Ответить
02.01.2026 00:02 Ответить
 
 