Протесты в Иране против низкого уровня жизни: поджог военной базы и трое погибших
В Иране усилились массовые протесты из-за низкого уровня жизни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материалах Bild и Reuters.
На улицы вышло больше людей
Журналисты отмечают, что протестующие в новогоднюю ночь подожгли военную базу ополчения Басидж в городе Ченар недалеко от Асадабада в провинции Хамедан.
Этот объект подчиняется Корпусу стражей исламской революции и десятилетиями использовался для подавления массовых выступлений.
Критика политического режима
Люди выходят на улицы, несмотря на закрытые магазины, баррикады и слезоточивый газ, скандируя антиправительственные лозунги. Изначально протесты были вызваны экономическим кризисом и обвалом национальной валюты, но быстро переросли в критику всего политического режима.
Силы безопасности применяют слезоточивый газ, массовые задержания и демонстративное присутствие полиции. Погибли по меньшей мере три человека, среди которых сотрудник сил безопасности.
"Это последняя битва - Пехлеви вернется", - отмечают участники протестов в публичном пространстве, выражая поддержку бывшему монарху.
В свою очередь кронпринц Реза Пехлеви призвал силовиков не противодействовать собственному народу и назвал нынешнюю ситуацию историческим шансом для перемен.
Почему люди вышли протестовать?
Причинами беспорядков в разные годы в Иране становились экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.
На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. Именно это вызвало недовольство среди людей. После этого глава Центрального банка страны подал в отставку.
По поводу протестов в Иране я бы пока особо не обольщался.
Да, они идут по нарастающей, народ дошел до точки кипения, но в такого рода революциях есть свои закономерности и условия, без которых успеха не бывает.
Силовой составляющей у протестующих нет. Нет оружия и нет возможности его получить. С камнями и палками против пулеметов и брони много не повоюешь. Единственный вариант обзавестись силовой компонентой - когда армия переходит на сторону восставших. Как было, например, в 1974 году в Португалии, но там армия, скорее, была мотором этих процессов. У этого режима репрессивный аппарат очень развит, КСИР - прямая альтернатива армии, причем сильнее и лучше вооруженная, с богатым боевым опытом из той же Сирии, плюс другие органы, Басидж. Пока режим не задействовал, я думаю, и пятой части своих возможностей, но при необходимости колебаться не станет - протесты утопят в крови, перестреляют-перевешают, куча народу пропадет без вести, опыт имеется, причем богатый.
Центра и структур, способных взять управление на себя у восставших нет. Это дает им некоторое преимущество в моменте, нельзя разом накрыть/уничтожить условный протестный штаб, что продлевает время восстания, но из-за отсутствия координации, управления, плана и, главное, точки выхода (к какому результату стремимся), протест постепенно выдыхается, его раскалывают и добивают по частям. У этого режима цель одна - выживание, что делает его нечувствительным к страданиям, порога кровавости нет, сколько надо, столько и убьют, хоть миллион. Смотри Гражданская война в Сирии.
Иранцы уже пишут вовсю, мол, самое время для Израиля бомбить, чтобы народ почувствовал поддержку, но результат может быть совсем обратным, а может и вовсе никаким. Всех не убомбишь, а под сурдинку войны власть начнет натурально истреблять протестующих. Это от налета израильских ВВС не отбиться, а стрелять по гражданским самое разлюбезное дело.
Но уровень эскалации растет, посмотрим.
