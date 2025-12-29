Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран возобновит ядерную программу
Президент США Дональд Трамп угрожает новыми атаками по Ирану, если Тегеран попытается возобновить ядерную программу и разработку баллистических ракет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом он сказал журналистам 29 декабря.
Угрозы Трампа
"Я слышал, что Иран пытается снова возобновить свою [ядерную] программу, и если это так, мы будем вынуждены их уничтожить. "Мы их уничтожим", - заявил Трамп накануне встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
Трамп также описал, какие действия Ирана могут стать поводом для новых атак.
"Если они продолжат с ракетами? Да. А если с ядерным оружием? Быстро! Хорошо, мы сделаем это безусловно. Но в противном случае мы сделаем это немедленно", - уточнил лидер США.
Глава Белого дома посоветовал стране вместо этого искать "соглашение" с США.
"Это разумнее. Они могли заключить соглашение в прошлый раз, прежде чем мы, знаете, нанесли им большой удар", - добавил Трамп.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе. Сам Трамп отмечал, что снимет санкции с Ирана, если он будет мирным.
- Также напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.
- До этого в СМИ также появились данные о том, что перед атакой войск США на объектах было зафиксировано присутствие значительного количества техники, которая теоретически могла вывезти обогащенный уран оттуда.
- Министерство обороны США начало уголовное расследование по поводу потенциальной утечки засекреченного отчета своего Разведывательного управления (DIA). В докладе говорится, что американские удары не привели к существенному откату ядерной программы Ирана.
(Потім наступнику пуйла скажеш: "Трамп - старенький. Трамп кнопки переплутав.")
... а Тегеран, як побачить, що воно з москвою сталося, про ядерну програму і балістичні ракети назавжди забуде
будете!
ото ж !
.
І йому не треба постановочні фоточки постити, щоб всі повірили, що йому є чим в'їбати. Всі і так знають, що є чим.
Уже очевидно - маєш ЯЗ і живеш як людина, не маєш - твою країну і етнос знищать і ніхто тобі не поможе
Хто з них живе, як людина?
ніякий рудий чорт Гренландію у пончика не намагається відібрати.
а сьогодні безпека життя понад усе !
.
Для Ізраїля у Трампа є зброя і гроші.
Найбільшою (але далеко не єдиною) проізраїльською лобістською організацією в США є Американо-ізраїльський комітет громадських зв'язків (*****).
Мета ***** - впливати на проведення проізраїльського курсу у зовнішній політиці США.
Організація існує вже 70 років і за цей час перетворилася на надзвичайно впливову силу в американській політиці з головним офісом у Вашингтоні, філіями по всій території США та протекцією серед конгресменів і практично в усіх сферах американського громадського життя.
У неї три мільйони членів і вражаючий перелік донорів.
Всього в США існує кілька десятків лобістських організацій, що представляють інтереси Ізраїлю. Вони можуть мати різні фінансові можливості, різний ступінь впливу і навіть різні політичні погляди - від радикально правих до лівоцентристських, але мета у всіх одна - забезпечити Ізраїлю підтримку на Капітолійському пагорбі.