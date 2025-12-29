Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран возобновит ядерную программу

Президент США Дональд Трамп угрожает новыми атаками по Ирану, если Тегеран попытается возобновить ядерную программу и разработку баллистических ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом он сказал журналистам 29 декабря.

Угрозы Трампа

"Я слышал, что Иран пытается снова возобновить свою [ядерную] программу, и если это так, мы будем вынуждены их уничтожить. "Мы их уничтожим", - заявил Трамп накануне встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Трамп также описал, какие действия Ирана могут стать поводом для новых атак.

"Если они продолжат с ракетами? Да. А если с ядерным оружием? Быстро! Хорошо, мы сделаем это безусловно. Но в противном случае мы сделаем это немедленно", - уточнил лидер США.

Глава Белого дома посоветовал стране вместо этого искать "соглашение" с США.

"Это разумнее. Они могли заключить соглашение в прошлый раз, прежде чем мы, знаете, нанесли им большой удар", - добавил Трамп.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе. Сам Трамп отмечал, что снимет санкции с Ирана, если он будет мирным.

Также напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.

До этого в СМИ также появились данные о том, что перед атакой войск США на объектах было зафиксировано присутствие значительного количества техники, которая теоретически могла вывезти обогащенный уран оттуда.

Министерство обороны США начало уголовное расследование по поводу потенциальной утечки засекреченного отчета своего Разведывательного управления (DIA). В докладе говорится, что американские удары не привели к существенному откату ядерной программы Ирана.

