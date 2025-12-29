РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6756 посетителей онлайн
Новости Трамп об Иране Ядерная программа Ирана Удары США по Ирану
597 17

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран возобновит ядерную программу

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп угрожает новыми атаками по Ирану, если Тегеран попытается возобновить ядерную программу и разработку баллистических ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом он сказал журналистам 29 декабря.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Угрозы Трампа

"Я слышал, что Иран пытается снова возобновить свою [ядерную] программу, и если это так, мы будем вынуждены их уничтожить. "Мы их уничтожим", - заявил Трамп накануне встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. 

Трамп также описал, какие действия Ирана могут стать поводом для новых атак.

"Если они продолжат с ракетами? Да. А если с ядерным оружием? Быстро! Хорошо, мы сделаем это безусловно. Но в противном случае мы сделаем это немедленно", - уточнил лидер США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Американские войска совершили рейд на судно и захватили груз военного назначения, который следовал из Китая в Иран, - WSJ

Глава Белого дома посоветовал стране вместо этого искать "соглашение" с США.

"Это разумнее. Они могли заключить соглашение в прошлый раз, прежде чем мы, знаете, нанесли им большой удар", - добавил Трамп.

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что администрация Трампа рассматривает возможность инвестиций в Иран для возвращения страны к переговорам по ядерной программе. Сам Трамп отмечал, что снимет санкции с Ирана, если он будет мирным.
  • Также напомним, ранее CNN сообщили, что по данным разведки США, удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу.
  • До этого в СМИ также появились данные о том, что перед атакой войск США на объектах было зафиксировано присутствие значительного количества техники, которая теоретически могла вывезти обогащенный уран оттуда.
  • Министерство обороны США начало уголовное расследование по поводу потенциальной утечки засекреченного отчета своего Разведывательного управления (DIA). В докладе говорится, что американские удары не привели к существенному откату ядерной программы Ирана.

Читайте также: Президент Ирана Пезешкиан пообещал восстановить все ядерные объекты в стране "с большей мощностью"

Автор: 

Иран (2090) США (28800) ядерное оружие (1441) ядерная безопасность (531) Трамп Дональд (7355)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
А слабо пригрозити такими ж ударами по рашці? Сцить звісно.
показать весь комментарий
29.12.2025 22:47 Ответить
+3
Балабол, мы тебя называли ....БАЛАБОЛ
показать весь комментарий
29.12.2025 22:49 Ответить
+2
Та він скоріше Україні цим погрожувати буде. Це ж ми "террористи", посміли "атакувати" резиденцію...
показать весь комментарий
29.12.2025 22:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А слабо пригрозити такими ж ударами по рашці? Сцить звісно.
показать весь комментарий
29.12.2025 22:47 Ответить
Та він скоріше Україні цим погрожувати буде. Це ж ми "террористи", посміли "атакувати" резиденцію...
показать весь комментарий
29.12.2025 22:53 Ответить
А слабо пригрозити Тегерану, а вдарити по москві?

(Потім наступнику пуйла скажеш: "Трамп - старенький. Трамп кнопки переплутав.")

... а Тегеран, як побачить, що воно з москвою сталося, про ядерну програму і балістичні ракети назавжди забуде
показать весь комментарий
29.12.2025 22:54 Ответить
резиденцію іранського хутіна бомбити будете ?

будете!
ото ж !

.
показать весь комментарий
29.12.2025 23:58 Ответить
Балабол, мы тебя называли ....БАЛАБОЛ
показать весь комментарий
29.12.2025 22:49 Ответить
Балабол не балабол, а ракети та стратегічну авіацію має, на відміну від нас.
І йому не треба постановочні фоточки постити, щоб всі повірили, що йому є чим в'їбати. Всі і так знають, що є чим.
показать весь комментарий
29.12.2025 22:58 Ответить
АХАХАХАХАХАХАХАХ - І ЦЕ ПІСЛЯ ВСЬОГО??

Уже очевидно - маєш ЯЗ і живеш як людина, не маєш - твою країну і етнос знищать і ніхто тобі не поможе
показать весь комментарий
29.12.2025 22:49 Ответить
У Швейцарії, Австрії, Італії, Норвегії, Швеції, Данії, нема ЯЗ, а у КНДР є.

Хто з них живе, як людина?
показать весь комментарий
29.12.2025 23:02 Ответить
У кацапов есть ЯЗ в Украине уже нет! Украина жила, як людина, а сейчас на "подпитке", пока не надоест спонсорам!
показать весь комментарий
29.12.2025 23:10 Ответить
ким-чен-ировці при всій їх матеріальній та духовній убогості мають кращий захист ніж Данія.

ніякий рудий чорт Гренландію у пончика не намагається відібрати.

а сьогодні безпека життя понад усе !

.
показать весь комментарий
30.12.2025 00:02 Ответить
Мне нравиться уверенность в том, что Израиль может сам победить. Изучая все войны, в которых выиграл Израиль, закрадываются "смутные сомнения". Изучая Европейские "средневековые" войны то же!
показать весь комментарий
29.12.2025 22:52 Ответить
Ізраїль не Україна.

Для Ізраїля у Трампа є зброя і гроші.
показать весь комментарий
29.12.2025 22:56 Ответить
Протягом десятиліть проізраїльське лобі США традиційно підтримує політиків, які симпатизують Ізраїлю, сприяючи їхньому приходу до влади на різних рівнях, і заважає кар'єрі тих, хто допускає ворожі висловлювання щодо Ізраїлю.
показать весь комментарий
29.12.2025 22:57 Ответить
А у нас десятиліттями крутили дупою то туди, то сюди.
показать весь комментарий
29.12.2025 23:00 Ответить
BBC
Найбільшою (але далеко не єдиною) проізраїльською лобістською організацією в США є Американо-ізраїльський комітет громадських зв'язків (*****).

Мета ***** - впливати на проведення проізраїльського курсу у зовнішній політиці США.

Організація існує вже 70 років і за цей час перетворилася на надзвичайно впливову силу в американській політиці з головним офісом у Вашингтоні, філіями по всій території США та протекцією серед конгресменів і практично в усіх сферах американського громадського життя.

У неї три мільйони членів і вражаючий перелік донорів.

Всього в США існує кілька десятків лобістських організацій, що представляють інтереси Ізраїлю. Вони можуть мати різні фінансові можливості, різний ступінь впливу і навіть різні політичні погляди - від радикально правих до лівоцентристських, але мета у всіх одна - забезпечити Ізраїлю підтримку на Капітолійському пагорбі.
показать весь комментарий
29.12.2025 23:00 Ответить
прапорщик краснофф выполняет приказ пуйла отвлечь внимание мировой общественности от Украины. А сам карлик в это время продолжит терроризировать нашу страну. Так работает этот дуэт болотных п*дарасов((..
показать весь комментарий
29.12.2025 23:12 Ответить
У цього клоуна нова приказка: "Може зробимо, а може й ні". Ну і його коронка: "Побачимо. Десь за два тижні".
показать весь комментарий
29.12.2025 23:54 Ответить
 
 