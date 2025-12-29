Трамп пригрозив Ірану новими ударами, якщо Тегеран відновить ядерну програму

Президент США Дональд Трамп погрожує новими атаками по Ірану, якщо Тегеран спробує відновити ядерну програму та розробку балістичних ракет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це він сказав журналістам 29 грудня.

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Погрози Трампа

"Я чув, що Іран намагається знову відновити свою [ядерну] програму, і якщо це так, ми будемо змушені їх знищити. "Ми їх знищимо", - заявив Трамп напередодні зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

Трамп також описав, які дії Ірану можуть стати приводом для нових атак.

"Якщо вони продовжать із ракетами? Так. А якщо із ядерною зброєю? Швидко! Гаразд, ми зробимо це безумовно. Але в іншому випадку ми зробимо це негайно", - уточнив лідер США.

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Глава Білого дому порадив країні замість цього шукати "угоду" зі США.

"Це розумніше. Вони могли укласти угоду минулого разу, перш ніж ми, знаєте, завдали їм великого удару", - додав Трамп.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа розглядає можливість інвестицій в Іран для повернення країни до переговорів щодо ядерної програми. Сам Трамп зазначав, що зніме санкції з Ірану, якщо він буде мирним.

Також нагадаємо, раніше CNN повідомили, що за даними розвідки США, удари по Ірану не знищили його ядерну програму.

До цього у ЗМІ також з’явилися дані про те, що перед атакою військ США на об’єктах була зафіксована присутність значної кількості техніки, яка теоретично могла вивезти збагачений уран звідти.

Міністерство оборони США розпочало кримінальне розслідування щодо потенційного витоку засекреченого звіту свого Розвідувального управління (DIA). У доповіді йдеться, що американські удари не спричинили суттєвого відкату ядерної програми Ірану.

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