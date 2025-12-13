Американські війська здійснили рейд на судно та захопили вантаж військового призначення, який прямував з Китаю до Ірану, - WSJ

Минулого місяця американська група спеціальних операцій здійснила рейд на судно в Індійському океані, яке прямувало до Ірану з Китаю. Було вилучено вантаж військового призначення.

Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі рейду

Американські військові взяли судно на абордаж за кількасот миль від узбережжя Шрі-Ланки. Після вилучення вантажу судну дозволили продовжити маршрут.

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Вилучено вантаж військового призначення

Один із посадовців розповів, що вантаж складався з компонентів, які потенційно могли бути використані для виробництва озброєнь Ірану.

Він додав, що це постачання було знищене.

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