УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5610 відвідувачів онлайн
Новини Рейд США на судно в Індійському океані
10 824 71

Американські війська здійснили рейд на судно та захопили вантаж військового призначення, який прямував з Китаю до Ірану, - WSJ

військові США

Минулого місяця американська група спеціальних операцій здійснила рейд на судно в Індійському океані, яке прямувало до Ірану з Китаю. Було вилучено вантаж військового призначення.

Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі рейду

Американські військові взяли судно на абордаж за кількасот миль від узбережжя Шрі-Ланки. Після вилучення вантажу судну дозволили продовжити маршрут.

Читайте також: США вдруге за місяць посилили санкції проти "тіньового флоту" Ірану

Вилучено вантаж військового призначення 

Один із посадовців розповів, що вантаж складався з компонентів, які потенційно могли бути використані для виробництва озброєнь Ірану.

Він додав, що це постачання було знищене.

Читайте також: Іран відновлює ракетну програму за допомогою Китаю, - CNN

Автор: 

Іран (3555) Китай (5290) США (26837)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Ну - якщо судно під санціями, і,стосовно Ірану,є якісь обмеження , стосовно поставок, до нього, тих чи інших товарів - то такі дії цілком можливі...
Скоріш всього, везли якісь компоненти електроніки, які можуть буть використані у виробництві БПЛА...
При Байдені їх-би, нам передали... (як було зроблено з китайським озброєнням, яке затримали на шляху до Сомалі...). Але часи міняються...
показати весь коментар
13.12.2025 04:46 Відповісти
+15
Іноді мені здається у Ізраїля теж є компромат на трампа як у *****.
Бо чого не попросять, не може відмовити.
Скоріш Ізраїль навів на вантаж.
показати весь коментар
13.12.2025 02:44 Відповісти
+15
У Израиля не компромат. У Израиля евреи, которые вертят Америкой и трампом. Вот и вся сказка
показати весь коментар
13.12.2025 06:30 Відповісти

Завантаження...

 
 