Американські війська здійснили рейд на судно та захопили вантаж військового призначення, який прямував з Китаю до Ірану, - WSJ
Минулого місяця американська група спеціальних операцій здійснила рейд на судно в Індійському океані, яке прямувало до Ірану з Китаю. Було вилучено вантаж військового призначення.
Про це пише газета The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі рейду
Американські військові взяли судно на абордаж за кількасот миль від узбережжя Шрі-Ланки. Після вилучення вантажу судну дозволили продовжити маршрут.
Вилучено вантаж військового призначення
Один із посадовців розповів, що вантаж складався з компонентів, які потенційно могли бути використані для виробництва озброєнь Ірану.
Він додав, що це постачання було знищене.
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Скоріш всього, везли якісь компоненти електроніки, які можуть буть використані у виробництві БПЛА...
При Байдені їх-би, нам передали... (як було зроблено з китайським озброєнням, яке затримали на шляху до Сомалі...). Але часи міняються...
Бо чого не попросять, не може відмовити.
Скоріш Ізраїль навів на вантаж.