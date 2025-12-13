РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10562 посетителя онлайн
Новости Рейд США на судно в Индийском океане
7 083 41

Американские войска провели рейд на судно и захватили груз военного назначения, который следовал из Китая в Иран, - WSJ

военные США

В прошлом месяце американская группа специальных операций провела рейд на судно в Индийском океане, которое направлялось в Иран из Китая. Был изъят груз военного назначения.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали рейда

Американские военные взяли судно на абордаж в нескольких сотнях миль от побережья Шри-Ланки. После изъятия груза судну разрешили продолжить маршрут.

Читайте также: США во второй раз за месяц усилили санкции против "теневого флота" Ирана

Изъят груз военного назначения 

Один из чиновников рассказал, что груз состоял из компонентов, которые потенциально могли быть использованы для производства вооружений Ирана.

Он добавил, что эта поставка была уничтожена.

Читайте также: Иран возобновляет ракетную программу с помощью Китая, - CNN

Автор: 

Иран (2089) Китай (3284) США (28620)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Іноді мені здається у Ізраїля теж є компромат на трампа як у *****.
Бо чого не попросять, не може відмовити.
Скоріш Ізраїль навів на вантаж.
показать весь комментарий
13.12.2025 02:44 Ответить
+10
хід конякою ...от і тут китаю показують де воно..і куди скрізь лізе ,і в арабський світ і в Україну і до Африці ,своїх копален їм мало !!! ...
показать весь комментарий
13.12.2025 02:35 Ответить
+9
Ну - якщо судно під санціями, і,стосовно Ірану,є якісь обмеження , стосовно поставок, до нього, тих чи інших товарів - то такі дії цілком можливі...
Скоріш всього, везли якісь компоненти електроніки, які можуть буть використані у виробництві БПЛА...
При Байдені їх-би, нам передали... (як було зроблено з китайським озброєнням, яке затримали на шляху до Сомалі...). Але часи міняються...
показать весь комментарий
13.12.2025 04:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ват?
показать весь комментарий
13.12.2025 02:29 Ответить
Хегсет напився... Або ж недопив.
показать весь комментарий
13.12.2025 02:48 Ответить
А шо, таг можно біло?!!
показать весь комментарий
13.12.2025 02:49 Ответить
хід конякою ...от і тут китаю показують де воно..і куди скрізь лізе ,і в арабський світ і в Україну і до Африці ,своїх копален їм мало !!! ...
показать весь комментарий
13.12.2025 02:35 Ответить
Китай відомий своєю великою стіною,яку будував *** зна для кого .
показать весь комментарий
13.12.2025 03:33 Ответить
Финансирование российских тер-рористических атак осуществляет приватбанк, а именно сотрудники Карпенко Владимир Евгениевич и Мотов Николай Николаевич которые с 2014 года выводят деньги из приватбанка в том числе и бюджетные деньги через криптовалюту (израильские, китайские банки) в Москву где скупают движимое и недвижимое имущество и оформляют его на своих детей и внуков Карпенко Евгению Владимировну, Мотова Алексея Николаевича, Мотова Марка Николаевича... Россия на эти деньги производит бомбы и ракеты которымы осуществляет тер-рор геноци-дного типа против украинцев. Остановите тер-рористов возможно у них есть фсбешная крыша в СБУ
показать весь комментарий
13.12.2025 05:59 Ответить
Іноді мені здається у Ізраїля теж є компромат на трампа як у *****.
Бо чого не попросять, не може відмовити.
Скоріш Ізраїль навів на вантаж.
показать весь комментарий
13.12.2025 02:44 Ответить
Враховуючи вдачу трампа , може бути. Він лажає всюди де перебуває : то золотий дощ в москві, то педофілія на острові епштейна, то зради з порноакторками.
показать весь комментарий
13.12.2025 03:04 Ответить
У Израиля не компромат. У Израиля евреи, которые вертят Америкой и трампом. Вот и вся сказка
показать весь комментарий
13.12.2025 06:30 Ответить
А євреями хто вертить?
показать весь комментарий
13.12.2025 08:50 Ответить
"Американські військові взяли судно на абордаж за кількасот миль від узбережжя Шрі-Ланки. Після вилучення вантажу судну дозволили продовжити маршрут."

Зробив би це хтось інший - назвали б піратством. Але ж це США, то всьо норм.
Якщо судно не піратське, чи без прапора чи на це є резолюція ООН то які ще підстави окрім "пішли на ***, ось чому" для цього є?
показать весь комментарий
13.12.2025 03:45 Ответить
Ну - якщо судно під санціями, і,стосовно Ірану,є якісь обмеження , стосовно поставок, до нього, тих чи інших товарів - то такі дії цілком можливі...
Скоріш всього, везли якісь компоненти електроніки, які можуть буть використані у виробництві БПЛА...
При Байдені їх-би, нам передали... (як було зроблено з китайським озброєнням, яке затримали на шляху до Сомалі...). Але часи міняються...
показать весь комментарий
13.12.2025 04:46 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2025 08:02 Ответить
тобто нехай китай, попри заборону, постачає ірану компоненти для зброї?
показать весь комментарий
13.12.2025 08:02 Ответить
Як тепер стало відомо, компра на Рудого не грає, простіше дати йому бабла от вся приказка.
показать весь комментарий
13.12.2025 06:19 Ответить
Если ещё есть бабло. У Путина есть, платит трампу, и Трамп как бандюган его крышует. У нас денег нет, всё украено до нас. Поэтому у нас проблемы.
показать весь комментарий
13.12.2025 06:27 Ответить
Проснулся, блд, от визжаниЯ шахедов. Уже где-то бахает.
показать весь комментарий
13.12.2025 06:28 Ответить
Финансирование российских тер-рористических атак осуществляет израильская организация "приватбанк", а именно сотрудники Карпенко Владимир Евгениевич и Мотов Николай Николаевич которые с 2014 года выводят деньги из приватбанка в том числе и бюджетные деньги через криптовалюту (израильские, китайские банки) в Москву где скупают движимое и недвижимое имущество и оформляют его на своих детей и внуков Карпенко Евгению Владимировну, Мотова Алексея Николаевича, Мотова Марка Николаевича... Россия на эти деньги производит бомбы и ракеты которыми осуществляет тер-рор геноци-дного типа против украинцев. Остановите тер-рористов возможно у них есть фсбешная крыса в СБУ
показать весь комментарий
13.12.2025 06:29 Ответить
У нас з ночі таке. Стрілянина ППО йде безперервно..
показать весь комментарий
13.12.2025 08:34 Ответить
в нас нафти нема
показать весь комментарий
13.12.2025 06:29 Ответить
В Ізраїлі теж.
показать весь комментарий
13.12.2025 08:51 Ответить
це вже ІІІ світова чи ні ?
показать весь комментарий
13.12.2025 06:25 Ответить
Финансирование российских тер-рористических атак осуществляет израильская организация "приватбанк", а именно сотрудники Карпенко Владимир Евгениевич и Мотов Николай Николаевич которые с 2014 года выводят деньги из приватбанка в том числе и бюджетные деньги через криптовалюту (израильские, китайские банки) в Москву где скупают движимое и недвижимое имущество и оформляют его на своих детей и внуков Карпенко Евгению Владимировну, Мотова Алексея Николаевича, Мотова Марка Николаевича... Россия на эти деньги производит бомбы и ракеты которыми осуществляет тер-рор геноци-дного типа против украинцев. Остановите тер-рористов возможно у них есть фсбешная крыса в СБУ
показать весь комментарий
13.12.2025 06:38 Ответить
І це ж треба вкрасти в когось з санітарів телефон, зробити акаунт...
показать весь комментарий
13.12.2025 07:30 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2025 07:41 Ответить
"Він додав, що це постачання було знищене" Джерело: https://censor.net/ua/n3590232 Постачання - це дієслово.
показать весь комментарий
13.12.2025 07:09 Ответить
це труднощі перекладу місцевих писак, бо вони української так і не вивчили.
показать весь комментарий
13.12.2025 08:05 Ответить
Це Трампонич з китайцями хардКор збирався організувати?))Рудий вже не знає що вчудити,лиш би про шальную зрєласть фотки не опублікували)Але напад на Венесуелу може бути ще гіршим резцльтатом ніж В'єтнам,або Афганістан...Байдена))
показать весь комментарий
13.12.2025 07:37 Ответить
Американці хороші навчені вояки, але без вказівки рудого блазня не будуть нікого атакувати. Я думаю, невже старий пирдун настільки осмілів, що дав вказівку захопити чужий корабель? Ну прость диво дивне, може це Меланка накрутила старому пирдуну Трампидлу хвіст, і старий маразматик зігнав зло на іноземному беззбройному кораблі.
показать весь комментарий
13.12.2025 07:53 Ответить
гамериканці понторєзи а не воякі
показать весь комментарий
13.12.2025 08:13 Ответить
Сходив би ти *****, кацап.
показать весь комментарий
13.12.2025 08:42 Ответить
не поняв, ти не ***** бидло?
за базаром слідкуй, бо їбало начистять
показать весь комментарий
13.12.2025 08:43 Ответить
Вид бидла чую
показать весь комментарий
13.12.2025 08:46 Ответить
Хто начистить, Ваня? Кацапня? так вони вже майже 4 роки чистять, вже і Париж і Лондон взяли, а тут наяк, тільки соплями кидаються.
показать весь комментарий
13.12.2025 09:28 Ответить
Ну кацап, не кацап, але написав правду
показать весь комментарий
13.12.2025 08:54 Ответить
Взагалі ні.
показать весь комментарий
13.12.2025 08:57 Ответить
Точно так кукурікала кацапня. Київ за 3 дні і т.д .
показать весь комментарий
13.12.2025 09:25 Ответить
Як там тавріщ Сі, йому пондравілось?
показать весь комментарий
13.12.2025 08:38 Ответить
 
 