Американские войска провели рейд на судно и захватили груз военного назначения, который следовал из Китая в Иран, - WSJ

В прошлом месяце американская группа специальных операций провела рейд на судно в Индийском океане, которое направлялось в Иран из Китая. Был изъят груз военного назначения.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Детали рейда

Американские военные взяли судно на абордаж в нескольких сотнях миль от побережья Шри-Ланки. После изъятия груза судну разрешили продолжить маршрут.

Изъят груз военного назначения

Один из чиновников рассказал, что груз состоял из компонентов, которые потенциально могли быть использованы для производства вооружений Ирана.

Он добавил, что эта поставка была уничтожена.

