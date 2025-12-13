Американские войска провели рейд на судно и захватили груз военного назначения, который следовал из Китая в Иран, - WSJ
В прошлом месяце американская группа специальных операций провела рейд на судно в Индийском океане, которое направлялось в Иран из Китая. Был изъят груз военного назначения.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США, информирует Цензор.НЕТ.
Детали рейда
Американские военные взяли судно на абордаж в нескольких сотнях миль от побережья Шри-Ланки. После изъятия груза судну разрешили продолжить маршрут.
Изъят груз военного назначения
Один из чиновников рассказал, что груз состоял из компонентов, которые потенциально могли быть использованы для производства вооружений Ирана.
Он добавил, что эта поставка была уничтожена.
Топ комментарии
+12 Dic Dolovo
показать весь комментарий13.12.2025 02:44 Ответить Ссылка
+10 Luiza
показать весь комментарий13.12.2025 02:35 Ответить Ссылка
+9 Яр Холодний
показать весь комментарий13.12.2025 04:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бо чого не попросять, не може відмовити.
Скоріш Ізраїль навів на вантаж.
Зробив би це хтось інший - назвали б піратством. Але ж це США, то всьо норм.
Якщо судно не піратське, чи без прапора чи на це є резолюція ООН то які ще підстави окрім "пішли на ***, ось чому" для цього є?
Скоріш всього, везли якісь компоненти електроніки, які можуть буть використані у виробництві БПЛА...
При Байдені їх-би, нам передали... (як було зроблено з китайським озброєнням, яке затримали на шляху до Сомалі...). Але часи міняються...
за базаром слідкуй, бо їбало начистять