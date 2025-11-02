Президент Ірану Пезешкіан пообіцяв відновити усі ядерні об’єкти в країні "з більшою потужністю"
У неділю, 2 листопада, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран відновить свої ядерні об’єкти "з більшою потужністю", зауваживши що країна не прагне створювати ядерну зброю
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Пезешкіан зробив ці заяви під час візиту до Організації з атомної енергії Ірану, де зустрівся з керівництвом іранської ядерної галузі.
"Руйнування будівель і заводів не створить для нас проблем, ми відбудуємо все з більшою потужністю", - сказав іранський президент у коментарі державним ЗМІ.
Він додав, що країна не прагне отримати ядерну зброю.
"Все це призначене для розв'язання проблем людей, для боротьби з хворобами, для здоров'я людей", - сказав Пезешкіан, маючи на увазі ядерну діяльність Ірану.
Що передувало?
- 18 жовтня, МЗС Ірану заявило, що країна більше не пов'язана обмеженнями щодо своєї ядерної програми, оскільки термін дії ядерної угоди 2015 року з провідними світовими державами офіційно сплив.
- Згодом верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа про відновлення ядерних переговорів між Тегераном та Вашингтоном.
А неядерну Швейцарію ніхто не чіпає...
>А неядерну Швейцарію ніхто не чіпає...
бо вона в центрі європи, а не поряд з кацапами.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%82
так-так, злий іран буде бомбити ядерний ізраїль, sure thing bud
Що знов збрехав, яке неподобство...