Президент Ірану Пезешкіан пообіцяв відновити усі ядерні об’єкти в країні "з більшою потужністю"

У неділю, 2 листопада, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран відновить свої ядерні об’єкти "з більшою потужністю", зауваживши що країна не прагне створювати ядерну зброю

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Пезешкіан зробив ці заяви під час візиту до Організації з атомної енергії Ірану, де зустрівся з керівництвом іранської ядерної галузі.

"Руйнування будівель і заводів не створить для нас проблем, ми відбудуємо все з більшою потужністю", - сказав іранський президент у коментарі державним ЗМІ.

Також читайте: Україна запровадила санкції проти компаній і громадян із Росії, Китаю та Ірану, - указ президента

Він додав, що країна не прагне отримати ядерну зброю.

"Все це призначене для розв'язання проблем людей, для боротьби з хворобами, для здоров'я людей", - сказав Пезешкіан, маючи на увазі ядерну діяльність Ірану.

Що передувало?

Також читайте: Іран відновлює ракетну програму за допомогою Китаю, - CNN