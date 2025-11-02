УКР
Президент Ірану Пезешкіан пообіцяв відновити усі ядерні об’єкти в країні "з більшою потужністю"

Іран заявив про відновлення ядерних об’єктів "з більшою потужністю"

У неділю, 2 листопада, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран відновить свої ядерні об’єкти "з більшою потужністю", зауваживши що країна не прагне створювати ядерну зброю

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Пезешкіан зробив ці заяви під час візиту до Організації з атомної енергії Ірану, де зустрівся з керівництвом іранської ядерної галузі.

"Руйнування будівель і заводів не створить для нас проблем, ми відбудуємо все з більшою потужністю", - сказав іранський президент у коментарі державним ЗМІ.

Також читайте: Україна запровадила санкції проти компаній і громадян із Росії, Китаю та Ірану, - указ президента

Він додав, що країна не прагне отримати ядерну зброю.

"Все це призначене для розв'язання проблем людей, для боротьби з хворобами, для здоров'я людей", - сказав Пезешкіан, маючи на увазі ядерну діяльність Ірану.

Що передувало?

Також читайте: Іран відновлює ракетну програму за допомогою Китаю, - CNN

Автор: 

Іран (2347) ядерна безпека (599)
Топ коментарі
+6
Бо неядерна Швейцарія заховалась за спинами країн НАТО і України. Якби Швейцарія знаходилась скраю то її вже б не існувало
показати весь коментар
02.11.2025 14:38 Відповісти
+3
Щось неядерні держави товчуть ядерний ізраїль з усих сторін..
А неядерну Швейцарію ніхто не чіпає...
показати весь коментар
02.11.2025 14:29 Відповісти
+3
Поспішай мавпа. Ізраїль знову перетворить все на металобрухт.
показати весь коментар
02.11.2025 14:31 Відповісти
Правильно, лише ядерна зброя гарантує безпеку та незалежність. В регіоні окрім ядерного ізраїлю буде ще іран, нічого страшного.
показати весь коментар
02.11.2025 14:25 Відповісти
Щось неядерні держави товчуть ядерний ізраїль з усих сторін..
А неядерну Швейцарію ніхто не чіпає...
показати весь коментар
02.11.2025 14:29 Відповісти
я би зрозумів, якби дійсно товкли, а так - максимум маленькі конфлікти, в яких ізраїль використовує значно більше зброї + сша допомагають, щоб ізраїль не використав samson option.

>А неядерну Швейцарію ніхто не чіпає...

бо вона в центрі європи, а не поряд з кацапами.
показати весь коментар
02.11.2025 14:32 Відповісти
США допомогають тому що Ізраіль це майже їхня база в тому регіоні.
показати весь коментар
02.11.2025 14:42 Відповісти
Враховуючи шантаж американських політиків через різних Епштейнів, та їх фінансування через ***** - це США їх база.
показати весь коментар
02.11.2025 14:44 Відповісти
Бо неядерна Швейцарія заховалась за спинами країн НАТО і України. Якби Швейцарія знаходилась скраю то її вже б не існувало
показати весь коментар
02.11.2025 14:38 Відповісти
Неядерна Швейцарія добре захищена і підготовлена.
показати весь коментар
02.11.2025 14:41 Відповісти
З маленькою армією, яка б за місяць, або швидше, закінчилась. А так - "добре" захищена, від сусідів-європейців з маленькими арміями.
показати весь коментар
02.11.2025 14:45 Відповісти
Ось тут трошки є про Швайцарію та що вона робила:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%82
показати весь коментар
02.11.2025 15:22 Відповісти
Бо там їхнє бабло...
показати весь коментар
02.11.2025 14:47 Відповісти
Швейцарці розумний народ який вміє з усіма ладити. Як більшість країн Західної Європи.
показати весь коментар
02.11.2025 14:50 Відповісти
От тільки незалежності Ірану ніщо не загрожує. В любому випадку, Ізраіль не допустити відновлені ядерної програми. Для нього це питання виживання.
показати весь коментар
02.11.2025 14:39 Відповісти
>Для нього це питання виживання.

так-так, злий іран буде бомбити ядерний ізраїль, sure thing bud
показати весь коментар
02.11.2025 14:41 Відповісти
Не повіриш, він це і робить. Через своїх проксі.
показати весь коментар
02.11.2025 14:44 Відповісти
О так, трильйони знищенних іраном євреїв. А з ядеркою іран перетворить ізраїль на скло, бууууу!
показати весь коментар
02.11.2025 14:46 Відповісти
Ти я бачу не лікуешся, знищення Ізраілю це державна політика Іоана, це навіть не приховують.
показати весь коментар
02.11.2025 15:42 Відповісти
Залиш ці казки для юдофілів чи раббинів, в реальності ядерний іран не буде атакувати ядерний ізраїль, щоб не вийшло Mutual Assured Destruction.
показати весь коментар
02.11.2025 15:50 Відповісти
Ну і хер з ним.
показати весь коментар
02.11.2025 14:30 Відповісти
Тобто вам байдуже, що країна яка постачала кацапам "Шахеди" та балістичні ракети, в майбутньому стане ще й ядерною країною?
показати весь коментар
02.11.2025 14:33 Відповісти
Що це змінить?
показати весь коментар
02.11.2025 14:35 Відповісти
Марущак,ти кацап,чи дебіл????
показати весь коментар
02.11.2025 14:47 Відповісти
Просто не юдофіл, мені пофіг на ізраїль, а нас іран атакувати не буде. Більше того, я за право націй на створення ядерної зброї.
показати весь коментар
02.11.2025 14:51 Відповісти
Поспішай мавпа. Ізраїль знову перетворить все на металобрухт.
показати весь коментар
02.11.2025 14:31 Відповісти
От вам і мир і мирна угода з бабуїнами. Тампон тільки врятував бабуїнів полотенцеголових і дав їм ще більше досвіду
показати весь коментар
02.11.2025 14:40 Відповісти
ППО нехай спочатку десь візьме. Бо прилетить знову…
показати весь коментар
02.11.2025 14:41 Відповісти
Дурне,розкричалося про плани як наш Лідор,а євреї їх *********** на етапі перед самим відкриттям тих ...обʼєктів.
показати весь коментар
02.11.2025 14:53 Відповісти
Так як це, Нетаньягу ж казав що 10 разів знищив разом з американцями всю ядерну програму !?

Що знов збрехав, яке неподобство...
показати весь коментар
02.11.2025 15:21 Відповісти
Дебіли просто необучаемі. Ну, отже знову отримають по жопі...
показати весь коментар
02.11.2025 15:22 Відповісти
 
 