Президент Ирана Пезешкиан пообещал восстановить все ядерные объекты в стране "с большей мощностью"

В воскресенье, 2 ноября, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран возобновит свои ядерные объекты "с большей мощностью", отметив, что страна не стремится создавать ядерное оружие.

Пезешкиан сделал эти заявления во время визита в Организацию по атомной энергии Ирана, где встретился с руководством иранской ядерной отрасли.

"Разрушение зданий и заводов не создаст для нас проблем, мы восстановим все с большей мощностью", - сказал иранский президент в комментарии государственным СМИ.

Он добавил, что страна не стремится получить ядерное оружие.

"Все это предназначено для решения проблем людей, для борьбы с болезнями, для здоровья людей", - сказал Пезешкиан, имея в виду ядерную деятельность Ирана.

Что предшествовало?

