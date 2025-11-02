РУС
Президент Ирана Пезешкиан пообещал восстановить все ядерные объекты в стране "с большей мощностью"

Иран заявил о возобновлении ядерных объектов "с большей мощностью"

В воскресенье, 2 ноября, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран возобновит свои ядерные объекты "с большей мощностью", отметив, что страна не стремится создавать ядерное оружие.

об этом сообщает Reuters.

Пезешкиан сделал эти заявления во время визита в Организацию по атомной энергии Ирана, где встретился с руководством иранской ядерной отрасли.

"Разрушение зданий и заводов не создаст для нас проблем, мы восстановим все с большей мощностью", - сказал иранский президент в комментарии государственным СМИ.

Он добавил, что страна не стремится получить ядерное оружие.

"Все это предназначено для решения проблем людей, для борьбы с болезнями, для здоровья людей", - сказал Пезешкиан, имея в виду ядерную деятельность Ирана.

Что предшествовало?

Иран (2085) ядерная безопасность (526)
Топ комментарии
+5
Бо неядерна Швейцарія заховалась за спинами країн НАТО і України. Якби Швейцарія знаходилась скраю то її вже б не існувало
показать весь комментарий
02.11.2025 14:38 Ответить
+3
Щось неядерні держави товчуть ядерний ізраїль з усих сторін..
А неядерну Швейцарію ніхто не чіпає...
показать весь комментарий
02.11.2025 14:29 Ответить
+2
Поспішай мавпа. Ізраїль знову перетворить все на металобрухт.
показать весь комментарий
02.11.2025 14:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно, лише ядерна зброя гарантує безпеку та незалежність. В регіоні окрім ядерного ізраїлю буде ще іран, нічого страшного.
показать весь комментарий
02.11.2025 14:25 Ответить
Щось неядерні держави товчуть ядерний ізраїль з усих сторін..
А неядерну Швейцарію ніхто не чіпає...
показать весь комментарий
02.11.2025 14:29 Ответить
я би зрозумів, якби дійсно товкли, а так - максимум маленькі конфлікти, в яких ізраїль використовує значно більше зброї + сша допомагають, щоб ізраїль не використав samson option.

>А неядерну Швейцарію ніхто не чіпає...

бо вона в центрі європи, а не поряд з кацапами.
показать весь комментарий
02.11.2025 14:32 Ответить
США допомогають тому що Ізраіль це майже їхня база в тому регіоні.
показать весь комментарий
02.11.2025 14:42 Ответить
Враховуючи шантаж американських політиків через різних Епштейнів, та їх фінансування через ***** - це США їх база.
показать весь комментарий
02.11.2025 14:44 Ответить
Бо неядерна Швейцарія заховалась за спинами країн НАТО і України. Якби Швейцарія знаходилась скраю то її вже б не існувало
показать весь комментарий
02.11.2025 14:38 Ответить
Неядерна Швейцарія добре захищена і підготовлена.
показать весь комментарий
02.11.2025 14:41 Ответить
З маленькою армією, яка б за місяць, або швидше, закінчилась. А так - "добре" захищена, від сусідів-європейців з маленькими арміями.
показать весь комментарий
02.11.2025 14:45 Ответить
Бо там їхнє бабло...
показать весь комментарий
02.11.2025 14:47 Ответить
Швейцарці розумний народ який вміє з усіма ладити. Як більшість країн Західної Європи.
показать весь комментарий
02.11.2025 14:50 Ответить
От тільки незалежності Ірану ніщо не загрожує. В любому випадку, Ізраіль не допустити відновлені ядерної програми. Для нього це питання виживання.
показать весь комментарий
02.11.2025 14:39 Ответить
>Для нього це питання виживання.

так-так, злий іран буде бомбити ядерний ізраїль, sure thing bud
показать весь комментарий
02.11.2025 14:41 Ответить
Не повіриш, він це і робить. Через своїх проксі.
показать весь комментарий
02.11.2025 14:44 Ответить
О так, трильйони знищенних іраном євреїв. А з ядеркою іран перетворить ізраїль на скло, бууууу!
показать весь комментарий
02.11.2025 14:46 Ответить
Ну і хер з ним.
показать весь комментарий
02.11.2025 14:30 Ответить
Тобто вам байдуже, що країна яка постачала кацапам "Шахеди" та балістичні ракети, в майбутньому стане ще й ядерною країною?
показать весь комментарий
02.11.2025 14:33 Ответить
Що це змінить?
показать весь комментарий
02.11.2025 14:35 Ответить
Марущак,ти кацап,чи дебіл????
показать весь комментарий
02.11.2025 14:47 Ответить
Просто не юдофіл, мені пофіг на ізраїль, а нас іран атакувати не буде. Більше того, я за право націй на створення ядерної зброї.
показать весь комментарий
02.11.2025 14:51 Ответить
Поспішай мавпа. Ізраїль знову перетворить все на металобрухт.
показать весь комментарий
02.11.2025 14:31 Ответить
От вам і мир і мирна угода з бабуїнами. Тампон тільки врятував бабуїнів полотенцеголових і дав їм ще більше досвіду
показать весь комментарий
02.11.2025 14:40 Ответить
ППО нехай спочатку десь візьме. Бо прилетить знову…
показать весь комментарий
02.11.2025 14:41 Ответить
Дурне,розкричалося про плани як наш Лідор,а євреї їх *********** на етапі перед самим відкриттям тих ...обʼєктів.
показать весь комментарий
02.11.2025 14:53 Ответить
 
 