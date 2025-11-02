Президент Ирана Пезешкиан пообещал восстановить все ядерные объекты в стране "с большей мощностью"
В воскресенье, 2 ноября, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран возобновит свои ядерные объекты "с большей мощностью", отметив, что страна не стремится создавать ядерное оружие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Пезешкиан сделал эти заявления во время визита в Организацию по атомной энергии Ирана, где встретился с руководством иранской ядерной отрасли.
"Разрушение зданий и заводов не создаст для нас проблем, мы восстановим все с большей мощностью", - сказал иранский президент в комментарии государственным СМИ.
Он добавил, что страна не стремится получить ядерное оружие.
"Все это предназначено для решения проблем людей, для борьбы с болезнями, для здоровья людей", - сказал Пезешкиан, имея в виду ядерную деятельность Ирана.
Что предшествовало?
- 18 октября МИД Ирана заявил, что страна больше не связана ограничениями в отношении своей ядерной программы, поскольку срок действия ядерного соглашения 2015 года с ведущими мировыми державами официально истек.
- Впоследствии верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отклонил предложение президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А неядерну Швейцарію ніхто не чіпає...
>А неядерну Швейцарію ніхто не чіпає...
бо вона в центрі європи, а не поряд з кацапами.
так-так, злий іран буде бомбити ядерний ізраїль, sure thing bud