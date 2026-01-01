Протести в Ірані проти низького рівня життя: підпал військової бази і троє загиблих

В Ірані посилилися масові протести через низький рівень життя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалах Bild та Reuters.

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На вулиці вийшло більше людей

Журналісти зазначають, що протестувальники у новорічну ніч підпалили військову базу ополчення Басідж у місті Ченар поблизу Асадабада у провінції Хамедан.

Цей об'єкт підпорядковується Корпусу вартових ісламської революції та десятиліттями використовувалася для придушення масових виступів.

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Критика політичного режиму

Люди виходять на вулиці попри закриті магазини, барикади та сльозогінний газ, скандуючи антиурядові гасла. Спочатку протести були спричинені економічною кризою та обвалом національної валюти, але швидко переросли у критику всього політичного режиму.

Сили безпеки застосовують сльозогінний газ, масові затримання та демонстративну присутність поліції. Загинули щонайменше троє людей, серед яких співробітник сил безпеки.

"Це остання битва – Пехлеві повернеться", – зазначають учасники протестів у публічному просторі, висловлюючи підтримку колишньому монарху.

Своєю чергою кронпринц Реза Пехлеві закликав силовиків не протидіяти власному народу та назвав нинішню ситуацію історичним шансом для змін.

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Через що люди вийшли протестувати?

Причинами заворушень у різні роки в Ірані ставали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед людей. Після цього голова Центрального банку країни подав у відставку.

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