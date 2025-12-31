Іранський "Майдан": до протестів через зростання вартості життя долучилися студенти
В Ірані тривають масштабні протести через різке зростання вартості життя. До акцій невдоволення, які раніше охопили торговців на базарах і власників магазинів, приєдналися студенти низки університетів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Al Arabiya.
"Майдан" в Ірані відбуваються на тлі глибокої економічної кризи. Тамтешня національна валюта стрімко знецінюється, а рівень інфляції залишається одним із найвищих за останні роки. Соціальне напруження посилюється як у столиці, так і в регіонах країни.
Протести охопили університети
За наявною інформацією, у вівторок сотні студентів вийшли на акції щонайменше у чотирьох університетах Тегерана. Вони висловлюють невдоволення падінням доходів, зростанням цін і відсутністю економічних перспектив.
Державні телеканали показали кадри, на яких учасники акцій скандують гасла з вимогами економічних змін. Напівофіційні агентства підтверджують, що студентський рух дедалі активніше долучається до протестів.
Влада обіцяє діалог
Речниця уряду Ірану Фатемех Мохаджерані заявила про намір створити механізм переговорів із представниками протестних груп.
"Ми офіційно визнаємо протести. Ми чуємо ці голоси і розуміємо, що вони є наслідком серйозного тиску на рівень життя людей", – зазначила вона.
Водночас у країні нагадують, що попередні хвилі протестів іранська влада неодноразово придушувала силовими методами.
Через що люди вийшли протестувати?
Причинами заворушень у різні роки в Ірані ставали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.
На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Після цього голова Центрального банку країни подав у відставку.
- Масові заворушення відбуваються у той час, як президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими атаками, якщо Тегеран спробує відновити ядерну програму та розробку балістичних ракет.
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