Іранський "Майдан": до протестів через зростання вартості життя долучилися студенти

В Ірані тривають масштабні протести через різке зростання вартості життя. До акцій невдоволення, які раніше охопили торговців на базарах і власників магазинів, приєдналися студенти низки університетів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Al Arabiya.

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"Майдан" в Ірані відбуваються на тлі глибокої економічної кризи. Тамтешня національна валюта стрімко знецінюється, а рівень інфляції залишається одним із найвищих за останні роки. Соціальне напруження посилюється як у столиці, так і в регіонах країни.

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Протести охопили університети

За наявною інформацією, у вівторок сотні студентів вийшли на акції щонайменше у чотирьох університетах Тегерана. Вони висловлюють невдоволення падінням доходів, зростанням цін і відсутністю економічних перспектив.

Державні телеканали показали кадри, на яких учасники акцій скандують гасла з вимогами економічних змін. Напівофіційні агентства підтверджують, що студентський рух дедалі активніше долучається до протестів.

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Влада обіцяє діалог

Речниця уряду Ірану Фатемех Мохаджерані заявила про намір створити механізм переговорів із представниками протестних груп.

"Ми офіційно визнаємо протести. Ми чуємо ці голоси і розуміємо, що вони є наслідком серйозного тиску на рівень життя людей", – зазначила вона.

Водночас у країні нагадують, що попередні хвилі протестів іранська влада неодноразово придушувала силовими методами.

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Через що люди вийшли протестувати?

Причинами заворушень у різні роки в Ірані ставали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Після цього голова Центрального банку країни подав у відставку.

Масові заворушення відбуваються у той час, як президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими атаками, якщо Тегеран спробує відновити ядерну програму та розробку балістичних ракет.

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