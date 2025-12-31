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Іранський "Майдан": до протестів через зростання вартості життя долучилися студенти

Протести в Ірані

В Ірані тривають масштабні протести через різке зростання вартості життя. До акцій невдоволення, які раніше охопили торговців на базарах і власників магазинів, приєдналися студенти низки університетів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Al Arabiya.

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"Майдан" в Ірані відбуваються на тлі глибокої економічної кризи. Тамтешня національна валюта стрімко знецінюється, а рівень інфляції залишається одним із найвищих за останні роки. Соціальне напруження посилюється як у столиці, так і в регіонах країни.

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Протести охопили університети

За наявною інформацією, у вівторок сотні студентів вийшли на акції щонайменше у чотирьох університетах Тегерана. Вони висловлюють невдоволення падінням доходів, зростанням цін і відсутністю економічних перспектив.

Державні телеканали показали кадри, на яких учасники акцій скандують гасла з вимогами економічних змін. Напівофіційні агентства підтверджують, що студентський рух дедалі активніше долучається до протестів.

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Влада обіцяє діалог

Речниця уряду Ірану Фатемех Мохаджерані заявила про намір створити механізм переговорів із представниками протестних груп.

"Ми офіційно визнаємо протести. Ми чуємо ці голоси і розуміємо, що вони є наслідком серйозного тиску на рівень життя людей", – зазначила вона.

Водночас у країні нагадують, що попередні хвилі протестів іранська влада неодноразово придушувала силовими методами.

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Через що люди вийшли протестувати? 

Причинами заворушень у різні роки в Ірані ставали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Після цього голова Центрального банку країни подав у відставку.

  • Масові заворушення відбуваються у той час, як президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими атаками, якщо Тегеран спробує відновити ядерну програму та розробку балістичних ракет.

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Автор: 

Іран (3586) протест (2425) економіка (1094)
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Топ коментарі
+21
Давайте, перси! Звільніться від тих рушникоголових дикунів!
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31.12.2025 00:29 Відповісти
+16
маю багатьої знайомих іранців-студентів, хто виїхали закордон на навчання. Це - на диво високоосвічені , мультикультурні, ******* люди. Дівчата студентки саме з Ірану часто ходять без тих хіджабів тощо, вдягають абсолютно європейський ******** одяг (чого зазвичай не скажеш про арабок, наприклад), і часто іранки виглядаають радше як іспанки чи італійки. Святкують навіть Крістмас і ведуть цілком світський стиль житя. І тоді цілком логічно сприймаються старі фото іранського диття часів шаха Пехлеві із 70х. І якщо подивитися життя нічного Тегерану - то там молодь тупо цивільно виглядає і тусить. І кожен раз парадокс - ЯК?! як ці люди опинилися в такому диктаторському режимі?! Це ж не північні корейці як зомбаки... ні... Цей режим тримається вкрай хитко і неприродно. У іранського суспільства значно шрший світогляд і освіта ніж того вимагає запорука стабільної диктатури. Хоча... дивлячись на раху...
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31.12.2025 01:32 Відповісти
+11
Хотелось бы верить!!
Загадываем желание для всех диктатур!!! 🫶🫶🫶🫶🫶
🙏🙏🙏🙏🙏
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31.12.2025 00:12 Відповісти

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