Сікорський: Ірану краще було не продавати Росії дрони та ліцензії на їх виробництво

Ірану не варто було продавати Росії "шахеди" й ліцензії на їх виробництво під час російської агресії проти України.

Про це в соцмережі Х заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, відповідаючи на допис міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Арагчі розкритикував демонстрацію іранського дрона в парламенті Британії

Очільник іранського МЗС у соцмережі Х відреагував на презентацію іранського дрона у британському парламенті за участі Сікорського. Свій допис він опублікував польською мовою.

"Демонстрація дрона в британському парламенті, який хибно та злісно приписують Ірану, – це жалюгідна сцена, влаштована ізраїльським лобі та його спонсорами. Особи, ворожі до дружніх відносин між Іраном та Європою, намагаються створювати вигадані наративи, які не відображають історичних зв'язків, зокрема між Іраном та Польщею", - написав іранський міністр.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відповів Сікорський?

"Приємно, що міністр закордонних справ Ірану пише польською, але краще було б не продавати Росії дрони та ліцензії на їх виробництво під час агресії проти України. Я бажаю іранському народу, щоб їхній уряд, замість експорту ісламської революції та збагачення урану, зосередився на відбудові перської цивілізації, яка колись вражала світ", - написав глава МЗС Польщі.

Читайте також: Росія активно вербує найманців на Близькому Сході для війни проти України, - ЗМІ

Що передувало?

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привіз до парламенту Великої Британії іранський дрон Shahed-136, запущений Росією проти України.

Міністерство закордонних справ Ірану викликало польського повіреного після того, як глава МЗС Польщі Радослав Сікорський представив у парламенті Великої Британії іранський "шахед", який РФ використовує у війні проти України.

Читайте також: Іран образився на Сікорського через показаний у Британії "Шахед", яким РФ тероризує Україну