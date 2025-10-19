УКР
2 183 14

Сікорський: Ірану краще було не продавати Росії дрони та ліцензії на їх виробництво

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Ірану не варто було продавати Росії "шахеди" й ліцензії на їх виробництво під час російської агресії проти України.

Про це в соцмережі Х заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, відповідаючи на допис міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Арагчі розкритикував демонстрацію іранського дрона в парламенті Британії

Очільник іранського МЗС у соцмережі Х відреагував на презентацію іранського дрона у британському парламенті за участі Сікорського. Свій допис він опублікував польською мовою.

"Демонстрація дрона в британському парламенті, який хибно та злісно приписують Ірану, – це жалюгідна сцена, влаштована ізраїльським лобі та його спонсорами. Особи, ворожі до дружніх відносин між Іраном та Європою, намагаються створювати вигадані наративи, які не відображають історичних зв'язків, зокрема між Іраном та Польщею", - написав іранський міністр.

Що відповів Сікорський?

"Приємно, що міністр закордонних справ Ірану пише польською, але краще було б не продавати Росії дрони та ліцензії на їх виробництво під час агресії проти України. Я бажаю іранському народу, щоб їхній уряд, замість експорту ісламської революції та збагачення урану, зосередився на відбудові перської цивілізації, яка колись вражала світ", - написав глава МЗС Польщі.

Читайте також: Росія активно вербує найманців на Близькому Сході для війни проти України, - ЗМІ

Що передувало?

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привіз до парламенту Великої Британії іранський дрон Shahed-136, запущений Росією проти України.

Міністерство закордонних справ Ірану викликало польського повіреного після того, як глава МЗС Польщі Радослав Сікорський представив у парламенті Великої Британії іранський "шахед", який РФ використовує у війні проти України.

Читайте також: Іран образився на Сікорського через показаний у Британії "Шахед", яким РФ тероризує Україну

Автор: 

Іран (2343) Сікорський Радослав (340) Шахед (1570)
Топ коментарі
+13
правильно сказав. Сікорський взагалі якийсь правильний дядько
19.10.2025 20:07 Відповісти
+7
Можливо найкращий дипломат наразі.
19.10.2025 20:15 Відповісти
+5
Може ще й Ізраїлю зробить зауваження за продаж ********** ************* ребів які глушать наші далекобійні дрони? Ото здивує...
19.10.2025 20:13 Відповісти
Якщо для визнання професійним дипломатом треба гарно розказувати "як треба", то я теж свого роду афігєнний дипломат, дайте мені бронювання
19.10.2025 20:36 Відповісти
та й Ізраілю.
19.10.2025 20:12 Відповісти
Може ще й Ізраїлю зробить зауваження за продаж ********** ************* ребів які глушать наші далекобійні дрони? Ото здивує...
19.10.2025 20:13 Відповісти
і Ланцети, і Форпости, а то вибірковість якась..
19.10.2025 20:18 Відповісти
сами орки говорят обратное....мол рлс ВСУ от Израиля https://sensaciy.net/rossijskie-vojska-unichtozhili-izrailskuyu-rls-rada-na-ukraine/
19.10.2025 20:57 Відповісти
Іранським брудним свиням пох.
19.10.2025 20:20 Відповісти
іранці обожнюють свинину!
нєнє.
**********!
19.10.2025 20:25 Відповісти
Іранці брудні свині.
Брудні свині їдять все, навіть свиняче лайно.
19.10.2025 21:10 Відповісти
чиї ліцензії?
ті, що спізджені у ізраїля? у сересер? у китая?
сікорський легалізує крадія, приписуючи йому науково інженерну діяльність?
19.10.2025 20:22 Відповісти
ЄСу краще було не купляти нафту з газом у *****.

Капітан очевидність, блд.
19.10.2025 20:34 Відповісти
дядько видав базу
19.10.2025 20:39 Відповісти
Причепилися до Ірану, коли півсвіту торгує з рашкой і поставляє їй все що потрібно. Захід це 11% населення Землі. Не чув щоб хтось крім Заходу і пари країн, на кшталт Японії, ввів санкції проти рашки.
19.10.2025 20:43 Відповісти
 
 