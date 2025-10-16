Іран образився на Сікорського через показаний у Британії "Шахед", яким РФ тероризує Україну

Міністерство закордонних справ Ірану викликало польського повіреного після того, як глава МЗС Польщі Радослав Сікорський представив у парламенті Великої Британії іранський "шахед", який РФ використовує у війні проти України.

Так, до іранського МЗС у четвер викликали тимчасового повіреного у справах Польщі Марціна Вільчека, аби висловити протест проти участі Сікорського в презентації іранського дрона в парламенті Британії.

Речник польського МЗС Мачей Вевюр заявив виданню, що розмова в іранському МЗС не була "односторонньою", а польська сторона наголосила, що дрони є реальною загрозою для Польщі.

Іранська сторона, як він зазначив, "взяла це до відома".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привіз до парламенту Великої Британії іранський дрон Shahed-136, запущений Росією проти України.