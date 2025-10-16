Іран образився на Сікорського через показаний у Британії "Шахед", яким РФ тероризує Україну
Міністерство закордонних справ Ірану викликало польського повіреного після того, як глава МЗС Польщі Радослав Сікорський представив у парламенті Великої Британії іранський "шахед", який РФ використовує у війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.
Так, до іранського МЗС у четвер викликали тимчасового повіреного у справах Польщі Марціна Вільчека, аби висловити протест проти участі Сікорського в презентації іранського дрона в парламенті Британії.
Речник польського МЗС Мачей Вевюр заявив виданню, що розмова в іранському МЗС не була "односторонньою", а польська сторона наголосила, що дрони є реальною загрозою для Польщі.
Іранська сторона, як він зазначив, "взяла це до відома".
Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привіз до парламенту Великої Британії іранський дрон Shahed-136, запущений Росією проти України.
А ось що поляки виставили їх шахед - то прям шкандаль. Та ви горіти в пеклі повинні, чалмоголові, а не послів викликати
https://www.pap.pl/aktualnosci/msz-iranu-wezwalo-polskiego-dyplomate-chodzi-o-udzial-ministra-sikorskiego-w
