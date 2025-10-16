УКР
3 885 9

Іран образився на Сікорського через показаний у Британії "Шахед", яким РФ тероризує Україну

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський привіз до парламенту Британії російський "шахед"

Міністерство закордонних справ Ірану викликало польського повіреного після того, як глава МЗС Польщі Радослав Сікорський представив у парламенті Великої Британії іранський "шахед", який РФ використовує у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Так, до іранського МЗС у четвер викликали тимчасового повіреного у справах Польщі Марціна Вільчека, аби висловити протест проти участі Сікорського в презентації іранського дрона в парламенті Британії.

Речник польського МЗС Мачей Вевюр заявив виданню, що розмова в іранському МЗС не була "односторонньою", а польська сторона наголосила, що дрони є реальною загрозою для Польщі.

Іранська сторона, як він зазначив, "взяла це до відома".

Читайте також: Сікорський: Побоювання щодо ескалації після передачі Україні Tomahawk - безпідставні

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привіз до парламенту Великої Британії іранський дрон Shahed-136, запущений Росією проти України.

Автор: 

Іран (2341) Сікорський Радослав (336) Шахед (1565) війна в Україні (6580)
Образили ховрашка, напісяли в норку.
показати весь коментар
16.10.2025 20:13 Відповісти
Постачати шахеди терористам, які їх потім пускають по будинкам і вбивають цілими під'їздами - за це ірану не соромно.

А ось що поляки виставили їх шахед - то прям шкандаль. Та ви горіти в пеклі повинні, чалмоголові, а не послів викликати
показати весь коментар
16.10.2025 20:15 Відповісти
"Іран стверджує, що продав Росії обмежену кількість безпілотників, але ще до початку вторгнення цієї країни в Україну."

https://www.pap.pl/aktualnosci/msz-iranu-wezwalo-polskiego-dyplomate-chodzi-o-udzial-ministra-sikorskiego-w
показати весь коментар
16.10.2025 20:24 Відповісти
цікаво .чому агент "козирний" .разом з умєровим не взяли "шахед" на презентацію американським конгресменам???
показати весь коментар
16.10.2025 20:20 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2025 20:34 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2025 20:41 Відповісти
Упорные утверждения что это иранские дроны, а не кацапские, это скорее троллинг рашки, чем Ирана. Иран просто попал под руку.
показати весь коментар
16.10.2025 20:36 Відповісти
Там 50/50. Часть комплектующих идет как раз из Ирана, скручивают уже рашисты. Они через Каспий это переправляют.
показати весь коментар
16.10.2025 20:57 Відповісти
Нуу, тепер лишилось знайти хоч когось, кому непо*уй на шо там образився Іран...
показати весь коментар
16.10.2025 20:50 Відповісти
 
 