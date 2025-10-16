РУС
Иран обиделся на Сикорского из-за показанного в Британии "Шахеда", которым РФ терроризирует Украину

Глава МИД Польши Радослав Сикорский привез в парламент Великобритании российский "шахед"

Министерство иностранных дел Ирана вызвало польского поверенного после того, как глава МИД Польши Радослав Сикорский представил в парламенте Великобритании иранский "шахед", который РФ использует в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

В частности, в иранский МИД в четверг вызвали временного поверенного в делах Польши Марцина Вильчека, чтобы выразить протест против участия Сикорского в презентации иранского дрона в парламенте Великобритании.

Представитель польского МИД Мачей Вевюр заявил изданию, что разговор в иранском МИД не был "односторонним", а польская сторона подчеркнула, что дроны являются реальной угрозой для Польши.

Иранская сторона, как он отметил, "приняла это к сведению".

Читайте также: Сикорский: Опасения относительно эскалации после передачи Украине Tomahawk - безосновательны

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский привез в парламент Великобритании иранский дрон Shahed-136, запущенный Россией против Украины.

Образили ховрашка, напісяли в норку.
16.10.2025 20:13 Ответить
Постачати шахеди терористам, які їх потім пускають по будинкам і вбивають цілими під'їздами - за це ірану не соромно.

А ось що поляки виставили їх шахед - то прям шкандаль. Та ви горіти в пеклі повинні, чалмоголові, а не послів викликати
16.10.2025 20:15 Ответить
"Іран стверджує, що продав Росії обмежену кількість безпілотників, але ще до початку вторгнення цієї країни в Україну."

https://www.pap.pl/aktualnosci/msz-iranu-wezwalo-polskiego-dyplomate-chodzi-o-udzial-ministra-sikorskiego-w
16.10.2025 20:24 Ответить
цікаво .чому агент "козирний" .разом з умєровим не взяли "шахед" на презентацію американським конгресменам???
16.10.2025 20:20 Ответить
16.10.2025 20:34 Ответить
16.10.2025 20:41 Ответить
Упорные утверждения что это иранские дроны, а не кацапские, это скорее троллинг рашки, чем Ирана. Иран просто попал под руку.
16.10.2025 20:36 Ответить
Там 50/50. Часть комплектующих идет как раз из Ирана, скручивают уже рашисты. Они через Каспий это переправляют.
показать весь комментарий
Нуу, тепер лишилось знайти хоч когось, кому непо*уй на шо там образився Іран...
16.10.2025 20:50 Ответить
 
 