Иран обиделся на Сикорского из-за показанного в Британии "Шахеда", которым РФ терроризирует Украину

Министерство иностранных дел Ирана вызвало польского поверенного после того, как глава МИД Польши Радослав Сикорский представил в парламенте Великобритании иранский "шахед", который РФ использует в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

В частности, в иранский МИД в четверг вызвали временного поверенного в делах Польши Марцина Вильчека, чтобы выразить протест против участия Сикорского в презентации иранского дрона в парламенте Великобритании.

Представитель польского МИД Мачей Вевюр заявил изданию, что разговор в иранском МИД не был "односторонним", а польская сторона подчеркнула, что дроны являются реальной угрозой для Польши.

Иранская сторона, как он отметил, "приняла это к сведению".

Читайте также: Сикорский: Опасения относительно эскалации после передачи Украине Tomahawk - безосновательны

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский привез в парламент Великобритании иранский дрон Shahed-136, запущенный Россией против Украины.