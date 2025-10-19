РУС
3 432 17

Сикорский: Ирану лучше было не продавать России дроны и лицензии на их производство

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Ирану не стоило продавать России "шахеды" и лицензии на их производство во время российской агрессии против Украины.

Об этом в соцсети Х заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, отвечая на сообщение министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, сообщает Цензор.НЕТ .

Арагчи раскритиковал демонстрацию иранского дрона в парламенте Британии

Глава иранского МИД в соцсети Х отреагировал на презентацию иранского дрона в британском парламенте с участием Сикорского. Свое сообщение он опубликовал на польском языке.

"Демонстрация в британском парламенте дрона, который ложно и злобно приписывают Ирану, - это жалкая сцена, устроенная израильским лобби и его спонсорами. Лица, враждебные к дружеским отношениям между Ираном и Европой, пытаются создавать вымышленные нарративы, которые не отражают исторических связей, в частности между Ираном и Польшей", - написал иранский министр.

Что ответил Сикорский?

"Приятно, что министр иностранных дел Ирана пишет на польском, но лучше было бы не продавать России дроны и лицензии на их производство во время агрессии против Украины. Я желаю иранскому народу, чтобы их правительство, вместо экспорта исламской революции и обогащения урана, сосредоточилось на восстановлении персидской цивилизации, которая когда-то поражала мир", - написал глава МИД Польши.

Что предшествовало?

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский привез в парламент Великобритании иранский дрон Shahed-136, запущенный Россией против Украины.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало польского поверенного после того, как глава МИД Польши Радослав Сикорский представил в парламенте Великобритании иранский "шахед", который РФ использует в войне против Украины.

Топ комментарии
+15
правильно сказав. Сікорський взагалі якийсь правильний дядько
19.10.2025 20:07 Ответить
+8
Можливо найкращий дипломат наразі.
19.10.2025 20:15 Ответить
+5
Може ще й Ізраїлю зробить зауваження за продаж ********** ************* ребів які глушать наші далекобійні дрони? Ото здивує...
19.10.2025 20:13 Ответить
правильно сказав. Сікорський взагалі якийсь правильний дядько
19.10.2025 20:07 Ответить
Можливо найкращий дипломат наразі.
19.10.2025 20:15 Ответить
Якщо для визнання професійним дипломатом треба гарно розказувати "як треба", то я теж свого роду афігєнний дипломат, дайте мені бронювання
19.10.2025 20:36 Ответить
та й Ізраілю.
19.10.2025 20:12 Ответить
Може ще й Ізраїлю зробить зауваження за продаж ********** ************* ребів які глушать наші далекобійні дрони? Ото здивує...
19.10.2025 20:13 Ответить
і Ланцети, і Форпости, а то вибірковість якась..
19.10.2025 20:18 Ответить
сами орки говорят обратное....мол рлс ВСУ от Израиля https://sensaciy.net/rossijskie-vojska-unichtozhili-izrailskuyu-rls-rada-na-ukraine/
19.10.2025 20:57 Ответить
Іранським брудним свиням пох.
19.10.2025 20:20 Ответить
іранці обожнюють свинину!
нєнє.
**********!
19.10.2025 20:25 Ответить
Іранці брудні свині.
Брудні свині їдять все, навіть свиняче лайно.
19.10.2025 21:10 Ответить
чиї ліцензії?
ті, що спізджені у ізраїля? у сересер? у китая?
сікорський легалізує крадія, приписуючи йому науково інженерну діяльність?
19.10.2025 20:22 Ответить
ЄСу краще було не купляти нафту з газом у *****.

Капітан очевидність, блд.
19.10.2025 20:34 Ответить
дядько видав базу
19.10.2025 20:39 Ответить
Причепилися до Ірану, коли півсвіту торгує з рашкой і поставляє їй все що потрібно. Захід це 11% населення Землі. Не чув щоб хтось крім Заходу і пари країн, на кшталт Японії, ввів санкції проти рашки.
19.10.2025 20:43 Ответить
"Не чув щоб хтось крім Заходу і пари країн, на кшталт Японії, ввів санкції проти рашки." Це про ті санкції завдяки яким у кацапських дронах та ракетах повно європейської електроніки , чи про ті завдяки яким німецькі станки клепають у кацапстані зброю ? ((
19.10.2025 21:29 Ответить
Ірану на польські повчання з високого мінарету. Як можна серйозно сприймати країну, яку болотні москалі поділили з німцями та австрійцями? Не навпаки - московію, а саме Польщу!
19.10.2025 21:17 Ответить
"Ірану на польські повчання з високого мінарету.".... Ага , саме тому що з високого і срач такий завівся . Не сприймай серйозно , твоє право . Правда , якби той "поділ" не відбувся одночасно на двох фронтах , то х.з.чим могло закінчитися . Історія знає часи коли саме поляки на болотах порядки встановлювали , а не навпаки . Це у твоїх мізках поляки " не такі " , а насправді у них не тільки гонору , а і затятості вистачає , рівно як і мізків - не вони коміка обрали очільником, як ти , а потім з України здриснув і верещиш тепер із-за бугра про "не таких поляків " ((
19.10.2025 22:42 Ответить
 
 