Сикорский: Ирану лучше было не продавать России дроны и лицензии на их производство

Ирану не стоило продавать России "шахеды" и лицензии на их производство во время российской агрессии против Украины.

Об этом в соцсети Х заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, отвечая на сообщение министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, сообщает Цензор.НЕТ .

Арагчи раскритиковал демонстрацию иранского дрона в парламенте Британии

Глава иранского МИД в соцсети Х отреагировал на презентацию иранского дрона в британском парламенте с участием Сикорского. Свое сообщение он опубликовал на польском языке.

"Демонстрация в британском парламенте дрона, который ложно и злобно приписывают Ирану, - это жалкая сцена, устроенная израильским лобби и его спонсорами. Лица, враждебные к дружеским отношениям между Ираном и Европой, пытаются создавать вымышленные нарративы, которые не отражают исторических связей, в частности между Ираном и Польшей", - написал иранский министр.

Что ответил Сикорский?

"Приятно, что министр иностранных дел Ирана пишет на польском, но лучше было бы не продавать России дроны и лицензии на их производство во время агрессии против Украины. Я желаю иранскому народу, чтобы их правительство, вместо экспорта исламской революции и обогащения урана, сосредоточилось на восстановлении персидской цивилизации, которая когда-то поражала мир", - написал глава МИД Польши.

Что предшествовало?

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский привез в парламент Великобритании иранский дрон Shahed-136, запущенный Россией против Украины.

Министерство иностранных дел Ирана вызвало польского поверенного после того, как глава МИД Польши Радослав Сикорский представил в парламенте Великобритании иранский "шахед", который РФ использует в войне против Украины.

