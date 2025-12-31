Иранский "Майдан": к протестам из-за роста стоимости жизни присоединились студенты

В Иране продолжаются масштабные протесты из-за резкого роста стоимости жизни. К акциям недовольства, которые ранее охватили торговцев на базарах и владельцев магазинов, присоединились студенты ряда университетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетAl Arabiya.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Майдан" в Иране происходит на фоне глубокого экономического кризиса. Местная национальная валюта стремительно обесценивается, а уровень инфляции остается одним из самых высоких за последние годы. Социальная напряженность усиливается как в столице, так и в регионах страны.

Читайте: Компании из Украины помогают Ирану производить беспилотники, - Минфин США

Протесты охватили университеты

По имеющейся информации, во вторник сотни студентов вышли на акции по меньшей мере в четырех университетах Тегерана. Они выражают недовольство падением доходов, ростом цен и отсутствием экономических перспектив.

Государственные телеканалы показали кадры, на которых участники акций скандируют лозунги с требованиями экономических изменений. Полуофициальные агентства подтверждают, что студенческое движение все активнее присоединяется к протестам.

Читайте также: Американские войска совершили рейд на судно и захватили груз военного назначения, который следовал из Китая в Иран, - WSJ

Власть обещает диалог

Пресс-секретарь правительства Ирана Фатемех Мохаджерани заявила о намерении создать механизм переговоров с представителями протестных групп.

"Мы официально признаем протесты. Мы слышим эти голоса и понимаем, что они являются следствием серьезного давления на уровень жизни людей", - отметила она.

В то же время в стране напоминают, что предыдущие волны протестов иранские власти неоднократно подавляли силовыми методами.

Читайте также: Сикорский: Ирану лучше было не продавать России дроны и лицензии на их производство

Почему люди вышли протестовать?

Причинами беспорядков в разные годы в Иране становились экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. После этого глава Центрального банка страны подал в отставку.

Массовые беспорядки происходят в то время, как президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми атаками, если Тегеран попытается возобновить ядерную программу и разработку баллистических ракет.

Читайте: Санкции сдерживают поставки российской и иранской нефти в Китай, - Bloomberg