РУС
Новости
4 588 21

Иранский "Майдан": к протестам из-за роста стоимости жизни присоединились студенты

Протесты в Иране

В Иране продолжаются масштабные протесты из-за резкого роста стоимости жизни. К акциям недовольства, которые ранее охватили торговцев на базарах и владельцев магазинов, присоединились студенты ряда университетов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетAl Arabiya.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Майдан" в Иране происходит на фоне глубокого экономического кризиса. Местная национальная валюта стремительно обесценивается, а уровень инфляции остается одним из самых высоких за последние годы. Социальная напряженность усиливается как в столице, так и в регионах страны.

Читайте: Компании из Украины помогают Ирану производить беспилотники, - Минфин США

Протесты охватили университеты

По имеющейся информации, во вторник сотни студентов вышли на акции по меньшей мере в четырех университетах Тегерана. Они выражают недовольство падением доходов, ростом цен и отсутствием экономических перспектив.

Государственные телеканалы показали кадры, на которых участники акций скандируют лозунги с требованиями экономических изменений. Полуофициальные агентства подтверждают, что студенческое движение все активнее присоединяется к протестам.

Читайте также: Американские войска совершили рейд на судно и захватили груз военного назначения, который следовал из Китая в Иран, - WSJ

Власть обещает диалог

Пресс-секретарь правительства Ирана Фатемех Мохаджерани заявила о намерении создать механизм переговоров с представителями протестных групп.

"Мы официально признаем протесты. Мы слышим эти голоса и понимаем, что они являются следствием серьезного давления на уровень жизни людей", - отметила она.

В то же время в стране напоминают, что предыдущие волны протестов иранские власти неоднократно подавляли силовыми методами.

Читайте также: Сикорский: Ирану лучше было не продавать России дроны и лицензии на их производство

Почему люди вышли протестовать? 

Причинами беспорядков в разные годы в Иране становились экономические проблемы, санкции, дефицит воды, а также вопросы прав женщин и политических свобод.

На этом фоне курс местной валюты - риала недавно упал до рекордного уровня - около 1,4 миллиона за доллар США. После этого глава Центрального банка страны подал в отставку.

  • Массовые беспорядки происходят в то время, как президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми атаками, если Тегеран попытается возобновить ядерную программу и разработку баллистических ракет.

Читайте: Санкции сдерживают поставки российской и иранской нефти в Китай, - Bloomberg

Автор: 

Иран (2091) протест (5922) экономика (3934)
+13
Давайте, перси! Звільніться від тих рушникоголових дикунів!
31.12.2025 00:29 Ответить
+9
маю багатьої знайомих іранців-студентів, хто виїхали закордон на навчання. Це - на диво високоосвічені , мультикультурні, ******* люди. Дівчата студентки саме з Ірану часто ходять без тих хіджабів тощо, вдягають абсолютно європейський ******** одяг (чого зазвичай не скажеш про арабок, наприклад), і часто іранки виглядаають радше як іспанки чи італійки. Святкують навіть Крістмас і ведуть цілком світський стиль житя. І тоді цілком логічно сприймаються старі фото іранського диття часів шаха Пехлеві із 70х. І якщо подивитися життя нічного Тегерану - то там молодь тупо цивільно виглядає і тусить. І кожен раз парадокс - ЯК?! як ці люди опинилися в такому диктаторському режимі?! Це ж не північні корейці як зомбаки... ні... Цей режим тримається вкрай хитко і неприродно. У іранського суспільства значно шрший світогляд і освіта ніж того вимагає запорука стабільної диктатури. Хоча... дивлячись на раху...
31.12.2025 01:32 Ответить
+8
Хотелось бы верить!!
Загадываем желание для всех диктатур!!! 🫶🫶🫶🫶🫶
🙏🙏🙏🙏🙏
31.12.2025 00:12 Ответить
маю багатьої знайомих іранців-студентів, хто виїхали закордон на навчання. Це - на диво високоосвічені , мультикультурні, ******* люди. Дівчата студентки саме з Ірану часто ходять без тих хіджабів тощо, вдягають абсолютно європейський ******** одяг (чого зазвичай не скажеш про арабок, наприклад), і часто іранки виглядаають радше як іспанки чи італійки. Святкують навіть Крістмас і ведуть цілком світський стиль житя. І тоді цілком логічно сприймаються старі фото іранського диття часів шаха Пехлеві із 70х. І якщо подивитися життя нічного Тегерану - то там молодь тупо цивільно виглядає і тусить. І кожен раз парадокс - ЯК?! як ці люди опинилися в такому диктаторському режимі?! Це ж не північні корейці як зомбаки... ні... Цей режим тримається вкрай хитко і неприродно. У іранського суспільства значно шрший світогляд і освіта ніж того вимагає запорука стабільної диктатури. Хоча... дивлячись на раху...
31.12.2025 01:32 Ответить
Так до аятолл режим був не кращим. На пустому місці ніхто просто так не приходить до влади. А молодь зараз вже народилася при режимі і він їй чужий тому що молоді чуже все старе і обмежене. Вони завжди хочуть своє створити.
31.12.2025 02:50 Ответить
Режим Пехлеві був кращим за економікою ніж ******** Іран. Також він був кращий, через відсутність релігійного обскурантизму. Приходять до влади і на пустому місці. Наприклад, на порожньому місці у Великій Британії прийшов до влади демагог Джонсон, і вивів країну з ЄС, що спричинило значні збитки для британської економіки. Але, здебільшого, приходять до влади спекулюючи на менших проблемах, і роблять більші проблеми.
31.12.2025 03:25 Ответить
Или проблемы в экономике оказались из-за отказа от политики Тетчер, которую обсирали лейбористы и которые свернули все реформы.
В Иране все как бы очень просто - там была тайная полиция. Её создал шах. Потом шаха заменил аятолла, а тайная полиция осталась. Это как НКВД-ФСБ.
31.12.2025 06:01 Ответить
План Британии
Лейбористы гробят экономику
Люди винят во всем ЕС
Голосуют за Брексит. Тупые люди не поняли своего счастья.
Экономика не улучшилась. Теперь виноваты те кто проголосовал за Брексит.

Лейбористы выигрывают выборы и ничего не могут сделать. Тори впрочем не сильно лучше, но это просто как выглядит британская политика со стороны.
31.12.2025 06:06 Ответить
Короче, главный недостаток демократии в том, что находить виноватых легче, чем решать проблемы. Вот раньше была виновата Тетчер, а теперь Брексит.
31.12.2025 06:08 Ответить
Старі диктатори доживають свій вік і організують "движуху" на прощання.
показать весь комментарий
І що нам з того? Шахеди вже дааавно не іранські, а кетайські. То хіба що для #идів радість...
показать весь комментарий
Газели давно кацарські. Їх в кацвпії роблять.
показать весь комментарий
Їх просто збирають з кетайських складових. Чи ви думаєте, що якісь найманці з Африки вміють щось більш кваліфіковане робити?
показать весь комментарий
Якщо в Ірані режим зміниться на прозахідний, то з нього знімуть санкції, і на ринок потрапить велика кількість дешевої іранської нафти. Це головний бенефіт для України. Крім того, Раша втратить свого союзника, що теж не погано.
показать весь комментарий
За такий стан іранці мають завдячувати московитам, які підбивали і підбивають керівництво Ірану на поглиблення кризи із Заходом, на знищення своєї економіки. Санкції, які світ ввів проти Ірану в першу чергу вигідні росії, через нафту. Поки Іран цього не зрозуміє, доки будуть барахкатися в лайні.
показать весь комментарий
Давайте, перси! Звільніться від тих рушникоголових дикунів!
показать весь комментарий
Фёдорович наверное в шоке...не хватало ему ещё по соседству религиозных фанатиков.
показать весь комментарий
Ну, трохи не в тій країні. Нам потрібен Майдан в Москві.
показать весь комментарий
Раби не можуть зробити Майдан, тому забудьте.
показать весь комментарий
Бунт бєзсмислєнний і бєспощадний теж підійде.
показать весь комментарий
Тг свободный Иран.
​​Власти 🇮🇷 Ирана предложили протестующим диалог на фоне обвала риала 💶

Правительство Ирана заявило о готовности начать диалог с лидерами протестов после демонстраций в Тегеране и других городах, вызванных резким падением курса национальной валюты и ростом инфляции.

Президент Пезешкиан сообщил, что поручил главе МВД прислушаться к «законным требованиям» протестующих, а пресс-секретарь правительства Мохаджерани объявила о создании механизма переговоров. По ее словам, власти официально признают протесты и считают их следствием давления на уровень жизни населения. (Reuters)
31.12.2025 04:47 Ответить
Ото мій співробітник з Ірану ненавидіть палестинців, втикае Серіе А, слухае хеві метал якусь банду з Арменіі, ну і рамштайн звісно. Маю колежанок з Ірану, усі чудові люди, і усі ненавидять той режим аятолл, але усі вони кажуть шо їх ніхто у усіому світі не підтримуе. Там зара протести почалися, цє дуже важливо і фатерлянду теж.
31.12.2025 05:33 Ответить
 
 