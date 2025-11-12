РУС
Новости Производство дронов
3 182 25

Компании из Украины помогают Ирану производить беспилотники, - Минфин США

Минфин США: Компании из Украины помогают Ирану производить дроны

Соединенные Штаты разоблачили сеть, которая помогает Ирану разрабатывать баллистические ракеты и беспилотники. Среди них есть и украинские компании.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США, информирует Цензор.НЕТ.

Какая помощь Ирану

12 ноября США объявили о санкциях против 32 физических и юридических лиц, базирующихся в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции, Китае, Гонконге, Индии, Германии и Украине, которые "управляют многочисленными сетями закупок, поддерживающими производство баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в Иране".

Одна из разоблаченных сетей, среди прочего, с 2023 года координировала закупку Ираном компонентов для баллистических ракет кислоту из Китая.

Подставные украинские компании

Другая сеть помогала иранской государственной компании с закупками компонентов для БПЛА, используя подставные компании в Украине:

  • ООО "ГК Императив Украина"
  • ООО "Экофера", сообщает Минфин США.

"По всему миру Иран использует финансовые системы для отмывания средств, закупки компонентов для своих ядерных и обычных вооружений и поддержки своих террористических прокси", - прокомментировал заместитель министра финансов США Джон Херли.

Автор: 

Иран (2086) США (28257) дроны (5428) Минфин США (72)
Топ комментарии
+15
не здивуюсь, якщо за цими фірмами стоїть якийсь черговий друган гундосого.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:48 Ответить
+8
Це конечно піздец. Я так розумію мідос і там доклав свого дзьоба жидовського. І фламінго і іранцям всім допоміг ))
показать весь комментарий
12.11.2025 20:48 Ответить
+8
Це взагалі звиздець...
показать весь комментарий
12.11.2025 20:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Невже Фламінго?
показать весь комментарий
12.11.2025 20:47 Ответить
Я думаю, що там теж без ізраїльських компаній не обійшлось.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:50 Ответить
ОПа на...
Оце так поворот!
показать весь комментарий
12.11.2025 20:48 Ответить
Це конечно піздец. Я так розумію мідос і там доклав свого дзьоба жидовського. І фламінго і іранцям всім допоміг ))
показать весь комментарий
12.11.2025 20:48 Ответить
Зєлєнскій мєрзость...
показать весь комментарий
12.11.2025 20:55 Ответить
Не розповсюджуйте ІПСО
показать весь комментарий
12.11.2025 21:19 Ответить
Це взагалі звиздець...
показать весь комментарий
12.11.2025 20:48 Ответить
"зви" замінити на "3.14"
Але й так лайк
показать весь комментарий
12.11.2025 20:52 Ответить
👋
показать весь комментарий
12.11.2025 20:48 Ответить
не здивуюсь, якщо за цими фірмами стоїть якийсь черговий друган гундосого.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:48 Ответить
ставлю на носорогів! )
показать весь комментарий
12.11.2025 21:32 Ответить
Це звичайно погано та потрібно припинити але нагадаю що дєякі компанії з США та Европи допомагають рашистам компонентами для ракет та дронів...
показать весь комментарий
12.11.2025 20:52 Ответить
сша не у стані війни
показать весь комментарий
12.11.2025 20:52 Ответить
Перше по штатах не прилітає нічого, друге ці компанії проганяли компоненти через Україну, я вже після Деркача який є агентом орківських спецслужб і дальше має вплив на енергетику,

уже не здивуюсь коли виявиться що українські компанії і в рашу щось поставляють.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:57 Ответить
Та ладно. А компании в том числе из США и ЕС поставляют комплектующие для впк кацапстан, и что теперь с этим всем делать?)
показать весь комментарий
12.11.2025 20:56 Ответить
сша и єс не у стані війни, не вже не зрозуміло?
показать весь комментарий
12.11.2025 21:13 Ответить
Допомагаємо Ірану й кацапам обстрілювати свою країну і верещати про сотні іноземних компонентів у Шахедах та ракетах - як вишенька на торті від правління Зєшобли після новин останніх днів.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:56 Ответить
І де дивляться нацжони, підстав більш ніж досить для обурення.
показать весь комментарий
12.11.2025 20:58 Ответить
Бабки мутяться, в страждають прості люди, зелена наволоч, будь ти проклята
показать весь комментарий
12.11.2025 21:07 Ответить
щось трумп розійшовся..
корупція, комплектуючі... з 2023 року..
де були раніше, гегемони?
прінуждєніє к міру України..?
показать весь комментарий
12.11.2025 21:08 Ответить
Какая разница !
показать весь комментарий
12.11.2025 21:11 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2025 21:13 Ответить
І хто ж тепер після міндічів здивується?
показать весь комментарий
12.11.2025 21:22 Ответить
Так Президент же сказал, что Украина должна экспортировать оружие
показать весь комментарий
12.11.2025 21:24 Ответить
 
 