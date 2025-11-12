Компании из Украины помогают Ирану производить беспилотники, - Минфин США

Соединенные Штаты разоблачили сеть, которая помогает Ирану разрабатывать баллистические ракеты и беспилотники. Среди них есть и украинские компании.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какая помощь Ирану

12 ноября США объявили о санкциях против 32 физических и юридических лиц, базирующихся в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции, Китае, Гонконге, Индии, Германии и Украине, которые "управляют многочисленными сетями закупок, поддерживающими производство баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в Иране".

Одна из разоблаченных сетей, среди прочего, с 2023 года координировала закупку Ираном компонентов для баллистических ракет кислоту из Китая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президент Ирана Пезешкиан пообещал восстановить все ядерные объекты в стране "с большей мощностью

Подставные украинские компании

Другая сеть помогала иранской государственной компании с закупками компонентов для БПЛА, используя подставные компании в Украине:

ООО "ГК Императив Украина"

ООО "Экофера", сообщает Минфин США.

"По всему миру Иран использует финансовые системы для отмывания средств, закупки компонентов для своих ядерных и обычных вооружений и поддержки своих террористических прокси", - прокомментировал заместитель министра финансов США Джон Херли.

Читайте также: США сняли санкции против России на импорт некоторых алмазов