Компании из Украины помогают Ирану производить беспилотники, - Минфин США
Соединенные Штаты разоблачили сеть, которая помогает Ирану разрабатывать баллистические ракеты и беспилотники. Среди них есть и украинские компании.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США, информирует Цензор.НЕТ.
Какая помощь Ирану
12 ноября США объявили о санкциях против 32 физических и юридических лиц, базирующихся в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции, Китае, Гонконге, Индии, Германии и Украине, которые "управляют многочисленными сетями закупок, поддерживающими производство баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов в Иране".
Одна из разоблаченных сетей, среди прочего, с 2023 года координировала закупку Ираном компонентов для баллистических ракет кислоту из Китая.
Подставные украинские компании
Другая сеть помогала иранской государственной компании с закупками компонентов для БПЛА, используя подставные компании в Украине:
- ООО "ГК Императив Украина"
- ООО "Экофера", сообщает Минфин США.
"По всему миру Иран использует финансовые системы для отмывания средств, закупки компонентов для своих ядерных и обычных вооружений и поддержки своих террористических прокси", - прокомментировал заместитель министра финансов США Джон Херли.
Оце так поворот!
Але й так лайк
уже не здивуюсь коли виявиться що українські компанії і в рашу щось поставляють.
корупція, комплектуючі... з 2023 року..
де були раніше, гегемони?
прінуждєніє к міру України..?