Компанії з України допомагають Ірану виробляти безпілотники, - Мінфін США

Сполучені Штати викрили мережу, яка допомагає Ірану розробляти балістичні ракети та безпілотники. Серед них є й українські компанії.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США, інформує Цензор.НЕТ.

Яка допомога Ірану

12 листопада США оголосили про санкції проти 32 фізичних та юридичних осіб, що базуються в Ірані, Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Туреччині, Китаї, Гонконзі, Індії, Німеччині та Україні, які "керують численними мережами закупівель, що підтримують виробництво балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів в Ірані". 

Одна з викритих мереж, серед іншого, з 2023 року координувала закупівлю Іраном компонентів для балістичних ракет кислоту з Китаю.

Підставні українські компанії

Інша мережа допомагала іранській державній компанії з закупівлями компонентів для БпЛА, використовуючи підставні компанії в Україні:

  • ТОВ "ГК Імператив Україна"
  • ТОВ "Екофера", повідомляє Мінфін США.

"По всьому світу Іран використовує фінансові системи для відмивання коштів, закупівлі компонентів для своїх ядерних і звичайних озброєнь та підтримки своїх терористичних проксі", - прокоментував заступник міністра фінансів США Джон Герлі.

Топ коментарі
+43
не здивуюсь, якщо за цими фірмами стоїть якийсь черговий друган гундосого.
12.11.2025 20:48 Відповісти
+30
Це конечно піздец. Я так розумію мідос і там доклав свого дзьоба жидовського. І фламінго і іранцям всім допоміг ))
12.11.2025 20:48 Відповісти
+18
Це взагалі звиздець...
12.11.2025 20:48 Відповісти
Невже Фламінго?
12.11.2025 20:47 Відповісти
Я думаю, що там теж без ізраїльських компаній не обійшлось.
12.11.2025 20:50 Відповісти
ОПа на...
Оце так поворот!
12.11.2025 20:48 Відповісти
Зєлєнскій мєрзость...
12.11.2025 20:55 Відповісти
Не розповсюджуйте ІПСО
12.11.2025 21:19 Відповісти
"зви" замінити на "3.14"
Але й так лайк
12.11.2025 20:52 Відповісти
👋
12.11.2025 20:48 Відповісти
ставлю на носорогів! )
12.11.2025 21:32 Відповісти
Так ось який експорт зброї обіцяв Зеленський...
12.11.2025 21:58 Відповісти
Це звичайно погано та потрібно припинити але нагадаю що дєякі компанії з США та Европи допомагають рашистам компонентами для ракет та дронів...
12.11.2025 20:52 Відповісти
сша не у стані війни
12.11.2025 20:52 Відповісти
Перше по штатах не прилітає нічого, друге ці компанії проганяли компоненти через Україну, я вже після Деркача який є агентом орківських спецслужб і дальше має вплив на енергетику,

уже не здивуюсь коли виявиться що українські компанії і в рашу щось поставляють.
12.11.2025 20:57 Відповісти
Україна офіційно весь час отримує гроші від РФ за транспортування кацапської нафти ... тут питань не виникає ?
12.11.2025 21:42 Відповісти
Та ладно. А компании в том числе из США и ЕС поставляют комплектующие для впк кацапстан, и что теперь с этим всем делать?)
12.11.2025 20:56 Відповісти
сша и єс не у стані війни, не вже не зрозуміло?
12.11.2025 21:13 Відповісти
Допомагаємо Ірану й кацапам обстрілювати свою країну і верещати про сотні іноземних компонентів у Шахедах та ракетах - як вишенька на торті від правління Зєшобли після новин останніх днів.
12.11.2025 20:56 Відповісти
І де дивляться нацжони, підстав більш ніж досить для обурення.
12.11.2025 20:58 Відповісти
Бабки мутяться, в страждають прості люди, зелена наволоч, будь ти проклята
12.11.2025 21:07 Відповісти
щось трумп розійшовся..
корупція, комплектуючі... з 2023 року..
де були раніше, гегемони?
прінуждєніє к міру України..?
12.11.2025 21:08 Відповісти
Какая разница !
12.11.2025 21:11 Відповісти
12.11.2025 21:13 Відповісти
І хто ж тепер після міндічів здивується?
12.11.2025 21:22 Відповісти
Так Президент же сказал, что Украина должна экспортировать оружие
12.11.2025 21:24 Відповісти
Зашквар за зашкваром.
12.11.2025 21:34 Відповісти
Так далі почнуть шукати то ще виявиться, що в Україні є команії, які допомагають кацапам збирати шахеди...
12.11.2025 21:40 Відповісти
Цікаво за які кошти..?
12.11.2025 22:06 Відповісти
уманський Мегометр
12.11.2025 23:36 Відповісти
Це який крінж якщо хтось із українських євреїв допомагає Ірану...😧
12.11.2025 22:05 Відповісти
тільки знищення і не самого а всіеї родини цих підорів.доставати за кордоном, бо ***** нам Малюк і Буданов?
12.11.2025 22:39 Відповісти
*****, ви підараси у владних кабінетах, ви зовсім їбанулись?
12.11.2025 23:06 Відповісти
Вони такими й були, ще до 2019 року, просто прикинулись білими і пухнастими.
12.11.2025 23:29 Відповісти
 
 