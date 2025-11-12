Компанії з України допомагають Ірану виробляти безпілотники, - Мінфін США
Сполучені Штати викрили мережу, яка допомагає Ірану розробляти балістичні ракети та безпілотники. Серед них є й українські компанії.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США, інформує Цензор.НЕТ.
Яка допомога Ірану
12 листопада США оголосили про санкції проти 32 фізичних та юридичних осіб, що базуються в Ірані, Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Туреччині, Китаї, Гонконзі, Індії, Німеччині та Україні, які "керують численними мережами закупівель, що підтримують виробництво балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів в Ірані".
Одна з викритих мереж, серед іншого, з 2023 року координувала закупівлю Іраном компонентів для балістичних ракет кислоту з Китаю.
Підставні українські компанії
Інша мережа допомагала іранській державній компанії з закупівлями компонентів для БпЛА, використовуючи підставні компанії в Україні:
- ТОВ "ГК Імператив Україна"
- ТОВ "Екофера", повідомляє Мінфін США.
"По всьому світу Іран використовує фінансові системи для відмивання коштів, закупівлі компонентів для своїх ядерних і звичайних озброєнь та підтримки своїх терористичних проксі", - прокоментував заступник міністра фінансів США Джон Герлі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оце так поворот!
Але й так лайк
уже не здивуюсь коли виявиться що українські компанії і в рашу щось поставляють.
корупція, комплектуючі... з 2023 року..
де були раніше, гегемони?
прінуждєніє к міру України..?