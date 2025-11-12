Компанії з України допомагають Ірану виробляти безпілотники, - Мінфін США

Сполучені Штати викрили мережу, яка допомагає Ірану розробляти балістичні ракети та безпілотники. Серед них є й українські компанії.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США, інформує Цензор.НЕТ.

Яка допомога Ірану

12 листопада США оголосили про санкції проти 32 фізичних та юридичних осіб, що базуються в Ірані, Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Туреччині, Китаї, Гонконзі, Індії, Німеччині та Україні, які "керують численними мережами закупівель, що підтримують виробництво балістичних ракет та безпілотних літальних апаратів в Ірані".

Одна з викритих мереж, серед іншого, з 2023 року координувала закупівлю Іраном компонентів для балістичних ракет кислоту з Китаю.

Підставні українські компанії

Інша мережа допомагала іранській державній компанії з закупівлями компонентів для БпЛА, використовуючи підставні компанії в Україні:

ТОВ "ГК Імператив Україна"

ТОВ "Екофера", повідомляє Мінфін США.

"По всьому світу Іран використовує фінансові системи для відмивання коштів, закупівлі компонентів для своїх ядерних і звичайних озброєнь та підтримки своїх терористичних проксі", - прокоментував заступник міністра фінансів США Джон Герлі.

