США допоможуть, якщо Іран "жорстоко вбиватиме мирних протестувальників", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові втрутитися, якщо іранська влада застосовуватиме насильство проти мирних протестувальників.

Про це Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

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"Якщо Іран, як зазвичай, відкриє вогонь і жорстоко вб'є мирних протестувальників, Сполучені Штати Америки прийдуть їм на допомогу. Ми готові до дій", - заявив він.

За даними медіа, загальнонаціональні протести в Ірані почалися серед власників магазинів, обурених різким падінням курсу національної валюти щодо долара США на відкритому ринку. До вівторка, 30 грудня, до акцій долучилися студенти університетів. Протести називають наймасштабнішими з 2022 року - після смерті Махси Аміні.

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Хоча демонстрації розпочалися через погіршення економічних умов, учасники також висловлювали невдоволення системою управління країною. Активістки за права жінок, власники магазинів і студенти скандували гасла "Смерть диктатору" та "Жінка, життя, свобода". У різних містах Ірану також лунали заклики до повалення верховного лідера Алі Хаменеї.

За інформацією Iran International, 1 січня в місті Марвдашт іранські сили безпеки застрелили протестувальника - батька двох дітей. Видання також повідомляло про стрілянину та застосування сльозогінного газу поліцією в містах Нахаванд, Асадабад і Хамадан.

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Раніше іранські державні ЗМІ повідомляли про 13 поранених поліціянтів та членів формування "Басідж" під час сутичок у місті Кухдашт. Агентство IRNA також заявило про загибель 21-річного члена "Басідж".

Через що люди вийшли протестувати?

Причинами заворушень у різні роки в Ірані ставали економічні проблеми, санкції, дефіцит води, а також питання прав жінок і політичних свобод.

На цьому тлі курс місцевої валюти - ріала нещодавно впав до рекордного рівня - близько 1,4 мільйона за долар США. Саме це викликало невдоволення серед людей. Після цього голова Центрального банку країни подав у відставку.

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