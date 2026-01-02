Ціни на нафту зросли після найбільшої річної втрати з 2020 року

Ціни на нафту помірно підвищилися в перший торговий день 2026 року після того, як минулий рік приніс найбільші річні втрати з 2020 року.

Підтримку зростанню надали атаки українських дронів на російські нафтові об’єкти та тиск американської блокади на експорт Венесуели, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на Brent у п’ятницю додали 35 центів і досягли $61,20 за барель, тоді як WTI піднялася на 34 центи до $57,76 за барель.

Росія й Україна обмінялися звинуваченнями щодо атак на цивільних у новорічний день, попри переговори під наглядом Дональда Трампа, спрямовані на завершення майже чотирирічної війни. Київ останнім часом посилює удари по енергетичній інфраструктурі РФ, прагнучи обмежити джерела фінансування російської військової кампанії.

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У 2025 році ціни на Brent та WTI зафіксували близько 20% річних втрат, що стало найбільшим падінням із 2020 року. Страхи щодо надлишкової пропозиції й тарифів переважили геополітичні ризики. Це був третій поспіль рік зниження для Brent ‒ найдовша така серія за всю історію спостережень.

Стримана динаміка ринку відображає протистояння короткострокових геополітичних загроз та довгострокових фундаментальних чинників, які вказують на надлишок пропозиції напередодні засідання ОПЕК+ наступного тижня. Трейдери очікують, що ОПЕК+ збереже призупинення нарощування видобутку в першому кварталі.

Як повідомлялося, адміністрація Трампа посилила тиск на експорт венесуельської нафти, запровадивши санкції проти компаній з Гонконгу та материкового Китаю, а також пов’язаних з ними танкерів, які, на думку США, обходили чинні обмеження.

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США додало до списку спеціально визначених громадян та заблокованих осіб чотири компанії, що мають зв’язок із нафтовим сектором Венесуели ‒ Corniola Ltd. із Чжецзяну, Aries Global Investment Ltd. із Гонконгу, Krape Myrtle Co та Winky International Ltd. Одночасно під обмеження потрапили чотири пов’язані з ними танкери: Della, Nord Star, Rosalind та Valiant.