Ердоган у понеділок проведе телефонну розмову з Трампом щодо України
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 5 січня проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорюватимуть війну Росії проти України та ситуацію на Близькому Сході.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
переговори заплановані на вечір понеділка, приблизно о 16:00 за місцевим часом.
Турецький лідер уточнив, що під час розмови з президентом США планується обговорити як війну Росії проти України, так і ситуацію в Палестині.
"Тим часом у понеділок увечері, приблизно о 16:00, у нас знову запланований контакт із паном Трампом. І ми матимемо можливість обговорити як питання між Росією та Україною, так і ситуацію в Палестині", - зазначив Ердоган.
Нагадаємо, Туреччина хоче повернути зенітні ракетні системи С-400, які вона придбала у Росії майже десять років тому. Цей крок покладе край суперечливій угоді, яка погіршила її відносини зі США та іншими членами НАТО.
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