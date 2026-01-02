Ердоган у понеділок проведе телефонну розмову з Трампом щодо України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 5 січня проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорюватимуть війну Росії проти України та ситуацію на Близькому Сході.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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переговори заплановані на вечір понеділка, приблизно о 16:00 за місцевим часом.

Турецький лідер уточнив, що під час розмови з президентом США планується обговорити як війну Росії проти України, так і ситуацію в Палестині.

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"Тим часом у понеділок увечері, приблизно о 16:00, у нас знову запланований контакт із паном Трампом. І ми матимемо можливість обговорити як питання між Росією та Україною, так і ситуацію в Палестині", - зазначив Ердоган.

Нагадаємо, Туреччина хоче повернути зенітні ракетні системи С-400, які вона придбала у Росії майже десять років тому. Цей крок покладе край суперечливій угоді, яка погіршила її відносини зі США та іншими членами НАТО.

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