Ердоган просив Путіна забрати назад ЗРК С-400, щоб покращити відносини зі США, - Bloomberg

Туреччина хоче повернути зенітні ракетні системи С-400, які вона придбала у Росії майже десять років тому. Цей крок покладе край суперечливій угоді, яка погіршила її відносини зі США та іншими членами НАТО.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч Путіна та Ердогана

Зазначається, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган порушив питання С-400 під час зустрічі з Путіним у Туркменістані минулого тижня. Це сталося після аналогічних обговорень, які відбулися раніше між офіційними особами двох країн, за словами людей, обізнаних у цій справі.

Президент Туреччини та Міністерство оборони відмовилися від коментарів агентству. Кремль заперечив, що така пропозиція була зроблена під час зустрічі двох лідерів.

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Питання про володіння Туреччиною ракетами та її бажання знову приєднатися до програми F-35 було порушено під час зустрічі Ердогана з Дональдом Трампом у Білому домі у вересні.

Близький соратник президента США Том Баррак, який є послом у Туреччині, заявив на початку цього місяця, що Анкара близька до відмови від С-400, і передбачив, що питання може бути вирішене протягом найближчих чотирьох-шести місяців.

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Відносини Туреччини та США

Агентство пише, що такий крок також потенційно дозволить Анкарі придбати американські винищувачі F-35, які вона давно прагнула отримати.

Також відмова від російського військового обладнання може значно поліпшити відносини зі США, проклавши шлях до скасування американських санкцій проти турецької оборонної промисловості.

Туреччина придбала С-400 в період напружених відносин зі своїми союзниками по НАТО, який розпочався за президентства у США Барака Обами й поглибився після невдалої спроби державного перевороту проти Ердогана у 2016 році.

Тоді Туреччина також намагалася придбати американські ракети Patriot, але стверджувала, що Вашингтон не бажає укладати угоду. Це розчарування стало частиною виправдання Анкари для звернення до Москви та придбання С-400.

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