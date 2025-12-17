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Новини Співпраця Туреччини і США
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Ердоган просив Путіна забрати назад ЗРК С-400, щоб покращити відносини зі США, - Bloomberg

ердоган та путін

Туреччина хоче повернути зенітні ракетні системи С-400, які вона придбала у Росії майже десять років тому. Цей крок покладе край суперечливій угоді, яка погіршила її відносини зі США та іншими членами НАТО.

Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч Путіна та Ердогана

Зазначається, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган порушив питання С-400 під час зустрічі з Путіним у Туркменістані минулого тижня. Це сталося після аналогічних обговорень, які відбулися раніше між офіційними особами двох країн, за словами людей, обізнаних у цій справі.

Президент Туреччини та Міністерство оборони відмовилися від коментарів агентству. Кремль заперечив, що така пропозиція була зроблена під час зустрічі двох лідерів.

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Питання про володіння Туреччиною ракетами та її бажання знову приєднатися до програми F-35 було порушено під час зустрічі Ердогана з Дональдом Трампом у Білому домі у вересні.

Близький соратник президента США Том Баррак, який є послом у Туреччині, заявив на початку цього місяця, що Анкара близька до відмови від С-400, і передбачив, що питання може бути вирішене протягом найближчих чотирьох-шести місяців.

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Відносини Туреччини та США

Агентство пише, що такий крок також потенційно дозволить Анкарі придбати американські винищувачі F-35, які вона давно прагнула отримати.

Також відмова від російського військового обладнання може значно поліпшити відносини зі США, проклавши шлях до скасування американських санкцій проти турецької оборонної промисловості.

  • Туреччина придбала С-400 в період напружених відносин зі своїми союзниками по НАТО, який розпочався за президентства у США Барака Обами й поглибився після невдалої спроби державного перевороту проти Ердогана у 2016 році.
  • Тоді Туреччина також намагалася придбати американські ракети Patriot, але стверджувала, що Вашингтон не бажає укладати угоду. Це розчарування стало частиною виправдання Анкари для звернення до Москви та придбання С-400.

Також читайте: Напередодні зустрічі Ердогана з Трампом Туреччина уклала 20-річну угоду на постачання газу із США

Автор: 

путін володимир (25551) росія (70652) США (26866) Туреччина (3731) Ердоган Реджеп Таїп (1009) ЗРК (294)
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Топ коментарі
+28
хитрожопая турецкая пахвала, в разгар войны хочет кацапам передать вооружение ...
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17.12.2025 19:06 Відповісти
+14
ще один "многоходовочник"...потримай їх до розвалу росії
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17.12.2025 18:59 Відповісти
+12
Просто П....ЦЬ!! Ще і Ердоган почав поставляти зброю путіну!! Мало нам Кореї та Ірану!! Україна вибиває ПВО раши,стікає кров'ю,в ця скотина турецька вирішає поповнити запаси,прикриваючись США!!! Надай нам,хоч щось,падла!!
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17.12.2025 19:17 Відповісти

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