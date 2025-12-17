Ердоган просив Путіна забрати назад ЗРК С-400, щоб покращити відносини зі США, - Bloomberg
Туреччина хоче повернути зенітні ракетні системи С-400, які вона придбала у Росії майже десять років тому. Цей крок покладе край суперечливій угоді, яка погіршила її відносини зі США та іншими членами НАТО.
Про це пише агентство Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Зустріч Путіна та Ердогана
Зазначається, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган порушив питання С-400 під час зустрічі з Путіним у Туркменістані минулого тижня. Це сталося після аналогічних обговорень, які відбулися раніше між офіційними особами двох країн, за словами людей, обізнаних у цій справі.
Президент Туреччини та Міністерство оборони відмовилися від коментарів агентству. Кремль заперечив, що така пропозиція була зроблена під час зустрічі двох лідерів.
Питання про володіння Туреччиною ракетами та її бажання знову приєднатися до програми F-35 було порушено під час зустрічі Ердогана з Дональдом Трампом у Білому домі у вересні.
Близький соратник президента США Том Баррак, який є послом у Туреччині, заявив на початку цього місяця, що Анкара близька до відмови від С-400, і передбачив, що питання може бути вирішене протягом найближчих чотирьох-шести місяців.
Відносини Туреччини та США
Агентство пише, що такий крок також потенційно дозволить Анкарі придбати американські винищувачі F-35, які вона давно прагнула отримати.
Також відмова від російського військового обладнання може значно поліпшити відносини зі США, проклавши шлях до скасування американських санкцій проти турецької оборонної промисловості.
- Туреччина придбала С-400 в період напружених відносин зі своїми союзниками по НАТО, який розпочався за президентства у США Барака Обами й поглибився після невдалої спроби державного перевороту проти Ердогана у 2016 році.
- Тоді Туреччина також намагалася придбати американські ракети Patriot, але стверджувала, що Вашингтон не бажає укладати угоду. Це розчарування стало частиною виправдання Анкари для звернення до Москви та придбання С-400.
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