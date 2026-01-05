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Новини Стамбульський процес
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Туреччина готова зробити Стамбул центром мирних переговорів між Україною та РФ, - Ердоган

Ердоган поговорить з Путіним

Туреччина заявляє про готовність за сприятливих обставин знову надати Стамбул як майданчик для мирних перемовин між Україною та Росією.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зазначив у письмових відповідях на запитання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що каже Ердоган?

Як Туреччина, ми є єдиним гравцем, який може безпосередньо розмовляти як з паном Путіним, так і з паном Зеленським; і водночас проводити міцні та збалансовані дипломатичні контакти, вживаючи конкретні ініціативи у Вашингтоні, Брюсселі, НАТО та ООН", - зазначив Ердоган.

Президент Туреччини вказав на те, що "коли складуться умови, Туреччина готова знову зробити Стамбул центром мирних переговорів між Україною та Росією".

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Ердоган також нагадав про те, що Туреччина відіграє ключову роль у врегулюванні палестино-ізраїльського конфлікту.

Що передувало?

Раніше Ердоган наголошував, що Україна та Росія можуть повернутися до стамбульських переговорів та розширити їхній зміст.

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Автор: 

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Топ коментарі
+5
Ердоґане, спочатку звільни окуповану Туреччиною частину Кіпру.

А тоді поділися з кацапнею досвідом.

А поки що do dupy тебе!
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05.01.2026 16:13 Відповісти
+5
"Ердоган також нагадав про те, що Туреччина відіграє ключову роль у врегулюванні палестино-ізраїльського конфлікту".

І що там уреґульовано?
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05.01.2026 16:20 Відповісти
+3
іди ти на к...й пердоган... як ти дістав флюгерок путінський
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05.01.2026 16:11 Відповісти

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