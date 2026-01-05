Туреччина готова зробити Стамбул центром мирних переговорів між Україною та РФ, - Ердоган

Туреччина заявляє про готовність за сприятливих обставин знову надати Стамбул як майданчик для мирних перемовин між Україною та Росією.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зазначив у письмових відповідях на запитання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що каже Ердоган?

Як Туреччина, ми є єдиним гравцем, який може безпосередньо розмовляти як з паном Путіним, так і з паном Зеленським; і водночас проводити міцні та збалансовані дипломатичні контакти, вживаючи конкретні ініціативи у Вашингтоні, Брюсселі, НАТО та ООН", - зазначив Ердоган.

Президент Туреччини вказав на те, що "коли складуться умови, Туреччина готова знову зробити Стамбул центром мирних переговорів між Україною та Росією".

Також читайте: Ердоган у понеділок проведе телефонну розмову з Трампом щодо України

Ердоган також нагадав про те, що Туреччина відіграє ключову роль у врегулюванні палестино-ізраїльського конфлікту.

Що передувало?

Раніше Ердоган наголошував, що Україна та Росія можуть повернутися до стамбульських переговорів та розширити їхній зміст.

Зеленський повідомив, що 19 листопада відвідає Туреччину, щоб "активізувати" переговори.

За його словами, Україна розраховує до кінця цього року відновити процес обміну військовополоненими.

19 листопада Володимир Зеленський зустрінеться в Туреччині зі спеціальним представником Трампа Стівом Віткоффом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представників РФ на зустрічі Зеленського та Віткоффа в Стамбулі не буде, - Пєсков