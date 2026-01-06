Вітакер про зустріч "Коаліції охочих": Ми можемо бути "на порозі" мирної угоди щодо України

Україна та її союзники близькі до узгодження гарантій безпеки, яка прокладе шлях до мирної угоди з Росією.

Про це в ефірі Fox News заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер, інформує Цензор.НЕТ.

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Мирні перемовини

Вітакер зауважив, що "Коаліція охочих" збирається узгодити "рамкову угоду" із гарантіями для України. У цьому процесі беруть участь і США –– як частина "коаліції охочих", так і самостійно.

За його словами, після завершення переговорів з цього питання відповідні документи між Україною, "Коаліцією охочих" і США мають бути підписані найближчим часом.

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"Одночасно з цим, як передбачається, українці та президент Зеленський зможуть перейти до укладення фінальної угоди з Росією в рамках 20-пунктного плану. Ми дійсно дуже далеко просунулися. Це чудова подія, і ми можемо бути на порозі мирної угоди. Поки ми продовжуємо молитися про мир, ми також докладаємо всіх зусиль, щоб цей мир зберігся", - додав американський посол.

Зустріч "Коаліції охочих"

Відомо, що 6 січня президент Володимир Зеленський прибув до Парижу, де відбудеться зустріч "Коаліції охочих".

Керівники Генштабів "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що засідання "Коаліції охочих" 6 січня у Парижі не призведе до конкретних рішень щодо припинення вогню в Україні, але підтвердить готовність США та європейських союзників співпрацювати для гарантування безпеки країни.

ЗМІ розповіли про 5 пунктів, які планують узгодити учасники "Коаліції охочих".

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