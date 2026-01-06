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Новини Мирні перемовини Гарантії безпеки для України
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Вітакер про зустріч "Коаліції охочих": Ми можемо бути "на порозі" мирної угоди щодо України

Посол США при НАТО Меттью Вітакер

Україна та її союзники близькі до узгодження гарантій безпеки, яка прокладе шлях до мирної угоди з Росією.

Про це в ефірі Fox News заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер, інформує Цензор.НЕТ.

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Мирні перемовини

Вітакер зауважив, що "Коаліція охочих" збирається узгодити "рамкову угоду" із гарантіями для України. У цьому процесі беруть участь і США –– як частина "коаліції охочих", так і самостійно.

За його словами, після завершення переговорів з цього питання відповідні документи між Україною, "Коаліцією охочих" і США мають бути підписані найближчим часом.

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"Одночасно з цим, як передбачається, українці та президент Зеленський зможуть перейти до укладення фінальної угоди з Росією в рамках 20-пунктного плану. Ми дійсно дуже далеко просунулися. Це чудова подія, і ми можемо бути на порозі мирної угоди. Поки ми продовжуємо молитися про мир, ми також докладаємо всіх зусиль, щоб цей мир зберігся", - додав американський посол.

Зустріч "Коаліції охочих"

Також читайте: США допоможуть гарантувати припинення вогню в Україні розвідкою та логістикою, - проєкт заяви "Коаліції охочих"

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Топ коментарі
+6
А не буде так з цим порогом:
Причесався, прилизався,
В білі штанці вбрався.
А як прийшов до дівчини,
На порозі всрався!
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06.01.2026 19:27 Відповісти
+3
Балабол !
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06.01.2026 19:25 Відповісти
+3
1. Ніхто за нас воювати не буде. Вот реально. 2. Немає механізмів примусити виконати всі "гарантії безпеки". Плюс їх можуть просто відмінити, просто потому, забити на них чи просто забути. Як каже Трамп, і чо ви зробите?
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06.01.2026 19:29 Відповісти

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