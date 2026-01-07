Умеров рассказал о переговорах с советниками по нацбезопасности стран-партнеров: Есть четкое понимание движения к реализации договоренностей

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал о консультациях с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Турции при участии США, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.

Об этом Умеров сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, в продолжение встречи на уровне лидеров Коалиции желающих 6 января, продолжаем работу с партнерами в Париже", - говорится в сообщении.

Советники стран-партнеров

Отмечается, что были проведены консультации с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Турции при участии США, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.

"Разговор был сосредоточен на конкретных параметрах гарантий безопасности, сдерживании российской агрессии и логике дальнейших шагов мирного процесса", - рассказал Умеров.

Украинская команда

Отмечается, что с украинской стороны во встрече приняли участие секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица и советник Офиса Президента Александр Бевз.

Практические решения

"Важно, что подходы все больше переходят из плоскости политических заявлений в плоскость практических решений. Есть четкое понимание постепенного движения в направлении реализации договоренностей. Именно такая работа создает основу для реального и устойчивого мира", - подчеркнул Умеров.

Что предшествовало?