РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12397 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
226 5

Умеров рассказал о переговорах с советниками по нацбезопасности стран-партнеров: Есть четкое понимание движения к реализации договоренностей

Умеров о переговорах с советниками по нацбезопасности

Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал о консультациях с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Турции при участии США, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.

Об этом Умеров сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, в продолжение встречи на уровне лидеров Коалиции желающих 6 января, продолжаем работу с партнерами в Париже", - говорится в сообщении.

Советники стран-партнеров

Отмечается, что были проведены консультации с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Турции при участии США, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о прекращении огня: Россия крутит носом, но некоторые партнеры смогут его открутить

"Разговор был сосредоточен на конкретных параметрах гарантий безопасности, сдерживании российской агрессии и логике дальнейших шагов мирного процесса", - рассказал Умеров.

Украинская команда

Отмечается, что с украинской стороны во встрече приняли участие секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица и советник Офиса Президента Александр Бевз.

Читайте: Украина и США обсудят вопросы территорий и ЗАЭС, - Зеленский

Практические решения

"Важно, что подходы все больше переходят из плоскости политических заявлений в плоскость практических решений. Есть четкое понимание постепенного движения в направлении реализации договоренностей. Именно такая работа создает основу для реального и устойчивого мира", - подчеркнул Умеров.

Читайте: Гарантии безопасности, восстановление и базовая рамка для реального мира: Двигаемся по трем ключевым направлениям, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
  • Накануне президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции.

Автор: 

Буданов Кирилл (527) Умеров Рустем (738) Андрей Гнатов (38)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Умєров розповів про переговори
Зрадниками
показать весь комментарий
07.01.2026 15:35 Ответить
За 4 роки хоч почали розуміти про що розмови 😸
показать весь комментарий
07.01.2026 15:38 Ответить
Чурко, шота ты раскаталось, може пора до дому, пленки ******* послушать вместе с НАБУ
показать весь комментарий
07.01.2026 15:43 Ответить
Умеров забув розповісти про дивні грошові здобутки з Укранців, з часу його вештання на посадах по держустановам!! Типовий аферист Олександр Корейко, з «12 стільців», з часів ригоАНАЛЬНИХ …
показать весь комментарий
07.01.2026 15:54 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2026 16:29 Ответить
 
 