Умеров рассказал о переговорах с советниками по нацбезопасности стран-партнеров: Есть четкое понимание движения к реализации договоренностей
Секретарь СНБО Рустем Умеров рассказал о консультациях с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Турции при участии США, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.
Об этом Умеров сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского, в продолжение встречи на уровне лидеров Коалиции желающих 6 января, продолжаем работу с партнерами в Париже", - говорится в сообщении.
Советники стран-партнеров
Отмечается, что были проведены консультации с советниками по национальной безопасности Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши, Турции при участии США, НАТО, Европейской комиссии и Европейского совета.
"Разговор был сосредоточен на конкретных параметрах гарантий безопасности, сдерживании российской агрессии и логике дальнейших шагов мирного процесса", - рассказал Умеров.
Украинская команда
Отмечается, что с украинской стороны во встрече приняли участие секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Президента Сергей Кислица и советник Офиса Президента Александр Бевз.
Практические решения
"Важно, что подходы все больше переходят из плоскости политических заявлений в плоскость практических решений. Есть четкое понимание постепенного движения в направлении реализации договоренностей. Именно такая работа создает основу для реального и устойчивого мира", - подчеркнул Умеров.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
- Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
- Накануне президент Владимир Зеленский заслушал доклад секретаря СНБО Рустема Умерова о работе украинской переговорной команды во Франции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зрадниками