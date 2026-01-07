РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12397 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 303 12

Зеленский о прекращении огня: Россия крутит носом, но некоторые партнеры смогут его открутить

Зеленский прокомментировал готовность РФ к прекращению огня

Президент Владимир Зеленский оценил готовность России к прекращению огня.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Так, президента спросили, планируют ли США и союзники усиливать давление на РФ, чтобы она согласилась на прекращение огня.

"Американцы точно ведут переговоры с русскими. Проговаривают разные варианты. Пока что Россия крутит носом, но партнеры у нас достаточно сильные, некоторые из них особенно, и смогут нос открутить, если захотят", - сказал Зеленский.

Читайте: Украина и США обсудят вопросы территорий и ЗАЭС, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с президентом Кипра Христодулидисом: обсудили поддержку суверенитета Украины. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (23315) россия (98607) прекращения огня (389)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Готовність кацапів до припинення вогню нулюва - лізуть
показать весь комментарий
07.01.2026 15:30 Ответить
+2
Хто б казав, тобі ж вигідне затягування війни, тому що можна ні за що не відповідати (мобілізація, "дрони від держави, трирівневі захисти..)
показать весь комментарий
07.01.2026 15:30 Ответить
+1
Чим россія крутить? Це ж їх план капітуляції нашої країни. Вони самі його писали. Саме тому він так по дебільому виглядає.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто б казав, тобі ж вигідне затягування війни, тому що можна ні за що не відповідати (мобілізація, "дрони від держави, трирівневі захисти..)
показать весь комментарий
07.01.2026 15:30 Ответить
Готовність кацапів до припинення вогню нулюва - лізуть
показать весь комментарий
07.01.2026 15:30 Ответить
Чим россія крутить? Це ж їх план капітуляції нашої країни. Вони самі його писали. Саме тому він так по дебільому виглядає.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:32 Ответить
Американці точно ведуть перемовини з рускімі. Джерело: https://censor.net/ua/n3594268
Б*я оце ти крутий хлопець😎😎😎. С руськими, оце сказонув, оце принизив.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:33 Ответить
Це він про деркача і мертвечука???
показать весь комментарий
07.01.2026 15:41 Ответить
Одному хрипатому мародерові давно пора відкрутити того нанюханого носу.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:42 Ответить
А що хіба росія колись говорила про мир ?,вони вимагають лише "русский мир" тобто знищення України .Тому не треба вигадувати ,замість того щоб думати про нашу безпеку ,пусті слова ні про що.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:46 Ответить
трампісти обов'язково об'***** довбойоба. Прикро, що разом з ним об'***** і нас всіх.
показать весь комментарий
07.01.2026 16:08 Ответить
Так ти падало також крутиш носом.
Твій образ незламного мачо та пихате тупотіння ніжками(коли партнери вказують на невиконання тобою певних зобов'язання та корупцію в Україні), дуже дорого коштує України і українцям.
показать весь комментарий
07.01.2026 16:13 Ответить
Лицемірна потвора
показать весь комментарий
07.01.2026 16:18 Ответить
наверна макрон абищал, чт макрониха хрен путе открутит, она может, бо саму макронку макрониха бьет
показать весь комментарий
07.01.2026 16:37 Ответить
Що ти мелиш, які партнери - європейці, які себе захистити не можуть, США, так Трамп не вважає тебе своїм партнером
показать весь комментарий
07.01.2026 17:04 Ответить
 
 