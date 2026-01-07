Зеленский о прекращении огня: Россия крутит носом, но некоторые партнеры смогут его открутить

Президент Владимир Зеленский оценил готовность России к прекращению огня.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, президента спросили, планируют ли США и союзники усиливать давление на РФ, чтобы она согласилась на прекращение огня.

"Американцы точно ведут переговоры с русскими. Проговаривают разные варианты. Пока что Россия крутит носом, но партнеры у нас достаточно сильные, некоторые из них особенно, и смогут нос открутить, если захотят", - сказал Зеленский.

Что предшествовало?

Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.

Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

