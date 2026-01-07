Зеленский встретился с президентом Кипра Христодулидисом: обсудили поддержку суверенитета Украины. ФОТОрепортаж
Президент Кипра Никос Христодулидис в Никосии провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
О встрече Христодулидис сообщил в социальной сети Х, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Плодотворная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским через несколько недель после моего визита в Киев. Кипр подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", - написал президент Кипра.
Он отметил, что Кипр как государство, которое до сих пор "страдает от последствий незаконного вторжения и длительной военной оккупации", полностью понимает, что поставлено на карту для Украины.
Христодулидис также подчеркнул, что Украина будет одним из ключевых приоритетов во время председательства Кипра, а Никосия будет работать над обеспечением постоянной поддержки Киева на всех уровнях.
"Мы твердо стоим рядом с вами в вашей работе над справедливым и прочным миром, прочно укорененным в Уставе ООН и с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявил президент Кипра.
Напомним, сегодня, 7 января 2026 года, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Республику Кипр.
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Ніби торкнувся рукою 💩.
Христодулідіс і наше Попандопало мля.
😂😂😂