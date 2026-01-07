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Новости Фото Визит Зеленского на Кипр
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Зеленский встретился с президентом Кипра Христодулидисом: обсудили поддержку суверенитета Украины. ФОТОрепортаж

Президент Кипра Никос Христодулидис в Никосии провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О встрече Христодулидис сообщил в социальной сети Х, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Президент Кипра Никос Христодулидис встретился с Владимиром Зеленским

"Плодотворная встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским через несколько недель после моего визита в Киев. Кипр подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины", - написал президент Кипра.

Он отметил, что Кипр как государство, которое до сих пор "страдает от последствий незаконного вторжения и длительной военной оккупации", полностью понимает, что поставлено на карту для Украины.

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Президент Кипра Никос Христодулидис встретился с Владимиром Зеленским

Христодулидис также подчеркнул, что Украина будет одним из ключевых приоритетов во время председательства Кипра, а Никосия будет работать над обеспечением постоянной поддержки Киева на всех уровнях.

"Мы твердо стоим рядом с вами в вашей работе над справедливым и прочным миром, прочно укорененным в Уставе ООН и с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявил президент Кипра.

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Напомним, сегодня, 7 января 2026 года, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Республику Кипр.

Автор: 

Зеленский Владимир (24895) Кипр (245)
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Топ комментарии
+5
Яке в Христодулідіса щасливе лице!!!
Ніби торкнувся рукою 💩.

Христодулідіс і наше Попандопало мля.
😂😂😂
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07.01.2026 13:02 Ответить
+3
Зеленський зустрівся із президентом Кіпру Христодулідісом: обговорили меню та порядок подачі блюд
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07.01.2026 13:20 Ответить
+3
А что делает в на Кипре Зеленский если не так давно он уже встречался с их президентом. Может за госсчёт просто родителей повидать, им из Израиля лететь пол часа до Кипра?
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07.01.2026 13:32 Ответить

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