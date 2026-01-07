РУС
973 26

48% читателей Цензор.НЕТ не поддерживают кадровые изменения Зеленского, еще 46% - видят как удачные, так и неудачные решения, - опрос

Буданов и Зеленский

Лишь 6% читателей Цензор.НЕТ поддерживают последние кадровые изменения от президента Владимира Зеленского. Почти половина опрошенных - 48% - категорически против, тогда как 46% считают, что среди решений есть как удачные, так и ошибочные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса среди читателей телеграм-канала издания.

Голосование

"Как Вы оцениваете последние кадровые изменения от Зеленского?", - задала вопрос наша редакция.

Вариантами ответов были: "Поддерживаю. Все по делу", "Не поддерживаю, они ослабили государство" и "Есть как удачные решения, так и неудачные". 

По состоянию на утро 7 января 2026 года в нашем опросе приняли участие более 11 тысяч читателей.

В настоящее время голосование продолжается

Результаты

Так, только 6% читателей Цензор.НЕТ поддерживают кадровые решения.

48% - категорически против кадровых изменений, инициированных Зеленским.

В то же время, 46% наших читателей считают некоторые кадровые решения положительными, а некоторые - ошибочными.  

опрос

Что предшествовало?

Зеленский Владимир (23315) опрос (3018) отставка (3190)
+10
а чому нема питання чи підтримуєте взагалі zевладу та Оманську Гниду ? )
07.01.2026 11:08 Ответить
+10
А де ці опитування? Навіщо відволікати увагу на якісь "підтримали" чи "не підтримали". Я впевнений, що 99,9% читачів Цензора не підтримують цю владу і перестановку ліжок зашкварених в борделі.
07.01.2026 11:11 Ответить
+8
Ці "пересування ліжок" виглядають як агонія блазня та його команди.
07.01.2026 11:08 Ответить
Що може змінити перестановка запліснявілих кадрів під керівництвом тупого паяца?
07.01.2026 11:10 Ответить
07.01.2026 12:07 Ответить
Тобто адекватних тут лише 46%, я й так давно це прикидував. Збігається.
07.01.2026 11:11 Ответить
Здивован? То зрозуміло, бо з 24 р. в 19 р. дурних було 73%
07.01.2026 11:17 Ответить
Тобто 48, мав на увазі. Перший варіант.
07.01.2026 11:31 Ответить
А де ці опитування? Навіщо відволікати увагу на якісь "підтримали" чи "не підтримали". Я впевнений, що 99,9% читачів Цензора не підтримують цю владу і перестановку ліжок зашкварених в борделі.
07.01.2026 11:11 Ответить
я в 99,9% - не вірю )..тут вистачає zебілів
07.01.2026 11:19 Ответить
Там вистачає зебільних ботів, а це інша історія. Бо навіть зебіли сьогодні зрозуміли чого вартує Боневтік Позорно-Брехливий.
07.01.2026 11:29 Ответить
а біл лі мальчік?
07.01.2026 11:42 Ответить
Бо він дурень. Шахрай, брехун, зрадник. Пам'ятаєте його заяву від 21 року - "Єрмак прийшов зі мною, він піде зі мною"? Єрмак пішов. Але блазень залишився. Не тому що країні важко, а через те що панувати сподобалось
07.01.2026 11:16 Ответить
Єрмак пішов?
Свята наївність...
07.01.2026 11:17 Ответить
офіційно пішов. а якщо зеля в нього закоханий, то нехай Ленка скумбрія зцим розбирається
07.01.2026 11:19 Ответить
Ну, навіть якщо попри найжорстку цензуру на цьому сайті і блокування всіх незгодних, більшість читачів повністю або частково схвалюють дії Зеленського, це успіх президента.
07.01.2026 11:18 Ответить
на скільки я знаю, шанувальники цензора, терпіти не можуть зелених дегенератів, мародерів!
чи я помиляюсь?
як що так, то як можна підтримувати чи не підтримувати, взагалі обговорювати, величезну купу гімна, на яку дивитися нема сили????

-вам подобається ця купа гімна?
-ви підтримуєте, саме цей колір цієї купи гімна?
-вам сподобається, якщо поділити цю купу гімна на частини та розкидати на більшу територію?
07.01.2026 11:19 Ответить
Воно не знає що робити і ось і робить "потужні" рішення, криворізький технікум дає свої плоди.
07.01.2026 11:34 Ответить
Не перевелись ще люди, які в купі лайна намагаються знайти квіточку.
07.01.2026 11:58 Ответить
ще 46% - бачать як вдалі, так і невдалі рішення
Вдалі можна озвучити?
07.01.2026 12:12 Ответить
зеленський, як президент, сам по собі є провальним катастрофічним рішенням для української держави з фатальними непоправними наслідками. Якби він мав совість, дюбов або хоча б повагу до України та відповідальність, то він би ніколи навіть не подумав балотуватися на таку відповідальну важку посаду, яка вимагає від кандидата знань та досвіду в багатьох сферах, яких у зеленськтого не було, не має і вже ніколи не буде. Тож і руйнування системи державного управління (яка навіть за януковича поки він не втік працювала) і нелогічні тупі призначення (звільнення) посадових осіб, весь цей хаос та крінж в державному менеджменті, наслідок того, що АБСОЛЮТНА ВЛАДА вперше за 34 роки Незалежності, зосереджена в руках зеленої бібізяни яка керується виключно інстинктами самозбереження та самозбагачення, а про Конституцію, обовязок та відповідальничть ця зелена бібізяна не чула і чути не хоче. Далі буде лише гірше. Навіть гірше ніж зараз. І гіршатиме доти, доки українці не позбудуться цього покидька, який вже стопітсот разів витер свої брудні копита об Конституцію і це знають всі і бачать всі. То чого ми чекаємо??? Щоб цей покидьок поховав Україну остаточно? Він вже давно не легітимний навіть не лише тому що пройшов його строк перебування на посаді. Він нелегітимний, БО ПОРУШИВ ВЖЕ ДЕСЯТКИ РАЗІВ КОНСТИТУЦІЮ, гарантом якої він клявся бути під час складяння присяги президента.
07.01.2026 12:14 Ответить
За Малюка йому б імпічмент влаштувати. Ще й хамить гідним людям. Скоріше б ці вибори
07.01.2026 12:16 Ответить
устранение людей, склонных к самостоятельной деятельности...
07.01.2026 12:30 Ответить
интересно послушать отупевшее Зе Быдло, что положительного сделал в очередной раз бенин Оманский Нарик, переставив кровати в своем шапито, выполнил очередной приказ фсбэшника Елдака и убрал малюка который не предотвратил миндич гейт и всплыли "потужные досягнення" Гундявого, или назначил бабу буДангу который всеми средствами затирал вагнер гейт и дело цемаха когда эта сладкая парочка сдавала интересы Украины или интернет афериста федорова в воюющей стране, "четырежды служившего" как и боневтик....вот этот Пи...ц в стране благодаря отупевшим зелеДрочерам!!!
07.01.2026 12:30 Ответить
Ефективність у ворюг і зрадників?
07.01.2026 12:32 Ответить
 
 