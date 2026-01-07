48% читателей Цензор.НЕТ не поддерживают кадровые изменения Зеленского, еще 46% - видят как удачные, так и неудачные решения, - опрос

Лишь 6% читателей Цензор.НЕТ поддерживают последние кадровые изменения от президента Владимира Зеленского. Почти половина опрошенных - 48% - категорически против, тогда как 46% считают, что среди решений есть как удачные, так и ошибочные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса среди читателей телеграм-канала издания.

Голосование

"Как Вы оцениваете последние кадровые изменения от Зеленского?", - задала вопрос наша редакция.

Вариантами ответов были: "Поддерживаю. Все по делу", "Не поддерживаю, они ослабили государство" и "Есть как удачные решения, так и неудачные".

По состоянию на утро 7 января 2026 года в нашем опросе приняли участие более 11 тысяч читателей.

Результаты

Так, только 6% читателей Цензор.НЕТ поддерживают кадровые решения.

48% - категорически против кадровых изменений, инициированных Зеленским.

В то же время, 46% наших читателей считают некоторые кадровые решения положительными, а некоторые - ошибочными.

Что предшествовало?

