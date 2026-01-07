48% читателей Цензор.НЕТ не поддерживают кадровые изменения Зеленского, еще 46% - видят как удачные, так и неудачные решения, - опрос
Лишь 6% читателей Цензор.НЕТ поддерживают последние кадровые изменения от президента Владимира Зеленского. Почти половина опрошенных - 48% - категорически против, тогда как 46% считают, что среди решений есть как удачные, так и ошибочные.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса среди читателей телеграм-канала издания.
Голосование
"Как Вы оцениваете последние кадровые изменения от Зеленского?", - задала вопрос наша редакция.
Вариантами ответов были: "Поддерживаю. Все по делу", "Не поддерживаю, они ослабили государство" и "Есть как удачные решения, так и неудачные".
По состоянию на утро 7 января 2026 года в нашем опросе приняли участие более 11 тысяч читателей.
В настоящее время голосование продолжается, поэтому Вы можете проголосовать по ссылке.
Результаты
Так, только 6% читателей Цензор.НЕТ поддерживают кадровые решения.
48% - категорически против кадровых изменений, инициированных Зеленским.
В то же время, 46% наших читателей считают некоторые кадровые решения положительными, а некоторые - ошибочными.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ во властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
- Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
- 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
Свята наївність...
чи я помиляюсь?
як що так, то як можна підтримувати чи не підтримувати, взагалі обговорювати, величезну купу гімна, на яку дивитися нема сили????
-вам подобається ця купа гімна?
-ви підтримуєте, саме цей колір цієї купи гімна?
-вам сподобається, якщо поділити цю купу гімна на частини та розкидати на більшу територію?
Вдалі можна озвучити?