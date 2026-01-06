РУС
Непонятно, какие "подводные течения" заставили Зеленского уволить Малюка. Это непрофессионально, - Костенко

костенко

Очень странная ситуация, что от человека с таким рейтингом и авторитетом внутри украинских спецслужб, как Василий Малюк, избавляются так просто.

Об этом сказал нардеп "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Увольнение Малюка

Костенко подчеркивает, что вопрос смены руководства СБУ должен рассмотреть парламент по представлению президента.

"Да, был прецедент, когда Зеленский в 2022 году своим Указом отстранил от этой должности Ивана Баканова, но с формулировкой за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям или создало такую угрозу. Однако после подрыва Крымского моста, работы над контролем Черного моря, уничтожения нефтеперерабатывающей отрасли России более чем на 30 процентов, после операции "Паутина", разве можно такие негативные формулировки применять к Малюку?! Это не тот случай. Даже учитывая, что Василий Васильевич принял решение написать заявление, лично я не буду голосовать за его отставку. Это моя позиция", - подчеркивает он.

Костенко отметил, что при руководстве Малюка уровень доверия к спецслужбе за все время независимости Украины был самым высоким. Однако никто не отрицает, что в СБУ нужно продолжать реформы.

Но тот путь, который уже пройден, и становление службы на правильные рельсы уже будет базой, от которой может отталкиваться его преемник, считает он, говоря о кандидатуре на главу СБУ Евгения Хмары.

В то же время у него нет информации, правда ли, что на отставке Малюка настаивал руководитель ОП, экс-глава ГУР МО Кирилл Буданов.

"Я слышал разные такие слухи, но подтвердить или опровергнуть их не могу, потому что не в курсе. Но в целом ситуация очень странная: от человека с таким рейтингом и авторитетом внутри спецслужб избавляются так просто. С моей точки зрения, это непрофессионально. Я не знаю, какие "подводные течения" заставляют президента идти на такое решение, убирая опытного профессионала, который так поднял службу", - добавил Костенко.

Что предшествовало?

Буданов Кирилл (525) Федоров Михаил (547) Костенко Роман (176) Шмыгаль Денис (2944) Малюк Василий (131)
+10
Тому що 4 разовий ухилянт, звільняє тих хто вище його по розуму, таких він не терпить.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:16 Ответить
+5
вам швець це сказав чи може особисто доні ?
показать весь комментарий
06.01.2026 20:18 Ответить
+5
А звільняти головкома і генштаб, було професійно? Так що результат прогнозований
показать весь комментарий
06.01.2026 20:35 Ответить
Ця істота в зеленому однострої нагнітає для кріпаків, що от пана Малюка звільнили, тепер йому нема що їсти, та доведеться їздити на метро та ходити пішки. А мені ось здається, що всьо так однозначно. Все добре в пана Малюка, він впорається.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:13 Ответить
100%. Прекрасно написано,краще і не скажеш!
показать весь комментарий
06.01.2026 20:53 Ответить
Придурку, мова не про харчування Малюка, а про роботу спецслужби під час війни? Розвалити спецслужби, щоб втішити хворі амбіції чи фобії того зеленого придурка? І ми від того маємо тішитись?
Наплювати на професіоналізм, на ефективність на посаді, на результати роботи, на думку бойових генералів і просто військових, бо в придурка хвора психіка, чергове загострення? Нарцисизм мозок витискає?
показать весь комментарий
06.01.2026 20:55 Ответить
Тому що 4 разовий ухилянт, звільняє тих хто вище його по розуму, таких він не терпить.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:16 Ответить
не течії , а струмки із тих сбвушних мразот які в тилу грабують і кошмарять простий люд .
показать весь комментарий
06.01.2026 20:16 Ответить
Що ж тут незрозумілого? Це сталось після розмови з Трампом. У світлі "мирних переговорів" Трамп попросив прибрати найбільш ефективних "русорізів", бо путін хоче миру, як ми всі добре знаємо.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:17 Ответить
вам швець це сказав чи може особисто доні ?
показать весь комментарий
06.01.2026 20:18 Ответить
А своїм розумом дійти слабо? Чи обов'язково слухати якусь *******?
показать весь комментарий
06.01.2026 20:21 Ответить
Трамп попросив прибрати - це ваші слова . То це ви своїм розумом дійшли чи Трамп все ж просив а ви підслухали ?
показать весь комментарий
06.01.2026 20:26 Ответить
Своїм, звичайно.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:28 Ответить
Зрозумів .
показать весь комментарий
06.01.2026 20:30 Ответить
Ця тепер вже підводна течія називається єрмак!
показать весь комментарий
06.01.2026 20:17 Ответить
Тому, що Зеленський ворог.
Не малорос, не зрадник, а ворог.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:17 Ответить
Ця істота звільняється від тих, хто має СИЛУ, а значить ВЛАДУ. Тому, поки не запізно, рубає кінці. І це, не зважаючи на те, що довкола війна. **** ЗЕлена, мля.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:18 Ответить
Блазню наплювати і на Україну і на українців.
Буде робити все що завгодно, аби довше в кріслі посидіти (я й не знав, що українці такі терплячі).
показать весь комментарий
06.01.2026 20:18 Ответить
ви мали ≪щастя≫ мати діло з сбушниками десь в Україні ?
показать весь комментарий
06.01.2026 20:23 Ответить
Як зеленський обирає кадри.
Знімає штани, а далі - на кого х*й вкаже! Ним же підписує свої укази!
показать весь комментарий
06.01.2026 20:22 Ответить
Ці перестановки в крісла свідчать про те що смарагдовому треба лояльні ручні люди на ключових посадах, які в майбутніх "виборах" повинні забезпечити його процент голосів , якось так.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:23 Ответить
малюк зеленському підіграв трошки з НАБУ ,і дав можливість на себе компромат , от і вся пісня , а як би малюк відстояв честь СБУ то і 🤡 зеленський ...не рипнувся б проти нього ...
показать весь комментарий
06.01.2026 20:25 Ответить
Так і незабуваємо "героїчні вчинки" Малюка, а це знищення НАБУ, обслуговування Міндича і Ко, кришування нелегального збуту спиртного, сигарет, контрабас на митниці аж зашкалює,весь ігровий бізнес СБУ підімняла під себе, переслідування журналістів і т.д. Так що такий же чорт , як і ЗЕлупенський...
показать весь комментарий
06.01.2026 20:27 Ответить
Так же не забываем, что на эту должность Малюка продвинул татаров, шо ермаку было не комильфо. Теперь отыгрался, и поставил на должность своего человека.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:55 Ответить
Какие, какие?
Личные.
Перестал Зеленский доверять Малюку.
А перед будущими выборами - это критично.
Надо было что-то решать. Вот и решил.
Как в 95 квартале: "Я так хочу" и прихлопнул ножкой.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:33 Ответить
Якщо президент і голова СБУ не знаходять спільної мови, то хтось з них повинен підти. І цілком зрозуміло, кого простіше замінити.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:44 Ответить
не рассчитал пианист дозу
показать весь комментарий
06.01.2026 20:34 Ответить
А звільняти головкома і генштаб, було професійно? Так що результат прогнозований
показать весь комментарий
06.01.2026 20:35 Ответить
Костенко вдає дурня. Все він чудово розуміє.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:38 Ответить
Да, история странная, может когда и узнаем что тут к чему...
показать весь комментарий
06.01.2026 20:39 Ответить
Зеля і професіоналізм несумісні поняття. А по поводу заміни керівника- Зеля потрібні 100% послушні люди на ключових посадах. А Малюк відмовився підписати справу проти Пороха, що той агент Пуйла.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:46 Ответить
Недороблене *****-2 оточує себе холуями. Всі, хто починає працювати на країну і набирати рейтинг, викликає заздрість і ненависть у зеленого клопа.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:47 Ответить
Костенко - вот это непрофессионально.
показать весь комментарий
06.01.2026 20:53 Ответить
 
 