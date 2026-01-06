Непонятно, какие "подводные течения" заставили Зеленского уволить Малюка. Это непрофессионально, - Костенко
Очень странная ситуация, что от человека с таким рейтингом и авторитетом внутри украинских спецслужб, как Василий Малюк, избавляются так просто.
Об этом сказал нардеп "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, говорится в материале Цензор.НЕТ.
Увольнение Малюка
Костенко подчеркивает, что вопрос смены руководства СБУ должен рассмотреть парламент по представлению президента.
"Да, был прецедент, когда Зеленский в 2022 году своим Указом отстранил от этой должности Ивана Баканова, но с формулировкой за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям или создало такую угрозу. Однако после подрыва Крымского моста, работы над контролем Черного моря, уничтожения нефтеперерабатывающей отрасли России более чем на 30 процентов, после операции "Паутина", разве можно такие негативные формулировки применять к Малюку?! Это не тот случай. Даже учитывая, что Василий Васильевич принял решение написать заявление, лично я не буду голосовать за его отставку. Это моя позиция", - подчеркивает он.
Костенко отметил, что при руководстве Малюка уровень доверия к спецслужбе за все время независимости Украины был самым высоким. Однако никто не отрицает, что в СБУ нужно продолжать реформы.
Но тот путь, который уже пройден, и становление службы на правильные рельсы уже будет базой, от которой может отталкиваться его преемник, считает он, говоря о кандидатуре на главу СБУ Евгения Хмары.
В то же время у него нет информации, правда ли, что на отставке Малюка настаивал руководитель ОП, экс-глава ГУР МО Кирилл Буданов.
"Я слышал разные такие слухи, но подтвердить или опровергнуть их не могу, потому что не в курсе. Но в целом ситуация очень странная: от человека с таким рейтингом и авторитетом внутри спецслужб избавляются так просто. С моей точки зрения, это непрофессионально. Я не знаю, какие "подводные течения" заставляют президента идти на такое решение, убирая опытного профессионала, который так поднял службу", - добавил Костенко.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить главу СБУ Василия Малюка и назначить на другие должности.
- Источники Цензор.НЕТ в властных кругах рассказали, что сейчас есть попытки снять Малюка с должности главы СБУ, однако пока этот вопрос еще не решен.
- В поддержку Малюка выступили военные, народные депутаты и активисты.
- Зеленский встретился с Малюком и предложил ему сосредоточиться на боевой работе в СБУ.
- Впоследствии Малюк подтвердил, что уходит с поста главы СБУ.
- Позже стало известно, что начальник Центра спецопераций "А" СБУ Евгений Хмара временно возглавит Службу безопасности Украины.
- 2 января 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил главе ГУР МО Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.Решение мотивировано необходимостью усилить фокус государства на вопросах безопасности, развитии Сил обороны и дипломатических переговорах.
- Впоследствии Буданов принял предложение Зеленского и возглавил Офис Президента Украины, назвав новую должность еще одним рубежом ответственности перед государством в исторический для страны момент.
- 2 января президент Владимир Зеленский предложил вице-премьеру Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.
Наплювати на професіоналізм, на ефективність на посаді, на результати роботи, на думку бойових генералів і просто військових, бо в придурка хвора психіка, чергове загострення? Нарцисизм мозок витискає?
Не малорос, не зрадник, а ворог.
Буде робити все що завгодно, аби довше в кріслі посидіти (я й не знав, що українці такі терплячі).
Знімає штани, а далі - на кого х*й вкаже! Ним же підписує свої укази!
Личные.
Перестал Зеленский доверять Малюку.
А перед будущими выборами - это критично.
Надо было что-то решать. Вот и решил.
Как в 95 квартале: "Я так хочу" и прихлопнул ножкой.