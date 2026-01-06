Непонятно, какие "подводные течения" заставили Зеленского уволить Малюка. Это непрофессионально, - Костенко

Очень странная ситуация, что от человека с таким рейтингом и авторитетом внутри украинских спецслужб, как Василий Малюк, избавляются так просто.

Об этом сказал нардеп "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, говорится в материале Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Увольнение Малюка

Костенко подчеркивает, что вопрос смены руководства СБУ должен рассмотреть парламент по представлению президента.

"Да, был прецедент, когда Зеленский в 2022 году своим Указом отстранил от этой должности Ивана Баканова, но с формулировкой за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям или создало такую угрозу. Однако после подрыва Крымского моста, работы над контролем Черного моря, уничтожения нефтеперерабатывающей отрасли России более чем на 30 процентов, после операции "Паутина", разве можно такие негативные формулировки применять к Малюку?! Это не тот случай. Даже учитывая, что Василий Васильевич принял решение написать заявление, лично я не буду голосовать за его отставку. Это моя позиция", - подчеркивает он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Костенко: Альтернативы Малюку на посту главы СБУ нет. Его увольнение поддерживать не буду

Костенко отметил, что при руководстве Малюка уровень доверия к спецслужбе за все время независимости Украины был самым высоким. Однако никто не отрицает, что в СБУ нужно продолжать реформы.

Но тот путь, который уже пройден, и становление службы на правильные рельсы уже будет базой, от которой может отталкиваться его преемник, считает он, говоря о кандидатуре на главу СБУ Евгения Хмары.

В то же время у него нет информации, правда ли, что на отставке Малюка настаивал руководитель ОП, экс-глава ГУР МО Кирилл Буданов.

"Я слышал разные такие слухи, но подтвердить или опровергнуть их не могу, потому что не в курсе. Но в целом ситуация очень странная: от человека с таким рейтингом и авторитетом внутри спецслужб избавляются так просто. С моей точки зрения, это непрофессионально. Я не знаю, какие "подводные течения" заставляют президента идти на такое решение, убирая опытного профессионала, который так поднял службу", - добавил Костенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": И в правительстве, и в парламенте есть желание быть более субъектными после того, как пошатнулась вертикаль ОП, - Костенко

Полный материал Цензор.НЕТ читайте по ссылке.

Что предшествовало?

Читайте также: На следующей пленарной неделе Рада рассмотрит кадровые ротации в Кабмине, - Железняк