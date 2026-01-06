Незрозуміло, які "підводні течії" змусили Зеленського звільнити Малюка. Це непрофесійно, - Костенко
Дуже дивна ситуація, що людину з таким рейтингом і авторитетом всередині українських спецслужб як Василь Малюк позбуваються так просто.
Про це сказав нардеп "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.
Звільнення Малюка
Костенко наголошує на тому, що питання зміни керівництва СБУ має розглянути парламент за поданням президента.
"Так, був прецедент, коли Зеленський у 2022 році своїм Указом усунув з цієї посади Івана Баканова, але з формулюванням за неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків або створило таку загрозу. Однак після підриву Кримського мосту, роботи над контролем Чорного моря, знищення нафтопереробної галузі росії більш ніж на 30 відсотків, після операції "Павутина", хіба можна такі негативні формулювання застосовувати до Малюка?! Це не той випадок. Навіть враховуючи, що Василь Васильович прийняв рішення написати заяву, особисто я не голосуватиму за його відставку. Це моя позиція", - наголошує він.
Костенко зауважив, що за керівництва Малюка рівень довіри до спецслужби за весь час незалежності України був найвищим. Однак ніхто не заперечує, що в СБУ потрібно продовжувати реформи.
Але той шлях, який вже пройдений, і становлення служби на правильні рейки уже буде базою, від якої може відштовхуватися його наступник, вважає він, говорячи про кандидатуру на главу СБУ Євгена Хмари.
Водночас у нього немає інформації, чи правда те, що на відставці Малюка наполягав керівник ОП, ексголова ГУР МО Кирило Буданов.
"Я чув різні такі чутки, але підтвердити чи спростувати їх не можу, тому що не в курсі. Але загалом ситуація дуже дивна: людину з таким рейтингом і авторитетом всередині спецслужб позбуваються так просто. З мого погляду, це непрофесійно. Я не знаю, які "підводні течії" змушують президента йти на таке рішення, прибираючи досвідченого професіонала, який так підняв службу", - додав Костенко.
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Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.
- Пізніше стало відомо, що начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.
- 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- 2 січня президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.
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