І в уряді, і в парламенті є бажання бути суб’єктнішими після того, як похитнулася вертикаль ОП, - Костенко

Після звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента нова така ж сама жорстка вертикаль Офісу відбудована не буде. І в уряді, і в парламенті є бажання бути суб'єктнішими, ніж раніше.

Про це в інтерв'ю "УП" розповів нардеп "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Парламент отримав шанс повернути суб'єктність

За словами Костенка, з появою монобільшості парламент жив не політикою, а намагався виконувати накази Банкової.

"Верховна Рада втрачала роль арбітра і запобіжника від тоталітаризму, яким була протягом всієї історії. Парламенти були різні. Але там завжди були люди, які підсвічували народу певні загрози, наприклад Харківські домовленості, і формували думки, які, приміром, вилилися в Революцію гідності", - розповів депутат.

Зараз, на його думку, парламент отримав шанс повернути собі суб'єктність.

"Зараз парламент має повернутися. Це дуже важливо в ситуації, коли нас примушують до невигідного миру, який дуже швидко обернеться новими бойовими діями і, можливо, поразкою для нас. Є багато депутатів, які розуміють ситуацію", - сказав парламентар.

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Жорсткої вертикалі більше не буде

Костенко припускає, що після того, як похитнулася вертикаль Офісу, нова така сама жорстка вертикаль відбудована не буде.

"І в уряді, і в парламенті, і навіть серед лідерів монобільшості, які були ставлениками Офісу, є бажання бути суб'єктнішими, ніж раніше. Підпорядкування Офісу президента буде, але воно, можливо, не буде таким на 100% тоталітарним, як раніше", - вважає Костенко.

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