РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12128 посетителей онлайн
Новости Влияние Ермака Увольнение Ермака
615 21

И в правительстве, и в парламенте есть желание быть более субъектными после того, как пошатнулась вертикаль ОП, - Костенко

костенко, роман

После увольнения Андрея Ермака с должности главы Офиса президента новая такая же жесткая вертикаль Офиса восстановлена не будет. И в правительстве, и в парламенте есть желание быть более субъектными, чем раньше.

Об этом в интервью "УП" рассказал нардеп "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Парламент получил шанс вернуть субъектность

По словам Костенко, с появлением монобольшинства парламент жил не политикой, а пытался выполнять приказы Банковой.

"Верховная Рада теряла роль арбитра и предохранителя от тоталитаризма, которой была на протяжении всей истории. Парламенты были разные. Но там всегда были люди, которые подсвечивали народу определенные угрозы, например Харьковские договоренности, и формировали мнения, которые, к примеру, вылились в Революцию достоинства", - рассказал депутат.

Сейчас, по его мнению, парламент получил шанс вернуть себе субъектность.

"Сейчас парламент должен вернуться. Это очень важно в ситуации, когда нас принуждают к невыгодному миру, который очень быстро обернется новыми боевыми действиями и, возможно, поражением для нас. Есть много депутатов, которые понимают ситуацию", - сказал парламентарий.

Читайте также: Ермак не служит в Сухопутных войсках ВСУ и к брату по поводу места в ГУР не обращался, - СМИ

Жесткой вертикали больше не будет

Костенко предполагает, что после того, как пошатнулась вертикаль Офиса, новая такая же жесткая вертикаль восстановлена не будет.

"И в правительстве, и в парламенте, и даже среди лидеров монобольшинства, которые были ставленниками Офиса, есть желание быть более субъектными, чем раньше. Подчинение Офису президента будет, но оно, возможно, не будет таким на 100% тоталитарным, как раньше", - считает Костенко.

Читайте также: Ермак возобновил общение с Зеленским после грандиозного скандала в ОП, - Гончаренко

Автор: 

ВР (29504) Ермак Андрей (1471) Костенко Роман (173)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Як себе воно любить називати Нардеп-воїн, Костенко-воїн, смішно, як Ксена-воїн, а насправді жополіз ЗЕлений, хоча типа в опозиції.
показать весь комментарий
20.12.2025 20:42 Ответить
+7
4 р ждав поки Єрмак впаде - твердий пацан
показать весь комментарий
20.12.2025 20:41 Ответить
+4
сбушників бувших не буває.... навіть екс
показать весь комментарий
20.12.2025 20:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось воно лице нашого тоталітарного майбутнього
показать весь комментарий
20.12.2025 20:39 Ответить
сбушників бувших не буває.... навіть екс
показать весь комментарий
20.12.2025 20:42 Ответить
І це говорить депутат ВР в парламентсько-президентській республіці? Жах! І це країна першої у світі Конституції???
показать весь комментарий
20.12.2025 20:40 Ответить
4 р ждав поки Єрмак впаде - твердий пацан
показать весь комментарий
20.12.2025 20:41 Ответить
воїн - кремінь.... С б у
показать весь комментарий
20.12.2025 20:44 Ответить
Як себе воно любить називати Нардеп-воїн, Костенко-воїн, смішно, як Ксена-воїн, а насправді жополіз ЗЕлений, хоча типа в опозиції.
показать весь комментарий
20.12.2025 20:42 Ответить
Бажання є, можливості немає. Всіх скрутив зелений спрут, на кожного папочка знайдеться, бо у всіх служок рильця в пушку
показать весь комментарий
20.12.2025 20:42 Ответить
Хтось щось зрозумів? Якийсь набір випадкових слів.
показать весь комментарий
20.12.2025 20:42 Ответить
зеленський ні в чому не винний
показать весь комментарий
20.12.2025 20:59 Ответить
Денежные потоки делить хочет. Что ж тут не понятного)
показать весь комментарий
20.12.2025 20:59 Ответить
Я про Костенко - іншої думки вже й про нього.
Тільки-но Луценко у Берези дуже яскраво назвав коаліцію більшості у ВР зі "смертниками"- заручниками усіх ще нинішніх й таємних ОПЗЖистів ...

Й поки вони дають голоси, поки рулить ТАТАРОВ спецами-судами-ПРокурорами ...й невідомо звідки кришується й ПРацює а удальонкє Єрмак ...

Костнкові не соромно робити такі заяви - аааа ВІН ЖЕ з СБУ!!!
показать весь комментарий
20.12.2025 20:44 Ответить
Єрмак, він же "Козир", він же "Тімофєєв" з'являється щовечора в президентській резиденції Зеленського, він же "Танцор", він же "Піаніст".
Наче їхнє розставання і було гучним, і вони посварилися так, що деяким людям навколо стало ніяково. Але між ними забагато спільного, щоб це можна було назвати розривом.
Спільні знання одне про одного.
Спільне пережите за ці роки.
Спільні величезні гроші.
Й головне - спільний великий страх перед майбутнім.
Тому розійтися вони не можуть. Єрмак нікуди не подівся. Він просто більше не сидить в офісі й не керує процесами в режимі 24/7. Але він постійно на телефоні, а вечорами - у президента вдома за парканом у Конча-Заспі. От і все. Розрив між Зеленським і Єрмаком можливий лише в одній формі - як гонитва за угодою зі слідством і свідченнями одне проти одного. Або вони разом, або так.
показать весь комментарий
20.12.2025 20:52 Ответить
Парламент, кажеш, "має повернутися". А чи є серед слуг уродів (яких в ВР нехай вже не абсолютна, після розриву їх Разумковим - але більшість, порядка 150-180 осіб) адекватні, "які розуміють ситуацію"??? Я вважаю, що серед того болота конвертозалежних, можливо, ще 15(max) адекватних 9для об'єднання з Разумковим) знайдеться; але ті, що залишаються, разом з опезешними, замайбаховими довірливими мажоритарниками дадуть >226, якщо не 240...
показать весь комментарий
20.12.2025 20:49 Ответить
Шо то шо то під шконкою, вибачте за російські слова ...
показать весь комментарий
20.12.2025 20:50 Ответить
"...І в уряді, і в парламенті є бажання бути суб'єктнішими..."
Перекладаю: є бажання збільшити частину "патоков", яка осідає в кишенях "члєнов" уряду та парламенту.
показать весь комментарий
20.12.2025 20:50 Ответить
Під слугами вже земля горить а він робить серьозне хлебало.
показать весь комментарий
20.12.2025 20:58 Ответить
у костенко є убд?
показать весь комментарий
20.12.2025 21:07 Ответить
Видел опрос ВВС в Киеве. Сила Зеленского в поддержке народа.
показать весь комментарий
20.12.2025 21:07 Ответить
показать весь комментарий
20.12.2025 21:09 Ответить
Тобто ви всі боялися Єрмака 🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
20.12.2025 21:14 Ответить
 
 