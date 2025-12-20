И в правительстве, и в парламенте есть желание быть более субъектными после того, как пошатнулась вертикаль ОП, - Костенко
После увольнения Андрея Ермака с должности главы Офиса президента новая такая же жесткая вертикаль Офиса восстановлена не будет. И в правительстве, и в парламенте есть желание быть более субъектными, чем раньше.
Об этом в интервью "УП" рассказал нардеп "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.
Парламент получил шанс вернуть субъектность
По словам Костенко, с появлением монобольшинства парламент жил не политикой, а пытался выполнять приказы Банковой.
"Верховная Рада теряла роль арбитра и предохранителя от тоталитаризма, которой была на протяжении всей истории. Парламенты были разные. Но там всегда были люди, которые подсвечивали народу определенные угрозы, например Харьковские договоренности, и формировали мнения, которые, к примеру, вылились в Революцию достоинства", - рассказал депутат.
Сейчас, по его мнению, парламент получил шанс вернуть себе субъектность.
"Сейчас парламент должен вернуться. Это очень важно в ситуации, когда нас принуждают к невыгодному миру, который очень быстро обернется новыми боевыми действиями и, возможно, поражением для нас. Есть много депутатов, которые понимают ситуацию", - сказал парламентарий.
Жесткой вертикали больше не будет
Костенко предполагает, что после того, как пошатнулась вертикаль Офиса, новая такая же жесткая вертикаль восстановлена не будет.
"И в правительстве, и в парламенте, и даже среди лидеров монобольшинства, которые были ставленниками Офиса, есть желание быть более субъектными, чем раньше. Подчинение Офису президента будет, но оно, возможно, не будет таким на 100% тоталитарным, как раньше", - считает Костенко.
кремінь.... С б у
Тільки-но Луценко у Берези дуже яскраво назвав коаліцію більшості у ВР зі "смертниками"- заручниками усіх ще нинішніх й таємних ОПЗЖистів ...
Й поки вони дають голоси, поки рулить ТАТАРОВ спецами-судами-ПРокурорами ...й невідомо звідки кришується й ПРацює а удальонкє Єрмак ...
Костнкові не соромно робити такі заяви - аааа ВІН ЖЕ з СБУ!!!
Наче їхнє розставання і було гучним, і вони посварилися так, що деяким людям навколо стало ніяково. Але між ними забагато спільного, щоб це можна було назвати розривом.
Спільні знання одне про одного.
Спільне пережите за ці роки.
Спільні величезні гроші.
Й головне - спільний великий страх перед майбутнім.
Тому розійтися вони не можуть. Єрмак нікуди не подівся. Він просто більше не сидить в офісі й не керує процесами в режимі 24/7. Але він постійно на телефоні, а вечорами - у президента вдома за парканом у Конча-Заспі. От і все. Розрив між Зеленським і Єрмаком можливий лише в одній формі - як гонитва за угодою зі слідством і свідченнями одне проти одного. Або вони разом, або так.
Перекладаю: є бажання збільшити частину "патоков", яка осідає в кишенях "члєнов" уряду та парламенту.