И в правительстве, и в парламенте есть желание быть более субъектными после того, как пошатнулась вертикаль ОП, - Костенко

После увольнения Андрея Ермака с должности главы Офиса президента новая такая же жесткая вертикаль Офиса восстановлена не будет. И в правительстве, и в парламенте есть желание быть более субъектными, чем раньше.

Об этом в интервью "УП" рассказал нардеп "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Парламент получил шанс вернуть субъектность

По словам Костенко, с появлением монобольшинства парламент жил не политикой, а пытался выполнять приказы Банковой.

"Верховная Рада теряла роль арбитра и предохранителя от тоталитаризма, которой была на протяжении всей истории. Парламенты были разные. Но там всегда были люди, которые подсвечивали народу определенные угрозы, например Харьковские договоренности, и формировали мнения, которые, к примеру, вылились в Революцию достоинства", - рассказал депутат.

Сейчас, по его мнению, парламент получил шанс вернуть себе субъектность.

"Сейчас парламент должен вернуться. Это очень важно в ситуации, когда нас принуждают к невыгодному миру, который очень быстро обернется новыми боевыми действиями и, возможно, поражением для нас. Есть много депутатов, которые понимают ситуацию", - сказал парламентарий.

Жесткой вертикали больше не будет

Костенко предполагает, что после того, как пошатнулась вертикаль Офиса, новая такая же жесткая вертикаль восстановлена не будет.

"И в правительстве, и в парламенте, и даже среди лидеров монобольшинства, которые были ставленниками Офиса, есть желание быть более субъектными, чем раньше. Подчинение Офису президента будет, но оно, возможно, не будет таким на 100% тоталитарным, как раньше", - считает Костенко.

