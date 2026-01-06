Наступного пленарного тижня Рада розглядатиме кадрові ротації в Кабміні, - Железняк

Верховна Рада наступного пленарного тижня розглядатиме кадрові ротації.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Так, за словами парламентаря, змінять секретаря РНБО. Рустема Умєрова переведуть на посаду радником Президента з безпеки.

"Ще можуть замінити ряд міністрів. Поки активніше за всіх говорять про Міністра освіти. До цього, ж освітній напрямок був за першим-віце-премʼєрі Федорову. З його переходом на Міноборони, то скоріш за все будуть міняти Оксена Лісового.



Мають призначити людину на очільника Мінцифри



Хочуть заповнити вакансію все ж таки Голови Фонду Держмайна. Тут вже давно обговорюється одна кандидатура - голова економічного комітету ВРУ", - розповів він.

Наступний пленарний тиждень, зазначив Железняк, мав бути тижнем голосування різних міжнародних зобовʼязань.

Читайте також: Зеленський зустрівся з ексочільником МЗС Кулебою: він залишиться у команді

"Але вже виходить буде як мінімум:



2-а голосування за звільнення (МО та Мінцифри);

3-и призначення (МО, Мінюст, МінЕнерго).

По СБУ поки, на скільки мені відомо, не будуть виносити нічого (ані звільнення, ані призначення). Але тут ще може позиція змінитися. Коротше, наступний пленарний тиждень майже весь час буде на кадрові ротації", - додав він.

Читайте: Зеленський підписав низку указів: Поклад став першим заступником голови СБУ