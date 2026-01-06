На следующей пленарной неделе Рада будет рассматривать кадровые ротации в Кабмине, - Железняк

Верховная Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит кадровые ротации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Так, по словам парламентария, сменят секретаря СНБО. Рустема Умерова переведут на должность советника Президента по безопасности.

"Еще могут заменить ряд министров. Пока активнее всех говорят о министре образования. До этого образовательное направление было за первым вице-премьером Федоровым. С его переходом в Минобороны, скорее всего, будут менять Оксена Лисового.



Должны назначить человека на пост главы Минцифры.



Хотят заполнить вакансию все же главы Фонда госимущества. Здесь уже давно обсуждается одна кандидатура - председатель экономического комитета ВРУ", - рассказал он.

Следующая пленарная неделя, отметил Железняк, должна была стать неделей голосования по различным международным обязательствам.

"Но уже получается будет как минимум:



2-е голосования за увольнение (МО и Минцифры);

3-е назначения (МО, Минюст, Минэнерго).

По СБУ пока, насколько мне известно, не будут выносить ничего (ни увольнения, ни назначения). Но здесь еще может позиция измениться. Короче, следующая пленарная неделя почти все время будет посвящена кадровым ротациям", - добавил он.

