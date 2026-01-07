48% читачів Цензор.НЕТ не підтримують кадрові зміни Зеленського, ще 46% - бачать як вдалі, так і невдалі рішення, - опитування

Лише 6% читачів Цензор.НЕТ підтримують останні кадрові зміни від президента Володимира Зеленського. Майже половина опитаних - 48% - категорично проти, тоді як 46% вважають, що серед рішень є як вдалі, так і хибні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на результати опитування серед читачів телеграм-каналу видання.

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Голосування

"Як Ви оцінюєте останні кадрові зміни від Зеленського?" - поставила питання наша редакція.

Варіантами відповідей були: "Підтримую. Все по ділу", "Не підтримую, вони послабили державу", та "Є як вдалі рішення, так і невдалі".

Станом на ранок 7 січня 2026 року в нашому опитуванні взяли участь понад 11 тисяч читачів.

Наразі голосування триває, тож Ви маєте можливість віддати свій голос за посиланням.

Результати

Так, лише 6% читачів Цензор.НЕТ підтримують кадрові рішення.

48% - категорично проти кадрових змін, ініційованих Зеленським.

Водночас, 46% наших читачів вважають деякі кадрові рішення позитивними, а деякі - хибними.

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