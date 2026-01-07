48% читачів Цензор.НЕТ не підтримують кадрові зміни Зеленського, ще 46% - бачать як вдалі, так і невдалі рішення, - опитування
Лише 6% читачів Цензор.НЕТ підтримують останні кадрові зміни від президента Володимира Зеленського. Майже половина опитаних - 48% - категорично проти, тоді як 46% вважають, що серед рішень є як вдалі, так і хибні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на результати опитування серед читачів телеграм-каналу видання.
Голосування
"Як Ви оцінюєте останні кадрові зміни від Зеленського?" - поставила питання наша редакція.
Варіантами відповідей були: "Підтримую. Все по ділу", "Не підтримую, вони послабили державу", та "Є як вдалі рішення, так і невдалі".
Станом на ранок 7 січня 2026 року в нашому опитуванні взяли участь понад 11 тисяч читачів.
Наразі голосування триває, тож Ви маєте можливість віддати свій голос за посиланням.
Результати
Так, лише 6% читачів Цензор.НЕТ підтримують кадрові рішення.
48% - категорично проти кадрових змін, ініційованих Зеленським.
Водночас, 46% наших читачів вважають деякі кадрові рішення позитивними, а деякі - хибними.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський планує звільнити голову СБУ Василя Малюка та призначити на інші посади.
- Джерела Цензор.НЕТ у владних колах розповіли, що зараз є спроби зняти Малюка з посади очільника СБУ, однак наразі це питання ще не вирішено.
- На підтримку Малюка виступили військові, народні депутати та активісти.
- Зеленський зустрівся із Малюком та запропонував йому зосередитися на бойовій роботі в СБУ.
- Згодом Малюк підтвердив, що йде з поста голови СБУ.
- Пізніше стало відомо, що начальник Центру спецоперацій "А" СБУ Євгеній Хмара тимчасово очолить Службу безпеки України.
- 2 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував очільнику ГУР МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента.Рішення мотивоване необхідністю посилити фокус держави на безпекових питаннях, розвитку Сил оборони та дипломатичних переговорах.
- Згодом Буданов прийняв пропозицію Зеленського та очолив Офіс Президента України, назвавши нову посаду ще одним рубежем відповідальності перед державою в історичний для країни час.
- 2 січня президент Володимир Зеленский запропонував віцепрем'єру Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
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