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Новини Фото Візит Зеленського на Кіпр
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Зеленський зустрівся із президентом Кіпру Христодулідісом: обговорили підтримку суверенітету України. ФОТОрепортаж

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс у Нікосії провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про зустріч Христодулідіс повідомив у соціальній мережі Х, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Президент Кіпру Нікос Христодулідіс зустрівся з Володимиром Зеленським

"Плідна зустріч з президентом України Володимиром Зеленським через кілька тижнів після мого візиту до Києва. Кіпр підтверджує свою непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України", - написав президент Кіпру.

Він зазначив, що Кіпр як держава, яка досі "страждає від наслідків незаконного вторгнення та тривалої військової окупації", повністю розуміє, що стоїть на кону для України.

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Президент Кіпру Нікос Христодулідіс зустрівся з Володимиром Зеленським

Христодулідіс також наголосив, що Україна буде одним із ключових пріоритетів під час головування Кіпру, а Нікосія працюватиме над забезпеченням сталої підтримки Києва на всіх рівнях.

"Ми твердо стоїмо поруч з вами у вашій роботі над справедливим і міцним миром, міцно вкоріненим у Статуті ООН та з повною повагою до суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив президент Кіпру.

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Нагадаємо, сьогодні, 7 січня 2026 року, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Республіки Кіпр.

Автор: 

Зеленський Володимир (28420) Кіпр (261)
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Топ коментарі
+5
Яке в Христодулідіса щасливе лице!!!
Ніби торкнувся рукою 💩.

Христодулідіс і наше Попандопало мля.
😂😂😂
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07.01.2026 13:02 Відповісти
+3
Зеленський зустрівся із президентом Кіпру Христодулідісом: обговорили меню та порядок подачі блюд
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07.01.2026 13:20 Відповісти
+3
А что делает в на Кипре Зеленский если не так давно он уже встречался с их президентом. Может за госсчёт просто родителей повидать, им из Израиля лететь пол часа до Кипра?
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07.01.2026 13:32 Відповісти

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