Зеленський зустрівся із президентом Кіпру Христодулідісом: обговорили підтримку суверенітету України. ФОТОрепортаж

Президент Кіпру Нікос Христодулідіс у Нікосії провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про зустріч Христодулідіс повідомив у соціальній мережі Х, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Плідна зустріч з президентом України Володимиром Зеленським через кілька тижнів після мого візиту до Києва. Кіпр підтверджує свою непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України", - написав президент Кіпру.

Він зазначив, що Кіпр як держава, яка досі "страждає від наслідків незаконного вторгнення та тривалої військової окупації", повністю розуміє, що стоїть на кону для України.

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Христодулідіс також наголосив, що Україна буде одним із ключових пріоритетів під час головування Кіпру, а Нікосія працюватиме над забезпеченням сталої підтримки Києва на всіх рівнях.

"Ми твердо стоїмо поруч з вами у вашій роботі над справедливим і міцним миром, міцно вкоріненим у Статуті ООН та з повною повагою до суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив президент Кіпру.

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Нагадаємо, сьогодні, 7 січня 2026 року, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Республіки Кіпр.