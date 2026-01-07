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Новини Візит Зеленського на Кіпр
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Зеленський прибув із візитом на Кіпр, - ОП

Зеленський на Кіпрі

Сьогодні, 7 січня 2026 року, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Республіки Кіпр.

Про це повідомили в Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Президент на Кіпрі", - поінформував речник глави Української держави Сергій Никифоров.

Більше інформації щодо візиту глави держави на цю мить не відомо.

Також читайте: Кіпр очолив Раду ЄС: Зеленський заявив, що Україна очікує сильних рішень

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Кіпр чекає Зеленського 7 січня на відкритті свого головування в Раді Євросоюзу.
  • Напередодні Зеленський прибув до Парижу для участі в засіданні "Коаліції охочих".
  • Окрім того, він провів зустріч із Макроном та заявив про важливі політичні кроки.

Засідання "Коаліції охочих"

  • Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
  • Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

Також читайте: Головування Кіпру в Раді ЄС: фон дер Ляєн озвучила очікування Європи

Автор: 

Зеленський Володимир (28420) Кіпр (261)
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Топ коментарі
+28
Правильно , Владімсанич, довіряй але перевіряй, офшори потребують постійного контролю
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07.01.2026 09:42 Відповісти
+17
Коли воно мандрує, чекай біди в Україні.
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07.01.2026 09:44 Відповісти
+17
Щож за кошти платників податків та допомогу зарубіжних спонсерів можна розїжати от тільки користі ніякої.
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07.01.2026 09:46 Відповісти

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