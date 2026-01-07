Зеленський прибув із візитом на Кіпр, - ОП

Сьогодні, 7 січня 2026 року, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Республіки Кіпр.

Про це повідомили в Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Президент на Кіпрі", - поінформував речник глави Української держави Сергій Никифоров.

Більше інформації щодо візиту глави держави на цю мить не відомо.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Кіпр чекає Зеленського 7 січня на відкритті свого головування в Раді Євросоюзу.

Напередодні Зеленський прибув до Парижу для участі в засіданні "Коаліції охочих".

Окрім того, він провів зустріч із Макроном та заявив про важливі політичні кроки.

Засідання "Коаліції охочих"

Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.

Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

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