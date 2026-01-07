Зеленський прибув із візитом на Кіпр, - ОП
Сьогодні, 7 січня 2026 року, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Республіки Кіпр.
Про це повідомили в Офісі Президента, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Президент на Кіпрі", - поінформував речник глави Української держави Сергій Никифоров.
Більше інформації щодо візиту глави держави на цю мить не відомо.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Кіпр чекає Зеленського 7 січня на відкритті свого головування в Раді Євросоюзу.
- Напередодні Зеленський прибув до Парижу для участі в засіданні "Коаліції охочих".
- Окрім того, він провів зустріч із Макроном та заявив про важливі політичні кроки.
Засідання "Коаліції охочих"
- Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
- Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.
Топ коментарі
+28 Вадим #601947
показати весь коментар07.01.2026 09:42 Відповісти Посилання
+17 Богдан Сварга
показати весь коментар07.01.2026 09:44 Відповісти Посилання
+17 Володимир Омельянов
показати весь коментар07.01.2026 09:46 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль