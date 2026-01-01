Кіпр очолив Раду ЄС: Зеленський заявив, що Україна очікує сильних рішень

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом у день початку головування Кіпру в Раді Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі глави держави в соцмережі X.

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Під час розмови Зеленський привітав кіпрського колегу з початком головування та наголосив на очікуваннях України щодо рішучих і результативних кроків з боку Євросоюзу протягом наступних шести місяців. Президент підкреслив, що для України важливо залишатися серед ключових пріоритетів порядку денного ЄС.

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Україна, ЄС і дипломатичні зусилля заради миру

Глава держави зазначив, що членство України в Європейському Союзі є однією з базових гарантій безпеки, а українська сторона послідовно виконує всі необхідні зобов’язання на цьому шляху. Також Зеленський поінформував президента Кіпру про поточні контакти України з американськими партнерами та загальний стан дипломатичних зусиль.

"Робота для досягнення миру триває фактично цілодобово, тут не може бути жодних пауз", — наголосив президент України.

Окремо Зеленський подякував Кіпру та Нікосу Христодулідісу за підтримку України, зокрема на політичному рівні та в межах Європейського Союзу.

На початку грудня, президент Кіпру Нікос Христодулідіс відвідав Київ. Під час зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчі місяці можуть принести відчутний прогрес на шляху України до членства в Європейському Союзі.

Фон дер Ляєн озвучила очікування Європи

Своєю чергою президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про очікування посилення готовності та конкурентоспроможності Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі у соцмережі X.

Вона наголосила, що Кіпр бере на себе відповідальність у момент, коли Європа має підвищувати власну стійкість та економічну спроможність. Вона підкреслила важливість спільної роботи між європейськими інституціями та державами-членами.

"Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу з метою підвищення готовності та конкурентоспроможності Європи", — написала Урсула фон дер Ляєн, додавши грецькою мовою слова привітання.

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