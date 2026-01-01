Кипр возглавил Совет ЕС: Зеленский заявил, что Украина ожидает сильных решений
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в день начала председательства Кипра в Совете Европейского Союза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы государства в соцсети X.
Во время разговора Зеленский поздравил кипрского коллегу с началом председательства и подчеркнул ожидания Украины относительно решительных и результативных шагов со стороны Евросоюза в течение следующих шести месяцев. Президент подчеркнул, что для Украины важно оставаться среди ключевых приоритетов повестки дня ЕС.
Украина, ЕС и дипломатические усилия ради мира
Глава государства отметил, что членство Украины в Европейском Союзе является одной из базовых гарантий безопасности, а украинская сторона последовательно выполняет все необходимые обязательства на этом пути. Также Зеленский проинформировал президента Кипра о текущих контактах Украины с американскими партнерами и общем состоянии дипломатических усилий.
"Работа для достижения мира продолжается фактически круглосуточно, здесь не может быть никаких пауз", - подчеркнул президент Украины.
Отдельно Зеленский поблагодарил Кипр и Никоса Христодулидиса за поддержку Украины, в частности на политическом уровне и в рамках Европейского Союза.
- В начале декабря президент Кипра Никос Христодулидис посетил Киев. Во время встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие месяцы могут принести ощутимый прогресс на пути Украины к членству в Европейском Союзе.
Фон дер Ляйен озвучила ожидания Европы
В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об ожиданиях усиления готовности и конкурентоспособности Европейского Союза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее посте в соцсети X.
Она подчеркнула, что Кипр берет на себя ответственность в момент, когда Европа должна повышать свою устойчивость и экономическую способность. Она подчеркнула важность совместной работы между европейскими институтами и государствами-членами.
"Я с нетерпением жду совместной работы с целью повышения готовности и конкурентоспособности Европы", - написала Урсула фон дер Ляйен, добавив на греческом языке слова приветствия.
Але частина Кіпру окупована Туреччиною.
Тому "ердоґан" і підтанцьовує путіну.
Сподіватимемося, що Кіпр розумітиме Україну краще.
На мою думку це було одне з найслабших новорічних привітань президента Зеленського.
І не тому, що він був занадто багатослівним. Не тому, що він був занадто охайним і суперакуратно підстриженим. Не тому, що в кадрі він був один, без дружини, без колег, без військових, без народу, який представляє.
Головна проблема у змісті. Президент не сказав жодного слова про проблему, яка за всіма соціологічними опитуваннями турбує, ба навіть обурює, українців навіть більше, аніж війна (хоч на мою думку це аж занадто, бо що може бути страшніше війни).
Зеленський не сказав НІ СЛОВА ПРО КОРУПЦІЮ.
А тим часом корупція викрита в оточенні самого президента. Він звільнив голову свого Офісу Єрмака. Два колишніх бізнес-партнери Зеленського переховуються у Ізраїлі. НАБУ вручило підозри за систематичний підкуп депутатів президентської фракції у ВР знову ж таки людям, близьким до Зеленського. Втрати на корупції обраховують у сотні мільйонів доларів, що боляче бʼє по ставленні до України у світі і, мабуть, впливатиме на допомогу, яку нам надають.
Що мав сказати Зеленський? Не знаю, але точно не мав мовчати про цю проблему у своєму оточенні. Адже викриття високорівневої корупції стало найбільш поганою дошкульною і болючою подією минулого 2025 року.
Я б вибачився.
Спробував би пообіцяти максимальне сприяння слідству. Сказав би, що всі будуть рівними перед законом і ніхто не може бути недоторканим для НАБУ. Мабуть би йому не повірили, але мовчання набагато гірше і красномовніше.
https://www.facebook.com/VikUkolov?__cft__[0]=AZatrYlQnXy5fPTY8hfMe0FdI3wiLdsJTBLBk3PFB5CJMDN189_5znYfQjhzIXM3EbcdmA5-l_et39NSctkufoX3bMBIbmeICri5HBma-XdE9FJuCKSMcbpnH25JtXNVIoSydRegz6jC7TDmxmIrs_2gxODQreYYILGr56Z30VNp96t2Q_SnZVsKA92rCAQnYMXh_c4mtSvSez7uRgUHAr7H&__tn__=-UC%2CP-R Віктор Уколов
===
Ксенія Пономарьова:
Той, хто мав стояти перед нацією на колінах, вітав українців сидячи. Сидячи, Карл!
Вітав з наступним важким роком випробувань, що створила вся його корупційна команда мародерів, всі найближчі друзі і куми.
Націю, здобутки якої монетизує у власних цілях на всіх політичних майданчиках.
Сидячи, - наймолодший з президентів країни, який хизується своєю спортивною підготовкою.
Не знаю, як ви, я таке бачила вперше.
Сподіваюсь, востаннє.