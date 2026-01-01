Кипр возглавил Совет ЕС: Зеленский заявил, что Украина ожидает сильных решений

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в день начала председательства Кипра в Совете Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы государства в соцсети X.

Во время разговора Зеленский поздравил кипрского коллегу с началом председательства и подчеркнул ожидания Украины относительно решительных и результативных шагов со стороны Евросоюза в течение следующих шести месяцев. Президент подчеркнул, что для Украины важно оставаться среди ключевых приоритетов повестки дня ЕС.

Украина, ЕС и дипломатические усилия ради мира

Глава государства отметил, что членство Украины в Европейском Союзе является одной из базовых гарантий безопасности, а украинская сторона последовательно выполняет все необходимые обязательства на этом пути. Также Зеленский проинформировал президента Кипра о текущих контактах Украины с американскими партнерами и общем состоянии дипломатических усилий.

"Работа для достижения мира продолжается фактически круглосуточно, здесь не может быть никаких пауз", - подчеркнул президент Украины.

Отдельно Зеленский поблагодарил Кипр и Никоса Христодулидиса за поддержку Украины, в частности на политическом уровне и в рамках Европейского Союза.

В начале декабря президент Кипра Никос Христодулидис посетил Киев. Во время встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие месяцы могут принести ощутимый прогресс на пути Украины к членству в Европейском Союзе.

Фон дер Ляйен озвучила ожидания Европы

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об ожиданиях усиления готовности и конкурентоспособности Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее посте в соцсети X.

Она подчеркнула, что Кипр берет на себя ответственность в момент, когда Европа должна повышать свою устойчивость и экономическую способность. Она подчеркнула важность совместной работы между европейскими институтами и государствами-членами.

"Я с нетерпением жду совместной работы с целью повышения готовности и конкурентоспособности Европы", - написала Урсула фон дер Ляйен, добавив на греческом языке слова приветствия.

