РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9119 посетителей онлайн
Новости Вступление Украины в ЕС
289 13

Кипр возглавил Совет ЕС: Зеленский заявил, что Украина ожидает сильных решений

Зеленский о европерспективе Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в день начала председательства Кипра в Совете Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы государства в соцсети X.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Во время разговора Зеленский поздравил кипрского коллегу с началом председательства и подчеркнул ожидания Украины относительно решительных и результативных шагов со стороны Евросоюза в течение следующих шести месяцев. Президент подчеркнул, что для Украины важно оставаться среди ключевых приоритетов повестки дня ЕС.

Читайте также: Спикер парламента Чехии Окамура против помощи Украине: "На наши деньги воры вокруг хунты Зеленского строят туалеты из золота"

Украина, ЕС и дипломатические усилия ради мира

Глава государства отметил, что членство Украины в Европейском Союзе является одной из базовых гарантий безопасности, а украинская сторона последовательно выполняет все необходимые обязательства на этом пути. Также Зеленский проинформировал президента Кипра о текущих контактах Украины с американскими партнерами и общем состоянии дипломатических усилий.

"Работа для достижения мира продолжается фактически круглосуточно, здесь не может быть никаких пауз", - подчеркнул президент Украины.

Отдельно Зеленский поблагодарил Кипр и Никоса Христодулидиса за поддержку Украины, в частности на политическом уровне и в рамках Европейского Союза.

Фон дер Ляйен озвучила ожидания Европы

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об ожиданиях усиления готовности и конкурентоспособности Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ее посте в соцсети X. 

Она подчеркнула, что Кипр берет на себя ответственность в момент, когда Европа должна повышать свою устойчивость и экономическую способность. Она подчеркнула важность совместной работы между европейскими институтами и государствами-членами.

"Я с нетерпением жду совместной работы с целью повышения готовности и конкурентоспособности Европы", - написала Урсула фон дер Ляйен, добавив на греческом языке слова приветствия.

Читайте: Президент Финляндии Стубб предположил, что часть договоренностей о мире может не соответствовать интересам Украины

Автор: 

Зеленский Владимир (23241) Кипр (235) Украина (45297) Евросоюз (18026) Урсула фон дер Ляйен (694)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
А від себе він сильних рішень уже й не очікує.
показать весь комментарий
01.01.2026 20:51 Ответить
+2
НУ ДА - офшор де 30 років росолігархи відмивали міліарди і "сильних рішень"
показать весь комментарий
01.01.2026 20:48 Ответить
+2
Патужних.
показать весь комментарий
01.01.2026 20:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже і кіпр йому щось винен
показать весь комментарий
01.01.2026 20:48 Ответить
Кіпр йому не винен.

Але частина Кіпру окупована Туреччиною.

Тому "ердоґан" і підтанцьовує путіну.

Сподіватимемося, що Кіпр розумітиме Україну краще.
показать весь комментарий
01.01.2026 20:51 Ответить
В чому Ердоган "підтанцьовує" ввх ? Турок робить те, що вважає за потрібне.
показать весь комментарий
01.01.2026 21:24 Ответить
НУ ДА - офшор де 30 років росолігархи відмивали міліарди і "сильних рішень"
показать весь комментарий
01.01.2026 20:48 Ответить
А від себе він сильних рішень уже й не очікує.
показать весь комментарий
01.01.2026 20:51 Ответить
Понятно, шо ожидает. Зегеваре там еще над мемуарами трудиться.
показать весь комментарий
01.01.2026 20:53 Ответить
🤣
показать весь комментарий
01.01.2026 20:56 Ответить
Патужних.
показать весь комментарий
01.01.2026 20:57 Ответить
Мєльчає Лідор, потужність впала до сильності💩
показать весь комментарий
01.01.2026 21:40 Ответить
Щось у хрипатого рожа на фото не айс, стопудово бреше. У кіпріотів дійсно "великий досвід по вирішенню проблем із територіями", турки не дадуть збрехати.
показать весь комментарий
01.01.2026 21:22 Ответить
нуль очікувань від усіх, бо усім на нас насрати, усіх цікавить лише власний комфорт і прибутки, а не біди українців
показать весь комментарий
01.01.2026 21:27 Ответить
Чому в момент грандіозного руху (Шухера) згадався Кіпр?
показать весь комментарий
01.01.2026 21:29 Ответить
Це було одне з найслабших новорічних привітань президента Зеленського

https://republic.com.ua/article/author/redactor https://republic.com.ua/rub/politics

На мою думку це було одне з найслабших новорічних привітань президента Зеленського.

І не тому, що він був занадто багатослівним. Не тому, що він був занадто охайним і суперакуратно підстриженим. Не тому, що в кадрі він був один, без дружини, без колег, без військових, без народу, який представляє.

Головна проблема у змісті. Президент не сказав жодного слова про проблему, яка за всіма соціологічними опитуваннями турбує, ба навіть обурює, українців навіть більше, аніж війна (хоч на мою думку це аж занадто, бо що може бути страшніше війни).

Зеленський не сказав НІ СЛОВА ПРО КОРУПЦІЮ.

А тим часом корупція викрита в оточенні самого президента. Він звільнив голову свого Офісу Єрмака. Два колишніх бізнес-партнери Зеленського переховуються у Ізраїлі. НАБУ вручило підозри за систематичний підкуп депутатів президентської фракції у ВР знову ж таки людям, близьким до Зеленського. Втрати на корупції обраховують у сотні мільйонів доларів, що боляче бʼє по ставленні до України у світі і, мабуть, впливатиме на допомогу, яку нам надають.

Що мав сказати Зеленський? Не знаю, але точно не мав мовчати про цю проблему у своєму оточенні. Адже викриття високорівневої корупції стало найбільш поганою дошкульною і болючою подією минулого 2025 року.

Я б вибачився.

Спробував би пообіцяти максимальне сприяння слідству. Сказав би, що всі будуть рівними перед законом і ніхто не може бути недоторканим для НАБУ. Мабуть би йому не повірили, але мовчання набагато гірше і красномовніше.

https://www.facebook.com/VikUkolov?__cft__[0]=AZatrYlQnXy5fPTY8hfMe0FdI3wiLdsJTBLBk3PFB5CJMDN189_5znYfQjhzIXM3EbcdmA5-l_et39NSctkufoX3bMBIbmeICri5HBma-XdE9FJuCKSMcbpnH25JtXNVIoSydRegz6jC7TDmxmIrs_2gxODQreYYILGr56Z30VNp96t2Q_SnZVsKA92rCAQnYMXh_c4mtSvSez7uRgUHAr7H&__tn__=-UC%2CP-R Віктор Уколов

===

Ксенія Пономарьова:

Той, хто мав стояти перед нацією на колінах, вітав українців сидячи. Сидячи, Карл!

Вітав з наступним важким роком випробувань, що створила вся його корупційна команда мародерів, всі найближчі друзі і куми.

Націю, здобутки якої монетизує у власних цілях на всіх політичних майданчиках.

Сидячи, - наймолодший з президентів країни, який хизується своєю спортивною підготовкою.

Не знаю, як ви, я таке бачила вперше.

Сподіваюсь, востаннє.
показать весь комментарий
01.01.2026 21:52 Ответить
 
 