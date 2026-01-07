РУС
Новости Визит Зеленского на Кипр
Зеленский прибыл с визитом на Кипр, - ОП

Зеленский на Кипре

Сегодня, 7 января 2026 года, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Республику Кипр.

Об этом сообщили в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Президент на Кипре", - сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Сергей Никифоров.

Более подробная информация о визите главы государства на данный момент отсутствует.

Читайте также: Кипр возглавил Совет ЕС: Зеленский заявил, что Украина ожидает сильных решений

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Кипр ждет Зеленского 7 января на открытии своего председательства в Совете Евросоюза.
  • Накануне Зеленский прибыл в Париж для участия в заседании "Коалиции желающих".
  • Кроме того, онпровел встречу с Макроном и заявил о важных политических шагах.

Заседание "Коалиции желающих"

  • Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
  • Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

Читайте также: Председательство Кипра в Совете ЕС: фон дер Ляйен озвучила ожидания Европы

Зеленский Владимир (23315) Кипр (238)
Топ комментарии
+18
Правильно , Владімсанич, довіряй але перевіряй, офшори потребують постійного контролю
показать весь комментарий
07.01.2026 09:42 Ответить
+12
Коли воно мандрує, чекай біди в Україні.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:44 Ответить
+12
Все шукає "звідки не видають"?!
показать весь комментарий
07.01.2026 09:45 Ответить
Сподіваюся на ґарантії безпеки.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:41 Ответить
Про які гарантії безпеки ми сьогодні говоримо, коли міжнародне право зникло? Україні протрібен ще один папірець, який нічого не вартий? Сподівайтеся, що Боневтік Позорно-Брехливий через референдум не віддать ворогу Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області і щоб світова спільнота змусила ворога відшкодувати все, що він тут наробив.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:52 Ответить
Правильно , Владімсанич, довіряй але перевіряй, офшори потребують постійного контролю
показать весь комментарий
07.01.2026 09:42 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2026 10:06 Ответить
Коли воно мандрує, чекай біди в Україні.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:44 Ответить
Все шукає "звідки не видають"?!
показать весь комментарий
07.01.2026 09:45 Ответить
Щож за кошти платників податків та допомогу зарубіжних спонсерів можна розїжати от тільки користі ніякої.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:46 Ответить
Аудіт своїх офшорниз рахунків!
показать весь комментарий
07.01.2026 09:47 Ответить
Чекаємо розгортання в Україні потужного спецназу з Кіпру?💪
показать весь комментарий
07.01.2026 09:47 Ответить
плануе там сховатися разом з вкраденим
показать весь комментарий
07.01.2026 09:48 Ответить
Поїздка на Кіпр для нього, це як для нас зайти на мобільний банкінг для перевірки стан рахунків.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:48 Ответить
в буковель значить не захотів? ларнака - пляс 18 нормально, проти киева.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:49 Ответить
а там і Оман поряд
показать весь комментарий
07.01.2026 09:52 Ответить
І куди ж без своїх потертих гопняцьких штанів.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:53 Ответить
Я ніколи не вірнив і не вірю, що ці поїздки Зеленського хоч на 1% принесуть щось коричне для України. Виключно піар, понти і здача наших інтересів та використання рерурсів на літак, обслугу, непогано пожрати і пазуватьи перед какмерами світових медщіа в мілітарі, який і дня не служив у війську.
показать весь комментарий
07.01.2026 09:54 Ответить
Це набагато краще, ніж сидіти під обстрілами у Києві.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:09 Ответить
А до чого тут Україна, турист про відпочинок думає, а може зустрітися хоче з тими кто збіг від відповідальності за скоєне. В Україні він собі таке дозволити не може
показать весь комментарий
07.01.2026 10:10 Ответить
Ну нахіба?!
Ну що воно там забуло? Що державі з того? В держави сьогодні нема ніяких проблем, щоб президент подорожував?!
Чи то скумбрія не хоче за власні (в нас вкрадені, правда) кошти туда з`їздити, економить?
показать весь комментарий
07.01.2026 09:55 Ответить
Може він хоч трохи відпочити от туристичних поїздок по всьому світу
показать весь комментарий
07.01.2026 10:06 Ответить
Оманська Гнида прилетіло вкрадене бабло проконтролювати
показать весь комментарий
07.01.2026 09:56 Ответить
Слава Богу, сьогодні перестановок не буде.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:05 Ответить
Колись Валерію Леонтьєву глядачі кричали : Валєра, куда уєхал цирк?..
показать весь комментарий
07.01.2026 10:07 Ответить
показать весь комментарий
07.01.2026 10:11 Ответить
гундоса зе!гніда в паніці мотається по світу у пошуках притулку!!!!
перевіряє свої рахунки, бо отримав чорну мітку від трампа.
бо одна справа прихистити якогось міндіча, з умовою що всі гроші переведуться в банк ізраїлю, інша справа ховати таку всрату зашкварену пику, як коломойський чи зеленський.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:10 Ответить
Офшори свої перевіряє?
показать весь комментарий
07.01.2026 10:11 Ответить
точніше сказати - прибув з гастролями на Кіпр.
показать весь комментарий
07.01.2026 10:30 Ответить
Навіщо? Навіщо, я питаю всі ці поїздки які закінчуються марнотрацтвом і і нічим в плані захисту України?
Вже тошно.
«США не підписали спільну декларацію "коаліції бажаючих" щодо гарантій безпеки Україні, а з фінального тексту вилучили будь-які письмові зобов'язання Вашингтона - Politico
США не приєдналися до фінальної заяви лідерів у Парижі, яку підписали європейські союзники України, пише Politico.
Видання пише, що з початкового проекту декларації прибрали пункт, за яким США мали "підтримати сили у разі нападу" та надавати "розвідувальну і логістичну допомогу".
Попри це, лідери Європи і США публічно заявили про "надійні безпекові гарантії" і "єдність" у підтримці України під час зустрічі в Парижі.
І знов по нулям. Пливли пливли і на берегу всралися.» тг канал банкова
показать весь комментарий
07.01.2026 10:34 Ответить
От посилання на Ролітико
https://www.politico.eu/article/europe-us-ukraine-peace-deal-russia-paris-ceasefire-allies/
показать весь комментарий
07.01.2026 10:49 Ответить
Доки це безтолкове чмо безрезультатно, за народний кошт, буде вештатись світом?
показать весь комментарий
07.01.2026 10:44 Ответить
Втомилася людина. Декілька днів меблі у будинку пересував.
Нехай відпочине.)
показать весь комментарий
07.01.2026 10:52 Ответить
Просрочений устроїв собі гастролі міліарди ховає які намародерив зі своїм шобло фсбешним
показать весь комментарий
07.01.2026 10:55 Ответить
 
 