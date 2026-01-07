Зеленский прибыл с визитом на Кипр, - ОП
Сегодня, 7 января 2026 года, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Республику Кипр.
Об этом сообщили в Офисе Президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Президент на Кипре", - сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Сергей Никифоров.
Более подробная информация о визите главы государства на данный момент отсутствует.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Кипр ждет Зеленского 7 января на открытии своего председательства в Совете Евросоюза.
- Накануне Зеленский прибыл в Париж для участия в заседании "Коалиции желающих".
- Кроме того, онпровел встречу с Макроном и заявил о важных политических шагах.
Заседание "Коалиции желающих"
- Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.
- Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.
Ну що воно там забуло? Що державі з того? В держави сьогодні нема ніяких проблем, щоб президент подорожував?!
Чи то скумбрія не хоче за власні (в нас вкрадені, правда) кошти туда з`їздити, економить?
перевіряє свої рахунки, бо отримав чорну мітку від трампа.
бо одна справа прихистити якогось міндіча, з умовою що всі гроші переведуться в банк ізраїлю, інша справа ховати таку всрату зашкварену пику, як коломойський чи зеленський.
Вже тошно.
«США не підписали спільну декларацію "коаліції бажаючих" щодо гарантій безпеки Україні, а з фінального тексту вилучили будь-які письмові зобов'язання Вашингтона - Politico
США не приєдналися до фінальної заяви лідерів у Парижі, яку підписали європейські союзники України, пише Politico.
Видання пише, що з початкового проекту декларації прибрали пункт, за яким США мали "підтримати сили у разі нападу" та надавати "розвідувальну і логістичну допомогу".
Попри це, лідери Європи і США публічно заявили про "надійні безпекові гарантії" і "єдність" у підтримці України під час зустрічі в Парижі.
І знов по нулям. Пливли пливли і на берегу всралися.» тг канал банкова
https://www.politico.eu/article/europe-us-ukraine-peace-deal-russia-paris-ceasefire-allies/
Нехай відпочине.)