Зеленский прибыл с визитом на Кипр, - ОП

Сегодня, 7 января 2026 года, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Республику Кипр.

"Президент на Кипре", - сообщил пресс-секретарь главы Украинского государства Сергей Никифоров.

Более подробная информация о визите главы государства на данный момент отсутствует.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Кипр ждет Зеленского 7 января на открытии своего председательства в Совете Евросоюза.

Накануне Зеленский прибыл в Париж для участия в заседании "Коалиции желающих".

Кроме того, онпровел встречу с Макроном и заявил о важных политических шагах.

Заседание "Коалиции желающих"

Как сообщалось, "Коалиция желающих" заключила Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для мира в Украине.

Напомним, по результатам встречи "Коалиции желающих" в Париже президент Украины Владимир Зеленский подписал с лидерами Франции и Великобритании Декларацию о намерениях развернуть в Украине многонациональный военный контингент после достижения прекращения огня.

