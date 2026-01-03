Кипр ждет Зеленского 7 января на открытии своего председательства в Совете Евросоюза

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение принять участие в торжественной церемонии открытия председательства Республики Кипр в Совете ЕС. Мероприятие состоится 7 января 2026 года в столице Кипра Никосии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в кипрском председательстве.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Президента Зеленского ждут в Никосии 7 января на церемонии открытия нашего председательства", – заявил собеседник "ЕвроПравды".

Он напомнил, что президент Зеленский провел беседу с президентом Кипра Никосом Христодулидисом 1 января, в день начала председательства Республики Кипр в Совете ЕС.

Читайте: Кипр возглавил Совет ЕС: Зеленский заявил, что Украина ожидает сильных решений

После разговора президент Кипра сообщил, что президент Украины "посетит церемонию открытия председательства Кипра в Совете ЕС в 2026 году, которая состоится в Никосии 7 января".