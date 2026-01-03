Кипр ждет Зеленского 7 января на открытии своего председательства в Совете Евросоюза
Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение принять участие в торжественной церемонии открытия председательства Республики Кипр в Совете ЕС. Мероприятие состоится 7 января 2026 года в столице Кипра Никосии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в кипрском председательстве.
"Президента Зеленского ждут в Никосии 7 января на церемонии открытия нашего председательства", – заявил собеседник "ЕвроПравды".
Он напомнил, что президент Зеленский провел беседу с президентом Кипра Никосом Христодулидисом 1 января, в день начала председательства Республики Кипр в Совете ЕС.
После разговора президент Кипра сообщил, что президент Украины "посетит церемонию открытия председательства Кипра в Совете ЕС в 2026 году, которая состоится в Никосии 7 января".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ой, як вдобно!
нам всі вуха просцяли, що підари готують якусь провокацію.
і саме 7 січня.
А це просто чергові гастролі...
Також на Зеленського чекають: підозра в вчинені кримінального правопорушення, камера СІЗО, судові засідання, вирок суду, апеляція, місце відбування покарання.