Кипр председательствует в Совете Евросоюза Визит Зеленского на Кипр
425 11

Кипр ждет Зеленского 7 января на открытии своего председательства в Совете Евросоюза

кіпр

Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение принять участие в торжественной церемонии открытия председательства Республики Кипр в Совете ЕС. Мероприятие состоится 7 января 2026 года в столице Кипра Никосии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в кипрском председательстве.

"Президента Зеленского ждут в Никосии 7 января на церемонии открытия нашего председательства", – заявил собеседник "ЕвроПравды".

Он напомнил, что президент Зеленский провел беседу с президентом Кипра Никосом Христодулидисом 1 января, в день начала председательства Республики Кипр в Совете ЕС.

Читайте: Кипр возглавил Совет ЕС: Зеленский заявил, что Украина ожидает сильных решений

После разговора президент Кипра сообщил, что президент Украины "посетит церемонию открытия председательства Кипра в Совете ЕС в 2026 году, которая состоится в Никосии 7 января".

Зеленский Владимир (23264) Кипр (237)
Топ комментарии
+2
Прочитав "Кіпр чекає зеленського" і майже зрадів.

А це просто чергові гастролі...
03.01.2026 12:49 Ответить
+1
До 7-го ще далеко, він за цей час від нудьги та клаустрофобії багато чого поганого країні наробить. Купить йому хтось хоч розвиваючи кубики, чи пирамидку.
03.01.2026 12:37 Ответить
+1
Принагідно і офшори перевірити.
03.01.2026 12:40 Ответить
До 7-го ще далеко, він за цей час від нудьги та клаустрофобії багато чого поганого країні наробить. Купить йому хтось хоч розвиваючи кубики, чи пирамидку.

03.01.2026 12:37
03.01.2026 12:37
Так він вже 5 максимум злиняє
03.01.2026 12:40
Принагідно і офшори перевірити.
03.01.2026 12:40
Ще й жирно поповнить з награбованого - свої офшорні рахунки на Кіпрі.

03.01.2026 12:51
03.01.2026 12:51
Президент Владимир Зеленский в 2025 году совершил около 60 зарубежных визитов. А Миндич с Цукерманом только один. )))))))

03.01.2026 12:44
03.01.2026 12:44
7 січня?
ой, як вдобно!
нам всі вуха просцяли, що підари готують якусь провокацію.
і саме 7 січня.
03.01.2026 12:45
Прочитав "Кіпр чекає зеленського" і майже зрадів.

А це просто чергові гастролі...
03.01.2026 12:49
03.01.2026 12:52
Може пондравіца, там і залишеться? Але ж ні, не все ще зроблено в Україні

03.01.2026 13:33
03.01.2026 13:33
Кіпр може і не дочекатися. Трамп почав запрошувати своїх «приятелів» на «all inclusive» відпочинок до Ґуантанамо. Візитів до країн з американським військовим базами, або де поблизу можуть вештатися їх авіаносці, зараз краще уникати.

03.01.2026 13:38
03.01.2026 13:38
Кіпр чекає Зеленського 7 січня на відкритті свого головування в Раді Євросоюзу.

Також на Зеленського чекають: підозра в вчинені кримінального правопорушення, камера СІЗО, судові засідання, вирок суду, апеляція, місце відбування покарання.
03.01.2026 13:48
 
 