Кіпр чекає Зеленського 7 січня на відкритті свого головування в Раді Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь в урочистій церемонії відкриття головування Республіки Кіпр у Раді ЄС. Захід відбудеться 7 січня 2026 року у столиці Кіпру Нікосії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у кіпрському головуванні.

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"На президента Зеленського чекають у Нікосії 7 січня на церемонії відкриття нашого головування", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він нагадав, що президент Зеленський мав розмову з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом 1 січня, у день початку головування Республіки Кіпр у Раді ЄС.

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Після розмови президент Кіпру повідомив, що президент України "відвідає церемонію відкриття головування Кіпру у Раді ЄС у 2026 році, яка відбудеться у Нікосії 7 січня".