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Новини Кіпр головує в Раді Євросоюзу Візит Зеленського на Кіпр
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Кіпр чекає Зеленського 7 січня на відкритті свого головування в Раді Євросоюзу

кіпр

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь в урочистій церемонії відкриття головування Республіки Кіпр у Раді ЄС. Захід відбудеться 7 січня 2026 року у столиці Кіпру Нікосії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у кіпрському головуванні.

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"На президента Зеленського чекають у Нікосії 7 січня на церемонії відкриття нашого головування", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він нагадав, що президент Зеленський мав розмову з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом 1 січня, у день початку головування Республіки Кіпр у Раді ЄС.

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Після розмови президент Кіпру повідомив, що президент України "відвідає церемонію відкриття головування Кіпру у Раді ЄС у 2026 році, яка відбудеться у Нікосії 7 січня".

Автор: 

Зеленський Володимир (28370) Кіпр (261)
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Топ коментарі
+5
До 7-го ще далеко, він за цей час від нудьги та клаустрофобії багато чого поганого країні наробить. Купить йому хтось хоч розвиваючи кубики, чи пирамидку.
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03.01.2026 12:37 Відповісти
+4
Прочитав "Кіпр чекає зеленського" і майже зрадів.

А це просто чергові гастролі...
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03.01.2026 12:49 Відповісти
+3
Принагідно і офшори перевірити.
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03.01.2026 12:40 Відповісти

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