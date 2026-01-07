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Новини Мирні перемовини
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Зеленський про припинення вогню: Росія крутить носом, але деякі партнери зможуть його відкрутити

Зеленський прокоментував готовність РФ до припинення вогню

Президент Володимир Зеленський оцінив готовність Росії до припинення вогню.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, президента запитали, чи планують США та союзники посилювати тиск на РФ, щоб вона погодилася на припинення вогню.

"Американці точно ведуть перемовини з рускімі. Проговорюють різні варіанти. Поки що Росія крутить носом, але партнери у нас достатньо сильні, деякі з них особливо, і зможуть носа відкрутити, якщо захочуть", - сказав Зеленський.

Читайте: Україна та США обговорять питання територій та ЗАЕС, - Зеленський

Що передувало?

  • Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
  • Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із президентом Кіпру Христодулідісом: обговорили підтримку суверенітету України. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (28420) росія (70901) припинення вогню (451)
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Топ коментарі
+6
Так ти падало також крутиш носом.
Твій образ незламного мачо та пихате тупотіння ніжками(коли партнери вказують на невиконання тобою певних зобов'язання та корупцію в Україні), дуже дорого коштує України і українцям.
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07.01.2026 16:13 Відповісти
+5
Чим россія крутить? Це ж їх план капітуляції нашої країни. Вони самі його писали. Саме тому він так по дебільому виглядає.
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07.01.2026 15:32 Відповісти
+5
Що ти мелиш, які партнери - європейці, які себе захистити не можуть, США, так Трамп не вважає тебе своїм партнером
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07.01.2026 17:04 Відповісти

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