Зеленський про припинення вогню: Росія крутить носом, але деякі партнери зможуть його відкрутити

Президент Володимир Зеленський оцінив готовність Росії до припинення вогню.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, президента запитали, чи планують США та союзники посилювати тиск на РФ, щоб вона погодилася на припинення вогню.

"Американці точно ведуть перемовини з рускімі. Проговорюють різні варіанти. Поки що Росія крутить носом, але партнери у нас достатньо сильні, деякі з них особливо, і зможуть носа відкрутити, якщо захочуть", - сказав Зеленський.

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Що передувало?

Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.

Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.

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