Умєров розповів про переговори з радниками з нацбезпеки країн-партнерів: Є чітке розуміння руху до реалізації домовленостей
Секретар РНБО Рустем Умєров розповів про консультації з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Туреччини за участі США, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.
Про це Умєров повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
"На доручення Президента України Володимира Зеленського, в продовження зустрічі на рівні лідерів Коаліції охочих 6 січня, продовжуємо роботу з партнерами у Парижі", - йдеться в повідомленні.
Радники країн-партнерів
Зазначається, що було проведено консультації з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Туреччини за участі США, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.
"Розмова була зосереджена на конкретних параметрах безпекових гарантій, стримуванні російської агресії та логіці подальших кроків мирного процесу", - розповів Умєров.
Українська команда
Зазначається, що з українського боку у зустрічі взяли участь секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця й радник Офісу Президента Олександр Бевз.
Практичні рішення
"Важливо, що підходи дедалі більше переходять із площини політичних заяв у площину практичних рішень. Є чітке розуміння покрового руху у напрямку реалізації домовленостей. Саме така робота створює основу для реального й стійкого миру", - наголосив Умєров.
Що передувало?
- Як повідомлялося, "Коаліція охочих" уклала Паризьку декларацію щодо гарантій безпеки для миру в Україні.
- Нагадаємо, за результатами зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі президент України Володимир Зеленський підписав із лідерами Франції та Великої Британії Декларацію про наміри розгорнути в Україні багатонаціональний військовий контингент після досягнення припинення вогню.
- Напередодні президент Володимир Зеленський заслухав доповідь секретаря РНБО Рустема Умєрова про роботу української переговорної команди у Франції.
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