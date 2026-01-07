Умєров розповів про переговори з радниками з нацбезпеки країн-партнерів: Є чітке розуміння руху до реалізації домовленостей

Секретар РНБО Рустем Умєров розповів про консультації з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Туреччини за участі США, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.

Про це Умєров повідомив на фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

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"На доручення Президента України Володимира Зеленського, в продовження зустрічі на рівні лідерів Коаліції охочих 6 січня, продовжуємо роботу з партнерами у Парижі", - йдеться в повідомленні.

Радники країн-партнерів

Зазначається, що було проведено консультації з радниками з національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії, Польщі, Туреччини за участі США, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.

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"Розмова була зосереджена на конкретних параметрах безпекових гарантій, стримуванні російської агресії та логіці подальших кроків мирного процесу", - розповів Умєров.

Українська команда

Зазначається, що з українського боку у зустрічі взяли участь секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця й радник Офісу Президента Олександр Бевз.

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Практичні рішення

"Важливо, що підходи дедалі більше переходять із площини політичних заяв у площину практичних рішень. Є чітке розуміння покрового руху у напрямку реалізації домовленостей. Саме така робота створює основу для реального й стійкого миру", - наголосив Умєров.

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